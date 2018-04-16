Ненависть по понедельникам: инфоповоды и хайпы

Мы никогда не считали себя идеальным изданием, но есть одна вещь, которой можно гордиться: мы не цепляемся за инфоповоды. Ну было несколько раз, и то по неопытности. А Новый год считать инфоповодом нельзя, поскольку это временной отрезок, период жизни, если можно так сказать. Нам бы и самим от этого было легче, но не хочется засирать еще больше и без того загаженное пространство. И ведь не хочется критиковать коллег, блогеров, СМИ, да даже простых людей — мы ни в коем случае не Д'Артаньяны в мире педерастов. Но то, как они набрасываются на очередную новость, напоминает обыкновенное трупоедство. Каждый старается урвать кусок побольше, а те, кому не хватило, высасывают живительные соки из костей, органов, пытаются выпотрошить что-то ценное оттуда, где его нет и в помине. В результате событие не освещается, не проводится никаких анализов. Просто люди пытаются хайповать. И это мы еще не берем в учет ежедневный разбор дела Скрипаля. К новостным СМИ вопросов нет — это их работа. А все остальные доводят инфоповод до того, что от него тошнит. А самое поганое, что тебя начинает тошнить от людского горя. Потому что лучше всего муссируются и перетираются в труху темы смерти какой-нибудь знаменитости и трагедии. Например, пожар в Кемерово. Давно страна не была в такой апатии и унынии, но никто не постеснялся оторвать свой кусок благодатного хайпа. Кто-то по 47-му разу пересказывал слухи, кто-то с пеной у рта доказывал, что жертв больше, а кто-то просто попросил смотреть его ролики не в развлекательных, а в образовательных целях. Во всех случаях это верх цинизма. https://youtu.be/oUl8dXAq1fk Та же история со смертью знаменитостей. Разумеется, грустно, когда твои кумиры уходят. В таком случае можно и поскорбеть, поделиться своим горем. Когда уходят знаменитости, которых ты не особенно любил, не так грустно. Но вокруг такая скорбь, что становится неудобно быть равнодушным. Хотя стоит только взглянуть на людей, которые горюют по Олегу Анофриеву Леонарду Коэну , чтобы понять: они до сегодняшнего дня не знали об их существовании. Вот так и живем, вот так и скорбим. Наигранно, нарочито грустно и совершенно фальшиво. Скорбные посты дарят ощущение причастности. Написал пост раньше остальных, и уже считаешь себя продвинутее инертной биомассы. Опять же, демонстрируешь свою человечность: тебе не все равно! Ты не бессердечная тварь, и этот пост выблеван твоей тоской. Во-вторых, можно смело надеть на себя мантию просветителя: ты же раньше других рассказал о происшествии. А еще все подписчики и друзья видят твою социальную активность и умение сострадать. Ты такой высокоморальный и причастный. Только тебя наверняка раздражает, что немногие рвутся разделить с тобой трагедию. И возмущает не бессердечие, а то, что они не обращают внимание на твой скорбный месседж. Проблема в том, что такие вот образчики морали не несут никакой пользы. Им проще пойти и запустить белые шарики, чем перечислить деньги пострадавшим. Именно эта показушность вызывает рвотные спазмы, а не сама новость.

А если она не трагическая? Так все то же самое. Люди занимаются дешевой аналитикой, собирают чужую информацию в корыстных целях: рейтинги набрать и внимание привлечь. Поэтому несовершеннолетнюю проститутку будут выгораживать, противоречить очевидному и заниматься пустой болтологией.

Если и можно сделать что-то хорошее, так это ввести лимит на освещение инфоповодов. Каждый, кто желает скорбеть или в очередной раз написать о том, как все плохо, должен доказать, что может дать свежую экспертную оценку, не противоречащую здравому смыслу. А различным журналам, сайтам и каналам разрешить освещать по два инфоповода в месяц. СМИ не в счет — это их работа. И то, их тоже нужно как-то ограничивать, ибо слушать одно и то же про те же самые страны невозможно. Тогда не будет криков о 300 погибших и желания, чтобы Telegram поскорее закрылся. Решение суда заслуживает только самого грязного мата, но, когда за день видишь 850 постов на эту тему, понимаешь, что в богатой русской ненормативной лексике недостаточно слов. Хватит строчить про Третью мировую — ракеты никуда не пущены, а у большинства журналистов не хватает компетенции писать об этом хоть что-нибудь стоящее и интересное. Не говоря уже об обывателях. В таком случае инфоповод теряет свою силу и значимость. Если все такие эксперты, то почему мы в такой жопе?