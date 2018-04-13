Почему ты должен творить добро бескорыстно, не ожидая последующей награды

Мужчина каждый день сталкивается с выбором: поступить правильно, по-человечески, сделать другому добро или же договориться со своей совестью и получить исключительную выгоду лишь для себя. Порой люди делают что-то хорошее лишь из-за выгоды или для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Понятие добродетели сегодня изменено — можно сказать, извращено, и только единицы готовы бескорыстно протянуть руку помощи ближнему. Но лишь сильный человек может оставаться добрым и проявлять сострадание. Слабые люди идут на поводу у гнева, негативных чувств и сеют лишь хаос в этом мире. Сегодня мы поговорим о том, почему настоящий мужчина должен творить добро и не ждать за это награды.

1. Не жди похвалы и награды за добрые деяния

«Когда вы сделали добро, и кто-то получил благодаря вам благо, почему вы все еще выглядите как дураки, ожидающие награды за свой поступок?» Марк Аврелий

К сожалению, сегодня осталось не так много людей, которые могут искренне помочь, не ожидая чего-то взамен. Они тратят свое время и силы не для извлечения будущей выгоды, а чтобы помочь человеку, попавшему в затруднительную ситуацию, выбраться из нее. Наше общество живет по принципу «Я тебе, а ты мне», и даже «бескорыстный» акт доброты, совершенный в чью-либо сторону, может сделать человека «обязанным». С одной стороны, в этом есть доля здравого смысла: порядочный мужик никогда не забудет, как ему помогли, и сам будет готов прийти на выручку в любой момент. Но в то же время тот, кто совершает определенный поступок, в душе может надеяться на ответный жест и ставит человека, которому он оказал помощь, в положение «кармического должника». Творя добро, не делай это с мыслью, что в будущем тот, кому ты помог, отплатит тебе тем же — просто делай это из добрых побуждений, чтобы помочь ближнему. Ожидание последующей награды обесценивает твой поступок, да и такое поведение недостойно мужчины. Как добросовестность поможет твоей жизни

2. Что для тебя настоящая дружба

Есть отличный пример, который раскрывает суть дружбы, добра в ней и корысти. Представь ситуацию: холодный дождливый вечер, раздается звонок, и один товарищ просит другого помочь, так как у него спустило колесо и он находится в 10 км от города. Его друг самоотверженно отправляется на спасение, они успешно меняют колесо, и в глазах того, чьё колесо было пробито, спаситель предстает не просто другом, а Ноем, спасшим весь мир — правда, выборочно. Но проблема заключается в том, что сам спасающий мог делать это не только для того, чтобы выручить друга, но и по эгоистическим соображениям. Нет, ему даже не нужны материальные награды в последующем — его образ мысли таков: «Я настоящий друг, мужик, который ночью поехал за город, не побоялся непогоды и спас ситуацию. Теперь обо мне он будет еще лучшего мнения, и в его глазах я стану героем».

Ты удивишься, но именно подобным мышлением руководствуется большинство людей, совершая добрые поступки. Мы не столько хотим помочь человеку, сколько желаем, чтобы наши заслуги были оценены и отмечены. Если у тебя есть подобная черта, если ты делаешь что-то ради последующей лестной оценки со стороны окружающих, то задумайся о ценности своей личности и начни работать над собой. А знаешь, как определить настоящую дружбу? Друг будет искренне радоваться за тебя, за любые успехи, положительные перемены в жизни, приобретения и достижения. Не будет ни зависти, ни корысти, ни скепсиса. А поехать на выручку темной ночью — обязанность каждого нормального мужика, который хочет называть себя чьим-либо другом. Осталась ли в мире настоящая мужская дружба

3. Быть добрым — идеальное состояние человека

Древние философы считали, что лишь добродетель и порядочность присущи идеальной, развившейся личности, которая осознала для себя ценность окружающих людей. Человек должен творить добро лишь потому, что это правильно, а не для извлечения последующего блага в качестве ответной благодарности. Ты даришь цветы девушке, потому что хочешь сделать ей приятно, желаешь порадовать свою подругу и не ждешь букета взамен. Точно так же смотри на все свои акты доброты: это должны быть бескорыстные деяния от чистого сердца. Именно такое мышление позволит стать развитой, практически совершенной личностью, которая живет не только ради себя, но и ради других людей. Непростой выбор, с которым сталкивается каждый мужчина