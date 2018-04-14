Ещё
«Как с лошади сняли»: в волосах Ольги Бузовой появились ярко-оранжевые косы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как с лошади сняли»: в волосах Ольги Бузовой появились ярко-оранжевые косы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
32-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников своими преображениями. Сначала из нежной блондинки она превратилась в роковую брюнетку. А теперь Ольга решила стать кудрявой и вплела в волосы оранжевые косички.
Ольга Бузовая имеет феноменальную популярность, девушка сейчас, как говорится, нарасхват. А такой образ жизни требует постоянной смены имиджа. Однако не все изменения в образе Ольги радуют интернет-пользователей. На известную певицу регулярно обрушивается шквал критики, впрочем, Ольга научилась достойно «держать удар». На этот раз в своем микроблоге, в том числе в сториз, Бузова опубликовала новые фотографии своего преображения и «отдала их на суд» подписчикам, которых у нее уже 12,6 миллиона человек. Одни из них одобрили новый образ Ольги, а другие написали, что так ей явно не идет:
«Олечка, ты в любом виде красавица и умничка» «Какая ты нереальная девушка! Очень круто, а макияж просто бомба» «Тут на бабу Ягу похожа. Когда была менее переделанная, милее казалась» «Косы как с лошади сняли» «Этим снимком только детей пугать» «Оля, срочно меняй мастера маникюра. Это не ногти, а ужас!» «Ты ведь не малолетка, сними эти косы! Зачем ты себя уродуешь?» «Над тобой ведь все смеются. Зачем ты из себя строишь клоуна?».
Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который уже счастливо женат на Анастасии Костенко. Более того, пара даже ожидает первенца. После развода Ольга с головой окунулась в работу и, как видим, очень успешно.
Судя по всему, многим людям, в том числе известным, растущая популярность Ольги Бузовой не дает спокойно жить. Не стали исключением и братья Запашные, которые сняли на эту тему юмористический ролик.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Лучше заплатить врачу»: Анастасия Лисова поделилась рассуждениями о выборе роддома «Потеряли женственность»: Варнава предстала с короткой стрижкой «Слишком быстро билось сердце»: Анна Седокова рассказала, как Гектор был в реанимации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как воры следили за порядком на Олимпиаде-8047
На старой фотографии нашли путешественника во времени134
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста66
Почему Россия не живет как Европа142
Акула-исполин решила порезвиться с людьми8
Видео
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение