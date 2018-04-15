5 вещей, которые ты должна знать о ботоксе, прежде чем принять решение

Мы не собираемся ни уговаривать тебя, ни отговаривать — делать ли инъекции ботокса, каждая из нас решает самостоятельно. Но прежде чем сказать окончательное «да» или «нет», учти эти 5 пунктов!

1. Это не может стоить дешево

Препарат ботокса измеряется в единицах действия (ЕД). 1 единица НЕ равна 1 мл! Это всего-то 3*107 молекул. Чтобы стало понятно, 20 единиц ботокса составляют около 0,2 мл. Поэтому при инъекции вводится мизерное количество препарата. При стандартной процедуре для обработки лба требуется около 20 единиц, межбровной области — 25 единиц. Одна единица ботокса в Москве стоит от 300 до 500 рублей, в регионах чуть дешевле — от 250 рублей, и ты должна насторожиться, если тебе предлагают «суперакцию» и называют цену существенно ниже среднерыночной. Речь может идти о контрафактном препарате, начинающем враче или препарате с истекшим сроком годности. Обязательно все проверь!

2. После процедуры возможны синяки и отечность

И это нормально, хотя и считается редким осложнением. Гематомы в области уколов и отек вокруг них же возникают чаще, если процедура попадает на дни менструаций или если ты принимаешь препараты, разжижающие кровь (например, аспирин). Обязательно сообщи врачу, какие лекарства ты принимаешь, какой у тебя день цикла, и на всякий случай не планируй торжественных мероприятий 2−3 дня после инъекций.

3. Ты увидишь результат недели через две Не верь «специалистам», которые попытаются убедить тебя, что через пару дней морщины исчезнут, и не волнуйся, если через 5−7 дней с твоим лицом ничего не будет происходить. Это нормально! Препарат в мышечной ткани должен «устояться» или, как говорят врачи, «встать». Обычно первые изменения появляются на 5−6 сутки, но в некоторых случаях и позже. Говорить о том, принесла процедура желаемый эффект или нет, можно через 14 дней. К тому же важно, какой образ жизни ты ведешь. Эффект будет выражен сильнее, если сразу после инъекций ты будешь сильно хмуриться и гримасничать, это ускорит попадание препарата в нужные области. Ни в коем случае не ходи в сауну и баню в течение недели после уколов, а первые пару дней воздержись от серьезных физических нагрузок.

4. Никто не знает, сколько продержится эффект

Есть везунчики, у которых ботокс «держится» до года. А есть люди, которых ботокс вообще не берет. Проверить это можно только опытным путем. Ни от квалификации врача, ни от тебя это никак не зависит.

5. Ты можешь избавиться от ботокса, если недовольна результатом

Конечно, не за один день, но прием определенных препаратов ускоряет выведение ботокса из мышечной ткани. Поговори об этом с врачом перед процедурой. Так что если ты посчитаешь эксперимент неудачным, вовсе не обязательно ждать, пока ботокс рассосется самостоятельно, этот процесс можно ускорить, избавившись от препарата примерно за месяц.