Джим Керри начал рисовать

Кого и как рисует Джим Керри

Американский актер взялся за кисть и что из этого вышло — в нашей галерее.

Американский актер Джим Кэрри любил рисовать с детства. Но всерьез увлекся живописью около шести лет назад. Он никогда не скрывал свое хобби, но год назад сумел произвести этим фурор. В июле 2017 года актер представил публике короткометражный фильм "Мне нужен был цвет", в котором показал свои работы.

Живопись стала для него настоящим спасением, когда его подруга совершила самоубийство и на него посыпались обвинения в ее смерти со всех сторон. Актер полностью "уходил" в свое увлечение, и это помогало ему не реагировать на беспочвенные обвинения.