Ксения Алферова призывает не оглядываться на общественное мнение

43-летняя актриса и телеведущая Ксения Алферова удивлена, как много тех, кто обращает внимание на других. Люди часто переживают, что о них подумают или скажут окружающие, они сильно обеспокоены тем, как выглядят в глазах общественности. Знаменитость не считает, что нужно концентрироваться на мнениях остальных, ведь у каждого человека собственное видение и понимание того, как достичь счастья и гармонии с окружающим миром.

Ксения Алферова не скрывает недоумения по поводу стереотипов. В обществе многие полагают, что нужно соответствовать некому идеалу, стремиться к богатству и признанию, работать ради достижения материальных благ, даже если подобная деятельность не приносит радости: «Мне всегда казалось странным стремление многих людей быть такими, как все или „только бы никто ничего не подумал“! В подростковом возрасте такое стремление понятно, но дальше, в зрелом, когда ты начинаешь понимать какой ты, что тебе действительно в этой жизни нужно, а что — нет. Ведь Господь создал нас всех разными, непохожими друг на друга!»

Актриса считает, что каждый человек уникален по-своему, потому нет смысла бесконечно сравнивать себя с другими. Алферова называет подобное бессмысленной тратой времени и сил. Ксения указывает на то, что люди должны слушать себя и следовать своим желаниям: «Если вам хочется носить шляпы или ярко-желтые ботинки, или громко хохотать на улице, или уволиться с высокооплачиваемой работы и стать домохозяйкой или наоборот, или стать водителем троллейбуса, потому что вы всегда об этом мечтали, хотя все идут в менеджеры, вариантов множество, и только вы один знаете чего вы действительно хотите, от чего поет ваша душа, где, подаренный вам Богом талант по-настоящему раскроется».

По мнению знаменитости, даже те, кто вынужден заниматься нелюбимым делом, могут найти в нем позитивные моменты. Она призывает работать с удовольствием, приносить своим трудом пользу другим, делать жизнь окружающих проще, лучше, привнести в нее добро и радость. Ксения Алферова считает, что для этого нет необходимости сравнивать себя с остальными и оглядываться на общественное мнение. Она также рекомендует созидать, не врать себе и испытывать чувство благодарности.

В соцсетях отреагировали на мотивационные речи телезвезды: «Все мы разные — этим и интересны. Сейчас, чтобы хоть чуть-чуть жить, надо очень стараться. Не каждому это по силам. Ищите единомышленников». «Очень полезный и нужный пост. И рассуждения правильные, искренние и полезные. Нужно призадуматься, покопаться в себе, взвесить все за и против». «Не судите, да не судимы будете». «Согласна, надо быть собой». «Как у вас все просто и понятно». «Тема очень тонкая, с возрастом мы это понимаем и не боимся вести тот образ жизни, который тебе хочется и делать то, что считаешь правильным для себя и уже совершенно не важно кто что думает». «Рамки — это я для красного словца. А так я всегда остаюсь собой. И с собой».

Ксения Алферова также просит подписчиков трепетно относиться к своим близким и периодически напоминать им о чувствах, которые они испытывают по отношению к ним. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!