Майкл Б Джордан в новом фотосете для Men's Health

Майкл Б. Джордан , армия поклонниц которого существенно выросла после роли в «Черной пантере», продемонстрировал впечатляющую мускулатуру в новом фотосете для издания Men’s Health.

В интервью изданию Майкл очень интересно порассуждал по поводу своего тезки — культового баскетболиста Майкла Джордана, с которым лично пока не знаком:

«Я никогда не встречал Майкла Джордана. Я хочу, чтобы нас официально представили друг другу только тогда, когда я достигну такого этапа в своей жизни, на котором он будет знать, кто я такой — а не только я буду знать, кто он. Тогда это будет знакомство, основанное на взаимном уважении. А до тех пор это будет лишь «о, этого чувака зовут так же, как тебя, ха-ха». Мне такого не надо. Это тоже мотивирует меня работать больше, двигаться дальше».

попкорнnews