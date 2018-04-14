Елизавета Батори: «кровавая» графиня

Об этой женщине писали книги и снимали фильмы. Она стала символом ужаса и жестокости. Но действительно ли «кровавая графиня» была повинна в тех преступлениях, которые ей приписывали?

Жуткие забавы

Елизавета (Эржебет) Батори родилась 7 августа 1560 года в Ньирбаторе (Королевство Венгрия). Красивую знатную даму, жену графа Ференца Надашди, мать четверых детей больше всего беспокоила проблема сохранения молодости. Несмотря на использование чудодейственных трав и настоев, с годами ее тело старело, кожа увядала, а ей хотелось вечно оставаться молодой и красивой.

Знакомые колдуньи объявили, что Эржебет сохранит молодость и красоту, если будет купаться в крови юных девушек. Пока ее супруг находился в отлучках (он служил при дворе и редко появлялся дома), она развлекалась тем, что приказывала приводить к ней молоденьких служанок и сама пытала, а затем убивала их.

Трупы прятали несколько доверенных женщин. Графиня загоняла своим жертвам под ногти иголки, щипала, кусала и царапала их кожу, прижигала тело свечами и при этом дьявольски хохотала.

Когда прислужницы в замке Чейте одна за другой начали «умирать от неизвестной болезни», причем их трупы хоронили тайком от родных, по округе поползли страшные слухи. Находить прислугу для графини среди окрестных крестьянок становилось все труднее — никто не соглашался работать в этом ужасном месте. Тогда помощницы Эржебет принялись обманом завлекать в Чейте девушек из дальних краев, куда молва о жутких деяниях «кровавой графини» еще не докатилась. Многие из девушек пропали бесследно.

Со временем графиня «переключилась» на девиц из знатных семей. Она посчитала, что их кровь благороднее крови простых служанок и больше подходит для ее целей.

Рассказывают, что однажды на пиру Эржебет заперла двери и перебила всех своих фрейлин — более 60 человек — а затем разделась и выкупалась в ванне, наполненной их кровью. Но здесь она проявляла осторожность и выбирала только бедных девушек, хоть и дворянского рода, брала к себе в дом, обещая дать им приданое. Истинные причины их смерти тщательно замаскировывались.

Возмездие

Между тем слухи о том, что графиня Надашди принимает ванны из человеческой крови, дошли до короля. Тот приказал допросить управляющего замком Чейте и других его обитателей. Все открылось. В замке обнаружили комнату для пыток, орудия истязаний, чаны с кровью, тела умерших и умирающих жертв.

Злодейку-графиню заточили в ее замке. Всех ее помощников приговорили к сожжению, перед этим им отрубили пальцы на руках, так как «с их помощью они совершали преступления». Эржебет так и не казнили — за нее вступились влиятельные родственники. В своей темнице она находилась совершенно одна, еду и питье ей передавали через отверстие в стене — окна и дверь в ее комнате замуровали. «Кровавая графиня» умерла спустя два с половиной года после суда, 21 августа 1614 года.

Графиня не виновата?

Такова официальная версия истории Эржебет Батори. Но есть и неофициальная. В частности, венгерские исследователи Ласло Надь и Ирма Садецки-Кардош утверждают, что «кровавая графиня» на самом деле могла стать жертвой заговора. Политическая обстановка в Венгрии в то время была непростой: шла война с Османской империей, широкое распространение получил протестантизм, а также происходило расширение власти Габсбургов над страной. Эржебет Батори была кальвинисткой. А католикам Габсбургам на руку была «показательная порка»: выставление одной из приверженок кальвинизма злодейкой и извращенкой делало черный пиар всему движению.

Исследователи указывают на явные процессуальные нарушения и нестыковки, допущенные в ходе судебного процесса над предполагаемыми соучастниками графини Батори. Понятно, что всех их подвергли жестоким пыткам, а затем очень быстро казнили. Под пыткой, как известно, можно признаться в чем угодно.

Правда, есть и некоторые контраргументы против версии, обеляющей личность Эржебет. Дело в том, что толчком к расследованию послужила жалоба, поданная лютеранским священнослужителем Иштваном Мадьяри. Хотя все-таки лютеране и кальвинисты, это разные конфессии. А вот как насчет многочисленных найденных в замке мертвых тел, принадлежавших жертвам графини? Увы, по прошествии нескольких столетий мы не можем достоверно судить, что было правдой, а что мифом. -