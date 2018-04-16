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Дарья Дектярёнок из Красноярского края снова покорила жюри шоу «Ты супер!»
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Дарья Дектярёнок из Красноярского края снова покорила жюри шоу «Ты супер!» 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
14-летняя певица из Минусинска Дарья Дегтярёнок покорила жюри проекта «Ты супер!» и вышла в полуфинал.
Сибирячка исполнила песню «Течёт река Волга», которую в своё время пели хоровые и народные коллективы, группы и ансамбли, популярные советские певицы, такие как Людмила Зыкина и Любовь Бажина. Судьи единогласно пропустили конкурсантку в полуфинал, оценив мощный вокал и «уютный» голос Дарьи.
Напомним, проект «Ты супер!» — это шоу, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Воспитанием Даши занимается бабушка. Её отец умер от наркотиков, с матерью практически не общается по той же причине. Несмотря на сложный жизненный путь, девочка находит в себе силы заниматься музыкой и добиваться определённых успехов.
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