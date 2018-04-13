10 действий с клитором, которые должна попробовать каждая, у кого он есть

Какое-то время назад из уст в уста передавалась забавная байка о том, что человек использует только 10% от способностей своего мозга. Так вот, клитор, как ни странно, гораздо больше подходит на роль героя этого мифа, потому что уж о его возможностях мы точно знаем далеко не все.

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Обращайся с ним как с членом

Строго говоря, клитор в какой-то степени и есть член, просто маленький, у них даже структура очень похожа. Так почему бы не воспользоваться этим сходством? Слегка сдави большим и указательным пальцами головку клитора и двигай ими вверх-вниз. Ты почувствуешь, как он напрягается и как будто вырастает под твоими прикосновениями.

Постукивание вместо трения

Многие девушки во время мастурбации предпочитают массировать клитор. Попробуй вместо этого слегка постукивать по нему подушечками пальцев. Это очень деликатная стимуляция, которая хорошо подходит как в качестве «разогрева», так и в виде основного блюда.

Игра без рук Это все время происходит в кино (обычно в комедиях): девушки оказываются в неловких ситуациях из-за того, что не вовремя скрестили ноги и почувствовали возбуждение. Но все можно обернуть себе на пользу. В том смысле, что вполне реально достичь возбуждения, не прикасаясь к клитору руками, а используя только бедра. Сидя дома перед компьютером, разомнись: поерзай по стулу, прогнись или положи ногу на ногу.

Стимуляция изнутри

Клитор, как ты, наверное, знаешь, — это не только та небольшая «кнопка», которую можно увидеть невооруженным глазом. Некоторые ученые даже предполагают, что точка G — это не что иное, как продолжение того же клитора. Попробуй отыскать чувствительную зону на передней стенке влагалища.

Струя душа

Именно она стала для многих девушек первым источником сексуальной радости и первым вибратором. Попробуй поиграть с температурой! Если ты сидишь в горячей ванной, сделай струю попрохладнее, а потом снова теплее. Главное — не переборщить.

Попробуй проникновение и стимуляцию

Если ты не можешь выбрать между двумя приятными вещами, значит, выбирать и не нужно — нужно брать все лучшее сразу. Ты можешь вставить во влагалище небольшой вибратор, а в это время заняться клитором.

Партнеру тоже можно напомнить, что во время классического секса руки у него свободны, а ты знаешь, чем их занять.

Используй лубрикант

Это действительно очень приятно — во время мастурбации используй дополнительную смазку, и ты сразу почувствуешь, что в этот раз все «идет как по маслу». К тому же смазок сейчас великое разнообразие: ты можешь даже попробовать охлаждающую или согревающую смазки. Только будь осторожна! И сначала все средства тестируй на сгибе локтя.

Посмотри на него

Серьезно, ты хотя бы знаешь, как выглядит твое тело? Возьми зеркальце, закройся в ванной и, думая о чем-то хорошем (ну, очень хорошем), смотри, как он «оживает» в ответ на твои мысли.

Новый вибратор

Если ты привыкла к классическим вибраторам в форме члена, самое время попробовать что-нибудь принципиально другое — например, клиторальный стимулятор. Смысл его работы в следующем: ты осторожно погружаешь головку клитора в насадку, сделанную из мягкого силикона, и включаешь стимулятор. Клитор как бы всасывается в насадку, и за счет сжатия воздуха и пульсации довольно быстро наступает оргазм, который обычно сопровождается еще несколькими. Производители называют мультиоргазмы одной из «фишек» клиторальных стимуляторов.

Не прикасайся к нему

Точнее, к его головке. Если для тебя это самый простой и быстрый способ достичь оргазма, почему бы не попробовать что-нибудь новенькое? Мы не предлагаем совсем отказаться от стимуляции клитора, просто попробуй развивать чувствительность и других зон, уделяя им внимание.

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