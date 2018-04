Счет за игнор: парень пригрозил девушке коллекторами, если она не вернет деньги за неудачное свидание

Наверное, у многих девушек бывало такое: сходишь с парнем на свидание и понимаешь, что не нравится он тебе, а как сказать ему об этом, не знаешь. Такая ситуация произошла у Аманды из Индианаполиса, и она нашла простой выход из ситуации: после свидания перестала отвечать на сообщения парня. За что потом поплатилась.

Источник: The Sun Аманда Бернетт из Индианаполиса сходила с парнем на свидание в ресторан. Почему-то парень не вызвал у Аманды симпатии, но сказать ему об этом она не смогла, поэтому просто перестала отвечать на его сообщения.

Но, видимо, парень оказался из злопамятных, поэтому через несколько недель Аманда получила по почте счет за ужин: 39 долларов 52 цента. Аманда выложила счет в твиттер и написала:

«Парень только что отправил мне счет за ужин, который был несколько недель назад, потому что я не отвечала на его сообщения».

Девушка подумала, что это какой-то розыгрыш, но парень напомнил о счете и пригрозил обратиться к коллекторам.

— Чтобы избежать штрафов и пени, прошу оплатить счет, иначе я обращусь в коллекторское агентство.

— Аххахахахах, отвали.

Пост в твиттере набрал 16 тысяч лайков. Пользователи соцсети начали давать Аманде советы, как действовать в такой ситуации.

give him 40 $ then bill him for the time spent with him at an alarming rate to make back your money plus some

— James R. (@jrcasmir518) 13 апреля 2018 г.

«Отдай ему 40 долларов, а потом выстави счет за проведенное время по максимальной ставке — окажешься в плюсе».

Send him an invoice for the time you wasted on the date.

— Defcon 1.5 (@szorowitz) 13 апреля 2018 г.

«Отправь ему счет за потраченное на свидание время».

Mail it back to him with «LOL» written across the entire thing in red sharpie and fill the envelope with glitter

— PK (@peirslouise) 13 апреля 2018 г.

«Напиши на счете «ЛОЛ» красным карандашом для губ, отправь ему обратно, а в конверт блесток накидай».

He's about to learn the important lesson of You Can't Sue Girls Into Liking You.

— (@PersonalGenius) 13 апреля 2018 г.

«Он должен выучить урок: нельзя судить девушку за то, что ты ей не нравишься».

Пока одни пользователи твиттера защищали девушку, другие обвинили ее в неподобающем поведении.

«Плати за еду сама, если у тебя не хватает смелости сказать о том, что парень тебе не нравится».

«Если ты не можешь ответить парню, он имеет полное право заставить тебя заплатить за ужин. Это справедливо!»

«Так много девушек, которые ждут, что парень заплатит за все».

Maybe you're just a bitch Amanda have you ever considered that?

— Ironic Sadtire (@ironicsadtire) 13 апреля 2018 г.

«Может, ты просто стерва, Аманда, не думала об этом?»

На Аманду обрушился шквал критики, и девушке пришлось закрыть аккаунт в твиттере. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, но, если ты игнорируешь парня, а он тебя хочет наказать за это, лучше не выкладывай это в соцсети — не все тебя пожалеют.