Ее коллега едва сдерживала слезы, когда жена босса назвала ее толстой. То, что произошло дальше — золото!

Я работаю в ресторане. Моя коллега только что вернулась из Европы, и она набрала немного лишнего веса. Она не толстая, немного пухленькая. Жена моего босса зашла в ресторан, и сразу начала жаловаться на расходы на питание, говоря, что мы едим столько хлеба, мы используем слишком много салата, бла-бла-бла. Затем она подходит к моей сотруднице:

Жена: «Ничего себе, ты набрала столько лишнего веса! Ты действительно должна есть меньше, ты становишься жирной!»

Моя сотрудница — самый приятный, самый добрый человек, которого я знаю. Я заметила, что это сильно расстроило ее, но она ничего не сказала жене босса. На самом деле жена босса тоже не очень худая, но она списывает все на свое здоровье (больная спина, не может тренироваться…)

Жена: «Иди, сделай мне бутерброд». (Кричит мое имя)

Хорошо. Я иду, чтобы сделать ей бутерброд. Я использовала тончайший кусочек хлеба, положила на него все дерьмовые куски мяса, а сверху положила обрезки помидоров, которые никто не любит.

Жена: «Что ты сделала с моим сэндвичем? Почему ты так поступила? Это невозможно есть!»

Я: «Вы сказали нам, чтобы мы не растрачивали продукты, я просто помогаю поддерживать ваш бизнес!»

После этого она ничего не могла сказать мне, поэтому она ворчала, но съела свой бутерброд. Сотрудница купила мне кусочек чизкейка за то, что я заступилась за нее.