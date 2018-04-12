15 искренних фото о любви, неподвластной времени 

Настоящая любовь бывает не только в сказках. Настоящая любовь — основа всего, что есть на этом свете, на ней и стоит весь этот мир вот уже столько тысяч лет. Если бы не было настоящей любви, которая тянется сквозь время и расстояния, человечество уже давно утратило бы веру в самого себя, и, возможно, перестало бы существовать…
Эти фотографии — лучшее доказательство тому, что любовь на всю жизнь не просто существует, она существует прямо рядом с нами!
1. «И мы с тобой станцуем вальс…»
2. «От всей души!»
3. Озорные, как и всегда
4. Кто любит, тот поймёт
5. Всю жизнь плечо к плечу, щека к щеке
6. Чувственность не зависит от возраста
7. «Бабушка рядышком с дедушкой»
8. Любовь, прошедшая через все испытания…
9. «Твой навеки!»
10. «Какие наши годы!»
11. Love is… поддерживать друг друга в старости
12. «Ты — мой самый лучший цветочек»
13. «Покачаемся, как в молодости?»
14. «Пойдём, пойдём, милая»
15. Рука в руке — и большего не надо