Что шокирует русских в немцах

Знаменитую фразу: «Что русскому хорошо — немцу смерть» вполне можно использовать и в обратном направлении, поскольку менталитеты этих двух народов так далеки друг от друга, как Северный полюс от Южного.

Живущие под знаменем повсеместного порядка, так называемого «орднунга» немцы шокируют спонтанных русских уже одной только своей педантичностью и отсутствием классического «авось», вносящего в бытие нотку непредсказуемости. Культурные водоразделы, разграничивающие две эти нации, проходят в самых разных сферах жизни, не зная о которых можно запросто попасть в неловкое положение.

Рациональность

Немцы озадачивают русских своей приверженностью к рационализму, который прослеживается абсолютно во всём. Прежде чем приступить к какому-либо делу, они сначала скрупулезно обдумывают план действий, не упуская из виду мелочей.

Чёткое выполнение работы вместе с трудолюбием — характерные черты немцев, благодаря которым продукция, произведенная в этой стране, ценится во всём мире за гарантированное качество.

Законопослушность

Редко какой немец, если конечно он не преступник, решит преступить закон, выбросив из окна окурок или перейдя пустую улицу без машин на красный свет светофора. Это в равной степени связано с высокой гражданской ответственностью немцев и повсеместной слежкой друг за другом, а также немаленькими штрафами за нарушение норм.

«Стукачество» в Германии обыденное дело, редко какое правонарушение ускользает от зорких глаз соседей-пенсионеров, тут же докладывающих о нём в соответствующие органы.

Пунктуальность и распорядок

Знающие цену времени немцы не приемлют непунктуальность, и опоздание даже на 5 минут — серьёзный повод, чтобы не ждать задержавшегося визитера. Дабы избежать таких ситуаций немцы составляют распорядок дня, чётко следуя которому успевают всё и всюду.

Нарушать сложившийся режим дня непозволительно ни близким друзьям, ни даже родственникам, которые могут нагрянуть в гости только после договоренности с хозяевами.

Родственные отношения

Недоумение у русских вызывают родственные отношения у немцев, которые по нашим меркам даже тёплыми назвать можно с натяжкой.

Обзаведясь собственными чадами, немцы крайне редко прибегают к помощи бабушек и дедушек, предпочитая для присмотра за ребёнком нанять няньку и не ограничивать свободу родителей. Если же по какой-то причине не получается воспользоваться услугами нянечки, то бабушки все же могут выручить, но за это им обязательно заплатят определённую сумму.

Для поддержания родственных отношений немцам хватает совместного времяпрепровождения на семейных праздниках и в Рождество, когда все поколения рода собираются под одной крышей.

Манеры

Руководствуясь принципом, «что естественно, то не безобразно», немцы преспокойненько позволяют себе высмаркиваться во время еды дома или в ресторане. Впрочем, такое поведение можно наблюдать в любом общественном месте Германии и даже на деловом совещании.

Другим шокирующим нарушением простейшего этикета является пристрастие немцев к прилюдной «порче воздуха», поскольку, будучи зацикленными на собственном здоровье, они считают сдерживание газов вредным для организма.

Совершенно без стеснения они зевают, не прикрывая рта и вообще стараются не сковывать своей физиологической свободы, особенно отчётливо проявляющейся в сауне.

Сауна

Подавляющее число русских будет шокировано зрелищем, разворачивающимся в стенах немецких бань, поскольку в них нет разделения на гендерные зоны — они общие, а, следовательно, мужчины и женщины, дети и старики моются и парятся вместе. Но самое удивительное то, что все процедуры в сауне положено делать абсолютно голым, что нисколько не смущает раскрепощённых немцев, не стесняющихся ни своей наготы, ни присутствия детей-подростков и престарелых родителей.

Крайне стыдливые люди могут, конечно, прикрыться руками, но на фоне беспечно разгуливающего большинства это будет выглядеть нелепо. Лишь покинув парную и помывочный зал, то есть, оказавшись в зоне релакса с баром и горками можно обмотаться хлопковым полотенцем, которое, к слову, и здесь не пользуется популярностью.

Запрет на нахождение в бане в купальнике и плавках, связан с убеждением немцев, что синтетика во влажной атмосфере начинает выделять вредные химические соединения, по этой же причине нельзя носить резиновые тапочки.

Личное пространство

Пожалуй, сауна — это единственное место, где немцы могут спокойно сидеть бок-о-бок в течение нескольких часов, поскольку в иных случаях они не допускают общения на малых расстояниях.

Ратуя за нерушимость личного пространства, они ведут беседы без лишних телесных контактов, будь-то похлопывание по плечу или обнимания. Переход за рамки дозволенной дистанции может вызвать раздражение собеседника.

Но в большинстве случаев он обязательно скажет об этом, поскольку немцы предпочитают говорить правду в лицо, считая, что своей прямолинейностью они помогают человеку избежать повторения ошибок.

Внешний вид

Однако никто и никогда не сделает в Германии замечание женщине по поводу её внешнего вида, а он, на взгляд русского человека, весьма непрезентабельный. Ценящие комфорт выше красоты молодые немки и не подумают каждый день укладывать волосы в причёску, надевать украшения и терять время на нанесение косметики.

Облачившись в рубашку, джинсы и кеды, они приходят на работу, и лишь во время деловых встреч надевают строгие костюмы. Ну а увидеть немку в платье, это вообще нечто из ряда вон выходящее, поэтому заметив фрау в таком наряде, можно смело предполагать, что она иностранка.

Путешествия

Немцы очень любят путешествовать, причём предпочтение отдают бюджетным направлениям, где за меньшие деньги, можно получить больше удовольствий. Им не интересны курорты развитых стран, их влекут загадочные глухомани, не разрекламированные туристическими агентствами или дешевые морские побережья.

Кстати, страсть к заграничным поездкам не проходит с возрастом и даже, напротив, у пенсионеров, всю жизнь, экономивших средства, зачастую накапливаются хорошие суммы для совершения экзотических вояжей.

Рыбалка

Те, кто предпочитает отдых в Германии, часто предаются рыбалке. Но каждый немецкий рыбак, прежде чем закинуть удочку должен пройти обучение на специализированных курсах, где опытные рыболовы расскажут обо всех тонкостях работы со снастью и наживкой.

Прослушав лекции, новоиспечённый рыбак получает удостоверение и молоток, с помощью которого необходимо оглушать пойманную рыбу, чтобы не причинять ей лишних мучений перед смертью.