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Мама навсегда потеряла своего ребенка из-за ошибки в Facebook. Держи глаза пошире!
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Мама навсегда потеряла своего ребенка из-за ошибки в Facebook. Держи глаза пошире! 

Карельские вести 19 минут назад
Интернет и социальные сети могут быть как благословением, так и проклятием. Эта мать, чье имя в статье не будет упоминаться, убедилась в этом на своем горьком опыте. «Горький» — мягко сказано. Каждый должен прочитать эту статью и сделать соответствующие выводы. От этого зависит благополучие наших детей.
Представь, ты сидишь в нашем любимом Facebook и получаешь запрос в друзья от незнакомца. От человека, которого ты знать не знаешь. Сомнений принять заявку у тебя нет, потому что фотография профиля располагает к себе. Да и почему бы нет? Какая разница? Ну что, в конце концов, может произойти…?
Как бы там ни было, приняла и забыла. Есть более важные вещи, о которых действительно стоит задуматься. Твоя дочь, например. Ты безумно гордишься ей, потому что малышка на следующей неделе пойдет в первый класс! Девочка готовится к этому дню, примеряя всевозможные наряды, новенькую школьную форму, а ты, не уставая, плетешь ей косички, завязывая на них бантики. Когда все готово, ты непременно постишь фотографию своей дочки в Контакте и в Facebook. Внизу подписываешь: «Что за день! Не верится, что моя малышка так выросла!» Потом ты привязываешь к посту ссылку с адресом школы. Пара кликов. Но последствия вот-вот превратят твою жизнь в полный кошмар.
Таинственный незнакомец, которого ты недавно добавила в друзья, сохраняет фотографию твоей девочки к себе на компьютер, рассылая ее другим «таинственным незнакомцам» по всему миру. Подписывает:
«Свежая кровь, американка. Около шести лет! Всего за 5000 долларов!»
Все происходит за твоей спиной, ты ни о чем никогда не узнаешь. Даже если захочешь. Просто однажды, приехав в школу к дочери, ты ее там не найдешь. Начнется паника, ты оббежишь всех учителей, порвешь телефоны, позвонишь в полицию. Ты будешь готова на все, чтобы вновь обнять свою малышку.
Наконец ты поймешь, что все напрасно. Но никогда не остановишь поиски своей дочери, потому что чувство вины и чудовищные мысли не перестанут преследовать тебя всю оставшуюся жизнь.
Наверное, лучше не знать, что случилось с той малышкой. Прошлого не вернуть, ошибки уже не исправить. Просто НЕ ДОБАВЛЯЙ НЕЗНАКОМЦЕВ В ДРУЗЬЯ! Лучше прожить жизнь с меньшим количеством «друзей» в социальных сетях, чем всю жизнь горевать о пропавшей без вести дочери.
Помни об этом предупреждении! Откланяй все заявки в друзья от незнакомцев. Не пости детские фотографии. «Таинственные незнакомцы» их непременно их найдут. И поверь, в торговцах детьми и педофилах вряд ли проснется хоть капля человечности.
Пожалуйста, помоги распространить это предупреждение по всему миру. Помоги предотвратить трагедию.
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