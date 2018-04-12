Семилетняя девочка покорила Килиманджаро

Американка Монтана Кенни вместе с мамой Холли покорила высочайшую точку Африки. Поднявшись на высоту около шести тысяч метров, Монтана стала самой молодой девочкой, которая когда-либо восходила на знаменитую вершину.

Монтана и Холли Кенни из Остина, прежде чем подняться на Килиманджаро, они долго тренировались по выходным у себя в городе. Семья приняла решение о восхождении, когда узнала, что в январе на гору поднялся восьмилетний мальчик.

Восхождение длилось шесть дней и несмотря на холод и непогоду, по словам мамы Монтанны, девочка ни на что не жаловалась. В целом поход показался ей даже легче, чем она предполагала.

Свое восхождение мама с дочкой посвятили памяти отца Монтаны, который скончался через несколько дней после ее третьего дня рождения.