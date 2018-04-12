Блогер неделю ел только в «Макдоналдсе» и похудел

Британец Майк Дживонс целую неделю питался в "Макдоналдсе" и не только не набрал лишние килограммы, но и похудел. Он соблюдал известный принцип, по которому нужно набирать две тысячи калорий в день. Кстати, именно такое количество калорий указано в калькуляторе на сайте британского "Макдоналдса" в качестве рекомендованного для взрослого человека. Естественно, это далось Майку с большим трудом:

Чтобы придерживаться суточных норм, мне приходилось экономить калории везде. Так как я ел много жиров, низкокалорийные напитки были спасением для меня.

Через несколько дней от такой "диеты" Дживонс почувствовал себя вялым и уставшим, у него появились неприятные ощущения в животе. Кроме того, он рассказал, что фастфуд вызвал у него зависимость:

Ужин стал для меня как наркотик. Мне вовсе не хотелось есть одно и то же, но при этом каждый раз я мечтал о следующем бургере.

Публикация от Mike Jeavons (@mikejeavons) 5 Апр 2018 в 2:18 PDT

Когда неделя закончилась, Майк обнаружил, что сбросил три килограмма. Но он признается, что вряд ли хотел бы повторить эксперимент, потому что его самочувствие ухудшилось и он очень соскучился по домашней еде.

К слову сказать, Дживонс не первый раз проводит эксперименты с пищей, которую нельзя назвать здоровой и полезной. Майк уже пробовал питаться консервами, тортами и детским питанием. Дневник питания он ведет в своем инстаграм-блоге.