Крутая мама! Кайли Дженнер кардинально сменила цвет волос

Кайли Дженнер любит экспериментировать со своим образом. После рождения дочери эта привычка не исчезла. Несколько часов назад Кайли поделилась с поклонниками своим новым имиджем: звезда покрасилась в ярко-розовый.

— подписала фото Кайли.

Кайли разместила две фотографии. В общей сложности кадры набрали почти 6 миллионов лайков от пользователей. Поклонники Дженнер восхищаются ее смелым образом и отмечают, что она действительно крутая мама. А как тебе такой образ звезды реалити? Ты бы решилась на подобные метаморфозы со стилем?

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Фото:Instagram