Мария Аронова: «Я Крыса, и мне нужна нора!»

Мария Аронова шла к признанию не самой короткой дорогой. Невзгоды и беды не приглушили в ней огонь жизнелюбия и отличное чувство юмора. Свое актерское и женское счастье она нашла в стенах родного Театра им. Вахтангова. Кстати, сегодня сын, Владислав Гандрабура, уже выходит с ней на одну сцену, а недавно он стал мужем и отцом. Теперь актриса дарит свою любовь еще и маленькой внучке Тонечке.

1. О себе

Я очень открытый человек. И этим много раз пользовались. Тем не менее, мне кажется, очень важно не стать другой — ты не должен изменять себе, подчиняясь обстоятельствам.

С появлением семьи мир стал для меня меньше, теснее. Он укладывается в не очень большое количество людей. Я думаю, что если охранять свой тыл по-настоящему и полностью расслабляться только в этом кругу, набьешь гораздо меньше шишек.

В жизни я лидер, всегда беру ответственность на себя и не боюсь этого. Думаю, что окончательную точку в таком стиле поведения я поставила, когда родился сын Владик.

Если ко мне в дом придет человек со своей бедой, он ни при каких обстоятельствах не будет выгнан и ему обязательно помогут — это закон, который установлен даже не мной и не моими родителями.

Мне кажется, и это, наверное, качество характера, что я стопроцентный консерватор. Я Крыса, и для меня очень важна нора. Одна из них — мой дом, а вторая — мой театр.

2. О любви и интуиции

Мне очень нравятся две фразы: «Любить человечество проще, чем любить конкретного человека» и «Любовь — это теорема, которую надо доказывать каждый день».

Я своим темпераментом, желанием и умением любить и сейчас заплескиваю всё. Мне кажется, что женщина так устроена — она все время должна вырабатывать такую энергию.

Я Рыба по гороскопу, а у них очень развита интуиция. К тому же эта способность досталась мне от мамы — она сразу видела человека насквозь. Я считаю, что первое впечатление — самое верное. И основные шишки ты набиваешь, когда не веришь сам себе.

«Кто ничего не делает, тот не ошибается» — очень верная фраза. Наверное, из-за того, что у меня были ошибки и падения в неизвестность, в глубокую яму, я потом правильно оценила Женю в своей жизни.

3. О взрослении

Я никогда не была ребенком в традиционном понимании: наивность, детские игры… Я уже родилась с огромным багажом жизненных знаний. И это не моя заслуга, и не только моей мамы, а ее бабушки, моей прабабушки, которая вырастила и ее, и меня до десяти лет.

Все мои комплексы идут из школы. Меня все время пытались уравнять, забить, постоянно вели борьбу, забывая, что я еще ребенок. Хотя, конечно, со мной было сложно: я была горячая, максималистка, все время спорила, ругалась, то есть была совсем не дипломатом.

Самое большое несчастье в моей жизни — это потеря мамы. Это невозможно осмыслить и передать словами, стихами, песней. Как ты покажешь, что у тебя кончился мир?

В глобальном смысле я не изменилась, просто повзрослела и успокоилась, перестала кому-то что-то доказывать.

Чем старше становишься, тем ценнее становится присутствие в твоей жизни человека, для которого ты продолжаешь оставаться ребенком. А для своих учителей мы всегда будем оставаться детьми. Необыкновенное счастье, что в моей жизни есть режиссер Владимир Владимирович Иванов, мой гуру, человек, который имеет право сказать мне все, что считает нужным. Мои отношения с ним — это определенная проекция моих отношений с мужем.

4. О детях

Я видела, что мой сын, поступив в Щукинское училище, начинает по-другому смотреть на мир, по-другому разговаривать, по-другому реагировать на какие-то ситуации. И это в первую очередь работа трех мужчин: его отца, его педагога и его ректора.

Мужик должен мало говорить, но много делать. Мальчику такой пример может подать только мужчина, который его воспитывает.

Моя четырнадцатилетняя дочь Сима, мне кажется, может в будущем стать потрясающим педагогом или замечательным психологом. У нее очень хорошие организаторские способности. Но в первую очередь мне бы хотелось, чтобы она была человеком мира, а значит, хорошо знала иностранные языки. На мой взгляд, это сейчас самое важное.