Пышнотелой американке запретили фотографироваться в купальнике в отеле Лас-Вегаса

Американский город Лас-Вегас еще называют «городом грехов». Туда приезжают, чтобы отвлечься от повседневных забот и с головой окунуться в свободную, интересную и, возможно, порочную жизнь. Однако, как оказалось, свобода в этом городе распространяется не на всех.

33-летняя американка Анна О'Брайен родом из Нью-Йорка. Она имеет очень пышные формы, однако совсем не стесняется своего веса. Девушка ведет страничку в Инстаграме, где выкладывает свои фотографии, в том числе в купальниках.

Приехав в Лас-Вегас, Анна по привычке решила устроить фотосессию в отеле. Накануне блогер получила разрешение на съемку от PR-команды отеля, поэтому смело пришла туда со своим фотографом. Но каково же было удивление девушки, когда охранник попросил ее накинуть одежду. По словам Анны, она фотографировалась в купальнике в разных странах, однако именно в Лас-Вегасе ей запретили сниматься.

«Это просто абсурд. Для них нормально, если стройные девочки фотографируются в стрингах. Но девушкам размера плюс-сайз это делать запрещено», — с иронией говорит О'Брайен. Тем не менее Анна все равно сумела сделать серию прекрасных снимков в Лас-Вегасе. Она считает, что имеет те же самые права, что и стройные женщины. В том числе носить одежду по вкусу и открыто ходить в купальниках.

«Мы будем замечены. Мы больше не прячемся. Не только в Вегасе, а везде. Грядут перемены: вопрос в том, встанете ли вы на пути или поможете нам пойти дальше?» — написала Анна в своем микроблоге. Многочисленные фолловеры девушки с энтузиазмом поддержали ее в законном стремлении и написали много добрых слов.

«Анна, ты само совершенство! Никому не позволяй говорить иначе» «Ты вдохновляешь меня своими фотографиями, спасибо тебе!» «Благодаря тебе, я полюбила свое тело» «Носи купальники, Анна! Они тебе идут!» «Потрясающие снимки! Не перестаю любоваться тобой».

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