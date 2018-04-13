Отказывайтесь и наслаждайтесь: Арина Холина о том, как сказать мужчинам «нет»

«Я сказала, что у меня месячные, и кое-как отделалась от него!» — говорит подруга. В том смысле, что мужчина хотел секса, а она не хотела… и приплела сюда периоды — как причину отказа. Вот смеяться или плакать? Взрослая женщина не может признаться, что не хочет с мужчиной секса, и сочиняет нелепые оправдания.

Я однажды тоже так сказала. Мне было лет восемнадцать. «Да мне все равно!» — отмахнулся мужчина. Ммм. И что теперь делать? Едва убежала.

Ты не можешь отказать мужчине, чтобы «не обидеть». Мужчин обижать нельзя. Даже если ты не говоришь ничего такого обидного. Это совершенно нормально, если тебе не нравится именно этот мужчина. Это не говорит о нем плохо, это намекает лишь на твои личные вкусы.

Но женщин как-то так ловко подводят к концепции, что мужчинами нельзя разбрасываться. Нельзя говорить им ничего такого, что может повлиять на их самоуверенность.

Женщины не так уж редко занимаются сексом именно потому, что боятся отказаться.

У меня было несколько эпизодов, после которых я решила, что буду отказываться от секса даже в процессе. Вот знаете, бывает и так: ты уже упала в кровать — и там поняла, что все идет не так. Тебе он не нравится. Выбор такой: насиловать себя или немного, конечно, обидеть человека. Да, это не самая приятная ситуация, но лучше выйти из нее без потерь для себя.

Я слышала много историй на тему «проще дать, чем отказать». Это и о настойчивых поклонниках, и о той самой ситуации, когда все уже без трусов, но вот ты передумала.

Мы даже своему мужчине не всегда можем сказать, что вот сейчас не хотим. Ой, он будет считать меня несексуальной, он будет неудовлетворен, он начнет смотреть по сторонам… Наверное, если отказывать в сексе пару лет, то вот это уже будет странно, да. Но от одного раза он у вас не взорвется.

Иногда он хочет, а ты не хочешь. И если ты поддаешься, то не получаешь удовольствие. У меня после таких ситуаций происходит психосоматическая реакция — раздражение, неприятные ощущения внизу. Даже если в общем и целом было неплохо. Но вот же я не хотела. И мое тело на это отреагировало. Причем чем лучше секс в те моменты, когда мне хочется, тем более явное это раздражение тогда, когда не очень-то и хотелось. Тебе есть с чем сравнивать.

В женщинах заложен этот страх отказа. То есть страх нанести обиду. Не только мужчинам. Знаете, вот даже с одеждой сложно. Ты приходишь в какой-то шоу-рум, там за тобой стелится продавец или сам дизайнер, и даже если тебе не понравилась одежда или она для тебя дорогая — ты стесняешься ничего не купить. Ведь на тебя типа потратили время. А ты не потратила, притащившись на свидание с каким-то занудой? Или на то, чтобы посмотреть одежду, которая не делает тебя красивой?

У женщин между «да» и «нет» находится сложная гамма переживаний. Не уверена, конечно, что у мужчин все намного проще, что у них есть только «хочу» и «не хочу», но женщины ведь не зря часто берут с собой мужчин, когда им нужна такая поддержка. Мужчина смотрит и говорит: «Да ну на фиг, это тебе не идет» (если рядом дизайнер). Или: «Да ну на фиг, это полный писец» (если рядом дизайнера нету).

Возможно, мужчины не так просты, как кажется, но отказываться они явно умеют лучше. Им в принципе плевать, обидели они кого-то или нет. Наверное, в этом своем состоянии они не всегда так уж прекрасны, но навык это, определенно, полезный.

Едва ты начинаешь отказывать без всяких на то «веских» оправданий, а лишь потому, что ты чего-то не хочешь, потому что оно (или он) тебе не нравится, как ты вдруг обретаешь свободу. Ты делаешь то, что хочешь, и это прекрасное чувство, которое будто снимает с твоей спины тяжелый рюкзак.

Ты говоришь: «Извини, я сейчас замороченная, не хочу секса». «Извини, рукой тебе делать тоже не хочу — я вообще не хочу секса». «Извини, у нас ничего не получится никогда». «Спасибо, у вас прекрасная одежда, но не в моем вкусе».

И вдруг ты понимаешь, что наконец-то делаешь свой собственный выбор. Твоя жизнь — это больше не один компромисс, нанизанный на другой, и вот где-то между ними ты, втайне ото всех, умудряешься получить нечто, что ты хочешь на самом деле. Ну нет! Теперь ты все время имеешь лишь то, что тебе нравится.

Если человек хочет тебя каким-то образом использовать, а ты боишься его обидеть, то в этом нет логики. Ты не разрушила чьи-то надежды. Ты просто не позволила людям так или иначе на тебе нажиться.

Странно, что часто мы боимся разрушить отношения, которые нам даже не нужны. Близкий человек, который тобой дорожит, всегда будет уважать твои желания. А если он этого не делает — ну, значит, он не такой, каким вы его считаете. Он вами манипулирует, он вас эксплуатирует. Это то, о чем вы мечтали?

Подруга однажды очень сильно напилась и переспала с мужчиной, которого совсем не желает на трезвую голову. И вот теперь он лезет к ней при каждой встрече. Ей с ним весело, он такой очень светский, берет ее с собой на всякие события. И отказать она стесняется, чтобы не поругаться, и спать с ним не хочет. Она на самом деле знает, что этот светский мужчина — просто… ммм… чудак, который видит в ней только дырку. Вот это реально обидно. Да, за отказ он ей «отомстит», то есть не будет больше приглашать на все эти прекрасные вечеринки, и это будет отличный повод найти себе новых хороших знакомых, которые будут видеть в тебе человека, а не половой орган. Не надо тратить время на… чудаков. С ними любой компромисс — это сразу поражение. Ты все равно в минусе, как ни крути.

Любой ваш отказ — это движение к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше, а себя — счастливым, цельным человеком. Отказывайте и наслаждайтесь этим!

Читайте НАС ВКонтакте