15 искренних фото о любви, неподвластной времени

Настоящая любовь бывает не только в сказках. Настоящая любовь — основа всего, что есть на этом свете, на ней и стоит весь этот мир вот уже столько тысяч лет. Если бы не было настоящей любви, которая тянется сквозь время и расстояния, человечество уже давно утратило бы веру в самого себя, и, возможно, перестало бы существовать…

Эти фотографии — лучшее доказательство тому, что любовь на всю жизнь не просто существует, она существует прямо рядом с нами!

1. «И мы с тобой станцуем вальс…»

2. «От всей души!»

3. Озорные, как и всегда

4. Кто любит, тот поймёт

5. Всю жизнь плечо к плечу, щека к щеке

6. Чувственность не зависит от возраста

7. «Бабушка рядышком с дедушкой»

8. Любовь, прошедшая через все испытания…

9. «Твой навеки!»

10. «Какие наши годы!»

11. Love is… поддерживать друг друга в старости

12. «Ты — мой самый лучший цветочек»

13. «Покачаемся, как в молодости?»

14. «Пойдём, пойдём, милая»

15. Рука в руке — и большего не надо