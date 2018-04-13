Звезда «Универа» и «Гоголя» Юлия Франц — о съемках обнаженной, самокритике и личной жизни

28-летняя актриса Юлия Франц громко заявила о себе, снявшись в популярном сериале «Универ». Эта яркая брюнетка уже стала неотъемлемой частью ситкома, новые серии которого можно увидеть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Впрочем, Юля может похвастаться не только этим. На днях состоялась громкая премьера второй части нашумевшего фильма «Гоголь. Вий», где она сыграла одну из главных ролей. WMJ.ru был настолько очарован этой подающей большие надежды актрисой, что решил лично пообщаться с ней и узнал массу интересного. О съемках в фильме, самокритике, личной жизни и не только читай в нашем эксклюзивном интервью с Юлией Франц!

WMJ.ru: Сейчас на ТНТ идет новый сезон «Универа». Скажи, что происходит с твоей героиней Викой в новых сериях?

Юлия Франц:В новом сезоне масса интересного. У моей героини будут активно развиваться отношения с Антоном, поэтому и ситуаций, связанных с началом романтических отношений будет много.

WMJ.ru: А ты похожа на нее по характеру?

Ю. Ф. :В чем-то — да, а в чем-то — нет. Я, как и она, могу быть вспыльчивой, но не настолько педантичной, например, в плане еды. Я более спонтанная (улыбается).

WMJ.ru: Твоя студенческая жизнь была такой же насыщенной, как в сериале?

Ю. Ф. :Нет, потому что в «Универе» все ситуации утрированы. Мы же, будучи студентами, по большей степени учились, и у нас почти не оставалось времени на жизнь вне учебы. Я тоже жила в общежитии, но после пар мы приходили в комнату, валились с ног и засыпали. Так что моя студенческая жизнь была скучной.

WMJ.ru: Ты снялась в очень откровенной фотосессии для обложки журнала MAXIM. Как решилась полностью обнажиться перед камерой?

Ю. Ф. :У меня не было таких откровенных фотосессий ранее. Единственная откровенная сцена была в фильме «Гоголь. Начало». Так что съемка для MAXIM была первой подобного рода. К ней я отнеслась как к части своей профессии. Признаюсь, очень волновалась, и в начале мне было некомфортно. Но потом я устала волноваться, да и физически устала, поэтому просто перестала обращать внимание на свое волнение. Съемка состоялась (улыбается).

WMJ.ru: А как к этой фотосессии отнеслась твоя мама?

Ю. Ф. :Я достаточно давно живу самостоятельной жизнью, сама принимаю решения и, соответственно, несу за них ответственность. Хотя все же прислушиваюсь к маминым советам. Она была не против этой съемки. Сказала, что если надо, то почему нет? Я вообще считаю, что если откровенная сцена или съемка оправданна в художественном смысле, то она имеет место быть.

WMJ.ru: Съемки в фильме «Гоголь. Начало» с Олегом Меньшиковым Александром Петровым стали твоим дебютом в большом кино с такими актерами… Расскажи, как тебе работалось с ними и что было самым сложным?

Ян Цапник, Таисия Вилкова. Ю. Ф. :Дебют в большом кино состоялся у меня гораздо раньше. Я снялась в фильме «Весь этот Джем» вместе с великим актером Леонидом Куравлевым . У меня была главная роль, а он согласился принять участие в этом проекте, хотя уже давно не соглашается на съемки. Он играл священника. Я очень волновалась перед первой встречей, потому что понимала уровень такого актера, как Леонид Вячеславович. Но он оказался невероятным профессионалом, потрясающим человеком. Вообще актеры прошлого поколения отличаются какой-то воспитанностью. Он подбадривал меня, после завершения проекта подарил диски со своими фильмами. Это был колоссальный опыт, огромная честь работать с таким актером (улыбается). Жаль, что по стечению обстоятельств фильм так и не вышел на экраны. Работа над «Гоголем» — это тоже большое удовольствие. Потрясающие актеры, операторы — вообще вся команда замечательно подобрана. Оператор Сергей Трофимов — один из лучших операторов, режиссер Евгений Баранов , потрясающие Олег Меньшиков, Александр Петров, Евгений Стычкин

WMJ.ru: Что было самым интересным во время съемок фильма?

Ю. Ф. :Все съемки этого киносериала были интересными. Во-первых, это смело и необычно, во-вторых, у нас были красивые и интересные локации, в-третьих, в фильме присутствует черный юмор (улыбается). Просто нужно сходить, посмотреть и расслабиться. Это качественное кино.

WMJ.ru: Какие роли хотела бы сыграть, а также с какими режиссерами и актерами хочешь поработать?

