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Семилетняя девочка покорила Килиманджаро
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Семилетняя девочка покорила Килиманджаро 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американка Монтана Кенни вместе с мамой Холли покорила высочайшую точку Африки. Поднявшись на высоту около шести тысяч метров, Монтана стала самой молодой девочкой, которая когда-либо восходила на знаменитую вершину.
Монтана и Холли Кенни из Остина, прежде чем подняться на Килиманджаро, они долго тренировались по выходным у себя в городе. Семья приняла решение о восхождении, когда узнала, что в январе на гору поднялся восьмилетний мальчик.
Восхождение длилось шесть дней и несмотря на холод и непогоду, по словам мамы Монтанны, девочка ни на что не жаловалась. В целом поход показался ей даже легче, чем она предполагала.
Свое восхождение мама с дочкой посвятили памяти отца Монтаны, который скончался через несколько дней после ее третьего дня рождения.
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