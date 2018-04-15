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Он спросил у своих родителей, может ли его друг-инвалид пожить вместе с ними. Но шокирован их ответом!
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Он спросил у своих родителей, может ли его друг-инвалид пожить вместе с ними. Но шокирован их ответом! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Солдат возвращался домой после войны. Он позвонил родителям заблаговременно и сообщил: «Мама и папа, я возвращаюсь домой, но у меня есть просьба к вам. У меня есть друг, которого я хотел бы привезти с собой домой».
«Конечно», — они ответили, — «мы с удовольствием встретимся с ним».
«Есть кое-что, что вы должны знать», — продолжал сын, — «он сильно пострадал в бою, он наступил на мину и потерял руку и ногу. Ему больше некуда идти, и я хочу, чтобы он переехал жить к нам».
«Мне жаль это слышать, сынок, но может быть, мы сможем помочь ему найти другое место для жизни».
«Нет, мама и папа, я хочу, чтобы он жил с нами».
«Сын», — сказал отец, — «ты не знаешь, о чём ты просишь. Человек с такой инвалидностью будет для нас ужасным бременем. У нас есть свои жизни, чтобы жить, и мы не можем позволить, чтобы кто-то вмешивался в нашу жизнь. Думаю, тебе стоит просто вернуться домой и забыть об этом парне. Он найдет способ выжить».
В этот момент сын повесил трубку. Родители больше ничего не слышали от него. Несколько дней спустя, они получили звонок от полиции. Их сын умер, спрыгнув с крыши высотного здания. Полиция считала, что это самоубийство.
Убитые горем родители отправились на опознание сына. Они узнали его, но, к своему ужасу, они обнаружили то, чего не знали, у их сына была только одна рука и одна нога.
Родители в этой истории, как и многие из нас. Мы с легкостью любим тех, кто красив или увлекателен, но нам не нравятся люди, которые приносят нам неудобства или заставляют чувствовать дискомфорт. Мы предпочли бы держаться подальше от людей, которые не так здоровы, красивы или умны, как мы. К счастью, есть кто-то, кто не будет относиться к нам таким образом. Кто-то, кто любит нас с безусловной любовью, которая приветствует нас в вечной семье, независимо от того, насколько мы испорчены.
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