Апатриды: как живут мировые бомжи

Без страны и паспорта: как живут мировые бомжи

Без паспорта и гражданства человек будто растворяется в бесконечном круговороте бюрократического сюрреализма. Апатриды — вот, как называют тех, кому не повезло оказаться в такой печальной ситуации. У персонажей нашей истории почти нет шансов вернуться к нормальному образу жизни.

Майк Гогульский

Майк Гогульский отказался от американского гражданства в 2008 году. Он даже показательно сжег свой паспорт у консульства США в Словакии и фактически стал единственным человеком, который сознательно лишил себя страны. Без паспорта Гогульский не может покинуть Евросоюз , не может получить другой паспорт, поскольку гражданства у него тоже нет. Правительство Словакии выдало ему специальный документ апатрида, что вполне устраивает бунтаря.

Мехран Карими Нассери

Случай Мехрана Карими Нассери вдохновил Стивена Спилберга на создание «Терминала». Иранский беженец провел в парижском аэропорту 18 лет — его выслали из Ирана за антиправительственную деятельность. ООН присвоила Мехрану статус политического беженца, но в Париже документы украли. Лондон подозрительного иранца не принял. Вообще-то, адвокат добился возвращения документов еще в 1998 году, но Нассери покидать аэропорт отказался. Мужчина до сих пор живет в Париже, правда уже не на территории терминала.

Василий Бабина

В 1991 году Василий Бабина сел в тюрьму на 25 лет. Вышел он уже в новой стране, зато со старым паспортом. Россия принимать бывшего гражданина Советского Союза отказалась наотрез: посидев еще пару лет в спецприемнике для иностранных граждан, Бабина в конце-концов был переправлен к родственникам, в Казахстан. Здесь ему паспорт также еще не выдали и на данный момент мужчина остается в статусе апатрида.

Тзе Чунг Чанг

Рожденный в Гонконге Тзе получил от отца бельгийское гражданство. Вот только по законодательству Бельгии, рожденные за пределами страны люди должны проживать на территории Бельгии с 18 до 28 лет. Бедняга Тзе даже не знал об этих условиях и спокойно жил в Гонконге по бельгийскому паспорту. Теперь же он стала апатридом — Бельгия мужчину не принимает, Гонконг с выдачей документов тоже не торопится.

Мухаммед Идрис

Мухаммед Идрис провел 10 лет в индийской тюрьме за то, что просрочил свою визу на три дня. Его сочли виновным в шпионаже, хотя никаких доказательств не было. Выйдя на свободу, Мухаммед попытался вернуться в Пакистан, но оказалось, что его уже лишили гражданства. Теперь Идрис продолжает оставаться в Индии без всякого официального статуса.