фото редакции«Привезли полуживой и на инвалидном кресле». Наталье Водяновой понадобилась помощь врачей
Наталья Водянова оказалась в больнице с отравлением.
«Тот момент, когда по пути из Парижа в НЙ ты отравилась едой и в отель тебя доставили полуживой и на инвалидном кресле», — сообщила супермодель в Instagram.
Несмотря на отравление, отменять выступление на Apple Store Наташа не стала.
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«Нижегородская правда» писала, что фонд «Обнаженные сердца» ищет специалиста.