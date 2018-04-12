В. Милонов предложил закрыть международные вузы в России 

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов предложил закрыть в России международные вузы, выпускающие специалистов в сфере бизнеса, маркетинга, туризма и моды. Соответствующее предложение он озвучил в ходе круглого стола на тему: «Что может стать альтернативой законопроекту „О „чипировании“ мигрантов?“.
»У нас полно дармоедов, которые выпускаются из некому ненужных вузов. Международные вузы бизнеса, маркетинга, экологии, туризма и высокой моды, которые располагаются в подвале и штампуют миллионы специалистов: юристов, менеджеров ежегодно, надо закрыть», — сказал В. Милонов.
Депутат добавил, что в стране мало трудовых ресурсов, особенно специалистов технических направлений.
«У нас же рабочих плотников, слесарей не выпускается. Рабочих нет, а те, кто умеет два плюс два сосчитать и поступил в вуз, после окончания университета липового, никуда не могут идти работать. Поэтому становятся либо Instagram-блогерами, моделями, либо сидят в микрокредитных организациях и грабят народ», — отметил В. Милонов.