Легкий способ уехать в Великобританию

Есть шутка, что получить британскую визу настолько сложно, что проще стать российским миллиардером и уехать туда по политическим мотивам. Твое стремление стать миллиардером мы, конечно, поддерживаем, но поверь, существуют способы сделать это быстрее. У англичан есть поговорка: «Отсутствие новостей — это хорошая новость». Так вот, у нас для тебя новость, и она хорошая. Получить британскую визу намного проще, чем ты думаешь. Поэтому, если ты разуверился, что когда-нибудь сможешь сделать селфи на фоне Биг-Бена, переплыть поперек Темзу, посетить домашний матч «Арсенала» или сыграть с королевой в пинг-понг, не расстраивайся. Надежда умирает последней. В твоем случае она и вовсе будет жить вечно. Получение визы в Великобританию, так же, как и получение визы в любую развитую страну, сулит некоторые бюрократические испытания. Помимо загранпаспорта и заявления, ты должен будешь предъявить справку о трудовой деятельности, свидетельство о браке, медицинскую справку, гарантийное письмо от работодателя и прочие бумаги, которые по объему дотягивают до первого тома « Гарри Поттера ». И пройдя все эти круги ада, тебе будет очень обидно в итоге получить отказ в выдаче визы.

За твое право посетить туманный Альбион готова побороться компания «Sterling & Law Associates». Русскоговорящие юристы, предоставляющие ее услуги, помогут разобраться в нюансах иммиграционных законов Великобритании. Требования для получения визы постоянно меняются. И в этом вопросе услуги профессионалов не будут лишними.

«Sterling & Law Associates» может помочь в вопросах получения всех видов виз: Tier 1, Tier 2, Tier 4 и Tier 5, туристической, бизнес визы, а также визы для членов семьи. А в случае отказа компания готова представлять твои интересы в апелляционном суде. Нужно помнить, что отказ в получении визы не является чем-то непоправимым. Бывает так, что всем критериям ты отвечаешь, документы нужные собрал и вот уже попрощался с друзьями и ждешь звонка из посольства. А там тебе говорят: «Нет, приятель. В визе тебе отказано». А причина в том, что даже при соблюдении все предписаний можно не уследить за очередным изменением закона. А поскольку компания «Sterling & Law Associates» почти за 10 лет своей работы помогла не одной тысяче людей, то поможет и тебе.

Большой популярностью пользуются предпринимательские визы Tier 1. Впрочем, удивляться этому факту не стоит. Заниматься бизнесом в Великобритании мечтают многие. Инвестиционный климат там благотворный, а правовое регулирование с нашим не сравнить. Это как поехать в Доминикану после долгих лет жизни на Сахалине. Если ты решил обзавестись такой визой, то должен обладать инвестиционным капиталом в размере не меньше £50 000. И, конечно, тебе необходимо предоставить доказательства законного происхождения денег.

Алия Римшелис

Иммиграционный адвокат

Sterling & Law Associates

Оформить визу Tier 1 тебе поможет один из лучших юристов компании «Sterling & Law Associates» Алия Римшелис. Алия является аккредитованным иммиграционным адвокатом 1-го уровня OISC. Она отличный специалист в области британского законодательства. Если тебе нужна предпринимательская виза, Алия тот самый человек, который тебе поможет. Помимо этого, у нее большой опыт оформления заявок на въезд в Великобританию, получения семейных виз, поселения и бессрочного разрешения на пребывание и натурализацию.

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