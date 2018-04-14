«Как с лошади сняли»: в волосах Ольги Бузовой появились ярко-оранжевые косы 

32-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников своими преображениями. Сначала из нежной блондинки она превратилась в роковую брюнетку. А теперь Ольга решила стать кудрявой и вплела в волосы оранжевые косички.
Ольга Бузовая имеет феноменальную популярность, девушка сейчас, как говорится, нарасхват. А такой образ жизни требует постоянной смены имиджа. Однако не все изменения в образе Ольги радуют интернет-пользователей. На известную певицу регулярно обрушивается шквал критики, впрочем, Ольга научилась достойно «держать удар». На этот раз в своем микроблоге, в том числе в сториз, Бузова опубликовала новые фотографии своего преображения и «отдала их на суд» подписчикам, которых у нее уже 12,6 миллиона человек. Одни из них одобрили новый образ Ольги, а другие написали, что так ей явно не идет:
«Олечка, ты в любом виде красавица и умничка» «Какая ты нереальная девушка! Очень круто, а макияж просто бомба» «Тут на бабу Ягу похожа. Когда была менее переделанная, милее казалась» «Косы как с лошади сняли» «Этим снимком только детей пугать» «Оля, срочно меняй мастера маникюра. Это не ногти, а ужас!» «Ты ведь не малолетка, сними эти косы! Зачем ты себя уродуешь?» «Над тобой ведь все смеются. Зачем ты из себя строишь клоуна?».
Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который уже счастливо женат на Анастасии Костенко. Более того, пара даже ожидает первенца. После развода Ольга с головой окунулась в работу и, как видим, очень успешно.
Судя по всему, многим людям, в том числе известным, растущая популярность Ольги Бузовой не дает спокойно жить. Не стали исключением и братья Запашные, которые сняли на эту тему юмористический ролик.
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