Мама и папа, пока вам казалось, что я не вижу…

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы прикрепили мой рисунок магнитом к холодильнику, поэтому мне тут же захотелось сделать еще один.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы покормили бездомного котенка, тогда я понял, что к животным нужно относиться с любовью и заботой.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы приготовили мой любимый торт специально для меня, так я узнал, что в мелочах скрыт очень большой смысл.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы пошли проведать больного товарища, тогда я понял, что люди должны заботиться друг о друге.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы не отказываете в помощи тем, кто в чем-то нуждается, и я понял, что если у тебя есть время и деньги, ты должен помогать тем, у кого их нет.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы очень бережно относитесь к нашему дому и всем, кто в нем живет, и я понял, что каждый человек должен заботиться и бережно относиться ко всему, что у него есть и что ему дорого.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что даже когда вам плохо, вы продолжаете выполнять свои обязанности, и я понял, что значит ответственность.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что иногда вы не могли сдержать слез, и я понял, что в жизни есть печаль и боль, и что плакать — это нормально.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я увидел, что вы никогда не перестаете обо мне заботиться, и я захотел оправдать все ваши ожидания и сделать все, чтобы вы мной гордились.

Пока вам казалось, что я не смотрю, я учился у вас жизни. Я брал с вас пример и стремился стать таким же.

Пока вам казалось, что я не смотрю, в глубине моей души сидел маленький взрослый и говорил про себя: «Дорогие родители, спасибо вам за все, что я видел, пока вы думали, что я не смотрю!».