Ю. Ф. :Моя мечта неисполнима, к сожалению, но я очень хотела бы поработать с Алексеем Балабановым . Меня восхищают все его работы. Я хотела бы сняться в чем-то подобном. Всегда привлекают сложные и неоднозначные роли, над которыми стоит поработать. Но в то же время я с удовольствием снялась бы в блокбастере, где нужно стрелять, за кем-то гнаться или убегать. Я очень люблю оружие.

WMJ.ru: На кого равняешься в профессии?

Ю. Ф. :Я не могу назвать имена каких-то известных людей. Но когда я училась в Щепкинском училище, у нас был педагог Пышнова Татьяна Николаевна . Я многому научилась у нее. Она режиссер, а с ними всегда очень непросто (улыбается). Она строгая, требовательная, даже жесткая местами, но именно ее школа мне сейчас очень помогает. Например, терпеть на съемочной площадке какие-то трудные моменты.

WMJ.ru: В интервью одному известному журналу ты очень откровенно рассказала про свое трудное детство, про отца, который оставил вас с мамой, про своего молодого человека, который не смог смириться с твоей популярностью и в итоге ушел… При этом ты говоришь о них без обиды, не считаешь их поведение предательством. Это искренне? Как тебе удается быть такой мудрой, не держать в сердце обиду и сохранять позитивный настрой?

Ю. Ф. :На самом деле у меня в жизни были разные моменты. Но я поняла, что держать обиду на человека — это бессмысленно. Это забирает очень много сил и энергии. Держа на кого-то обиду, ты существуешь в этом состоянии, не замечаешь ничего хорошего. Такое состояние сильно тормозит, это внутреннее саморазрушение. У каждого своя правда. Я всегда пытаюсь понять, с чем был связан тот или иной поступок, для того чтобы в первую очередь помочь самой себе.

WMJ.ru: Кто тебя больше всего поддерживает в трудные минуты?

Ю. Ф. :Мама, конечно. Она всегда меня поддерживала и поддерживает. Она вообще мой наставник и всегда верит в меня больше, чем я сама в себя.

WMJ.ru: Ты живешь с мамой и говорила, что хочешь, чтобы она, наконец, позволила себе отдохнуть, не работать и занималась бы чем-то в свое удовольствие. Так чем она сейчас занимается?

Ю. Ф. :Я перевезла маму в Москву, она живет недалеко от меня и сейчас пока пытается привыкнуть к ритму большого города. Все-таки она из небольшого городка, и ей еще нужно адаптироваться в столице.

WMJ.ru: Признайся, ходишь на свидания? Трудно поверить, что такая девушка сидит по вечерам дома с мамой…

Ю. Ф. :Чаще всего я хожу на свидания со своей работой (смеется). Если честно, то у меня почти нет на это времени. Я, безусловно, хожу куда-то, но свиданиями это нельзя назвать. Так что мужчины рядом со мной пока нет.

WMJ.ru: Ты сказала, что не мечтаешь о белом платье невесты и шикарной свадьбе, но наверняка хочешь в будущем создать семью? Расскажи, каким должен быть твой избранник, сколько хотела бы детей и какой видишь свою семейную жизнь.

Ю. Ф. :Конечно, мне хочется иметь семью, детей. Наверное, двоих (улыбается). А мой избранник… Знаете, важно чувствовать себя под защитой. И еще очень важно, чтобы он лояльно относился к моей профессии и ее издержкам.

WMJ.ru: У тебя есть подруги и друзья в Москве?

Ю. Ф. :Да, с одним моим другом мы вместе учились в училище, я о нем рассказала уже. А моя лучшая подруга не актриса, но имеет отношение к профессии. Она стилист, художник по гриму.

WMJ.ru: Веришь ли в женскую дружбу? А в дружбу между мужчиной и женщиной?

Ю. Ф. :Я хочу верить, что такая дружба все-таки существует. У меня есть подруга, которой я полностью доверяю. И есть друг — парень, с которым меня связывают исключительно дружеские отношения. Мы познакомились в театральном училище, а там дружба между парнем и девушкой вообще носит очень такой своеобразный характер. Когда ты условно «в каптерке» можешь перед ним переодеться — и это не воспринимается как намек какой-то (улыбается). Когда ты находишься с человеком круглосуточно, при этом ты учишься, то уже не очень воспринимаешь друг друга как мужчину и женщину. Так что такая дружба между мужчиной и женщиной, в общем, возможна. Но в основном все же она основана на какой-то симпатии и, наверное, рано или поздно может перерасти во что-то большее.

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Фото:пресс-служба, instagram