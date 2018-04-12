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Милонов предложил закрыть международные вузы в России
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Милонов предложил закрыть международные вузы в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов предложил закрыть в России международные вузы, выпускающие специалистов в сфере бизнеса, маркетинга, туризма и моды, сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что соответствующее предложение он сделал в ходе круглого стола на тему: «Что может стать альтернативой законопроекту „О „чипировании“ мигрантов?“.
»У нас полно дармоедов, которые выпускаются из некому ненужных вузов. Международные вузы бизнеса, маркетинга, экологии, туризма и высокой моды, которые располагаются в подвале и штампуют миллионы специалистов: юристов, менеджеров ежегодно, надо закрыть", — заявил Милонов.
Депутат добавил, что в стране мало трудовых ресурсов, особенно «плотников, слесарей не выпускается».
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