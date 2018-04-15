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Джим Керри начал рисовать
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Кого и как рисует Джим Керри 

Рамблер 4 часа назад
Американский актер взялся за кисть и что из этого вышло — в нашей галерее.
1/5  Работа посвящена Мици Шор, основательнице The Comedy Store, которая скончалась 11 апреля 2018 года.
Фото:
2/5  Главные политические герои последних дней.
Фото:
3/5  Стивен Хокинг.
Фото:
4/5  Снова Трамп.
Фото:
5/5  И еще раз Трамп.
Фото:
Американский актер Джим Кэрри любил рисовать с детства. Но всерьез увлекся живописью около шести лет назад. Он никогда не скрывал свое хобби, но год назад сумел произвести этим фурор. В июле 2017 года актер представил публике короткометражный фильм "Мне нужен был цвет", в котором показал свои работы.
Живопись стала для него настоящим спасением, когда его подруга совершила самоубийство и на него посыпались обвинения в ее смерти со всех сторон. Актер полностью "уходил" в свое увлечение, и это помогало ему не реагировать на беспочвенные обвинения.
Душевное равновесие постепенно удалось восстановить, но живопись актер все равно не бросил, а наоборот, начал рисовать на остро актуальные темы. Среди его работ стало появляться все больше политических рисунков, особенно часто "достается" нынешнему президенту США Дональду Трампу. Листайте нашу галерею и судите сами!
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