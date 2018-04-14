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Крутая мама! Кайли Дженнер кардинально сменила цвет волос
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Крутая мама! Кайли Дженнер кардинально сменила цвет волос 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Кайли Дженнер любит экспериментировать со своим образом. После рождения дочери эта привычка не исчезла. Несколько часов назад Кайли поделилась с поклонниками своим новым имиджем: звезда покрасилась в ярко-розовый.
— подписала фото Кайли.
Кайли разместила две фотографии. В общей сложности кадры набрали почти 6 миллионов лайков от пользователей. Поклонники Дженнер восхищаются ее смелым образом и отмечают, что она действительно крутая мама. А как тебе такой образ звезды реалити? Ты бы решилась на подобные метаморфозы со стилем?
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Фото:Instagram
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