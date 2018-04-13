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Майкл Б Джордан в новом фотосете для Men's Health
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Майкл Б Джордан в новом фотосете для Men's Health 

Попкорн News 54 минуты назад
Фото: Попкорн News
Майкл Б. Джордан, армия поклонниц которого существенно выросла после роли в «Черной пантере», продемонстрировал впечатляющую мускулатуру в новом фотосете для издания Men’s Health.
В интервью изданию Майкл очень интересно порассуждал по поводу своего тезки — культового баскетболиста Майкла Джордана, с которым лично пока не знаком:
«Я никогда не встречал Майкла Джордана. Я хочу, чтобы нас официально представили друг другу только тогда, когда я достигну такого этапа в своей жизни, на котором он будет знать, кто я такой — а не только я буду знать, кто он. Тогда это будет знакомство, основанное на взаимном уважении. А до тех пор это будет лишь «о, этого чувака зовут так же, как тебя, ха-ха». Мне такого не надо. Это тоже мотивирует меня работать больше, двигаться дальше».
попкорнnews
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