«Как с лошади сняли»: в волосах Ольги Бузовой появились ярко-оранжевые косы

32-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников своими преображениями. Сначала из нежной блондинки она превратилась в роковую брюнетку. А теперь Ольга решила стать кудрявой и вплела в волосы оранжевые косички.

Ольга Бузовая имеет феноменальную популярность, девушка сейчас, как говорится, нарасхват. А такой образ жизни требует постоянной смены имиджа. Однако не все изменения в образе Ольги радуют интернет-пользователей. На известную певицу регулярно обрушивается шквал критики, впрочем, Ольга научилась достойно «держать удар». На этот раз в своем микроблоге, в том числе в сториз, Бузова опубликовала новые фотографии своего преображения и «отдала их на суд» подписчикам, которых у нее уже 12,6 миллиона человек. Одни из них одобрили новый образ Ольги, а другие написали, что так ей явно не идет:

«Олечка, ты в любом виде красавица и умничка» «Какая ты нереальная девушка! Очень круто, а макияж просто бомба» «Тут на бабу Ягу похожа. Когда была менее переделанная, милее казалась» «Косы как с лошади сняли» «Этим снимком только детей пугать» «Оля, срочно меняй мастера маникюра. Это не ногти, а ужас!» «Ты ведь не малолетка, сними эти косы! Зачем ты себя уродуешь?» «Над тобой ведь все смеются. Зачем ты из себя строишь клоуна?».

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым , который уже счастливо женат на Анастасии Костенко . Более того, пара даже ожидает первенца. После развода Ольга с головой окунулась в работу и, как видим, очень успешно.

Судя по всему, многим людям, в том числе известным, растущая популярность Ольги Бузовой не дает спокойно жить. Не стали исключением и братья Запашные, которые сняли на эту тему юмористический ролик.

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