Как общаться с тем, кто всегда нарушает обещания

Почему человек, который только вчера убеждал, что хочет увидеться, перестает брать трубку за пять минут до встречи? На следующий день он позвонит и скажет, что забыл, не успел, заболел, разрядился телефон. Все эти причины звучат правдоподобно только первые пару раз.

Я долго воспринимала подобные выходки на свой счет, пока не поняла, что некоторые люди патологически не способны держать слово. Ты не всегда можешь полностью исключить такого человека из своей жизни, поэтому должна найти способ обезопасить себя от его влияния. Как отмечает эксперт по здоровью и отношениям Калеб Бэк, у хронической неспособности выполнять обещания могут быть разные причины:

Может быть, эти люди подавлены или пытаются решить какую-то личную или другую проблему в своей жизни, и это отнимает слишком много их внимания. В других случаях человек может просто лениться — любой из этих сценариев требует своего уникального подхода к решению.

Вот несколько советов по общению с ненадежными людьми, которые помогут тебе не стать заложницей чужой необязательности.

Выясни, в чем проблема

Попытайся узнать, что мешает человеку выполнять свои обязательства. Старайся избегать обвинений и агрессивного тона. Вопрос в духе «а не мудак ли ты часом?», конечно, справедливый, но только усложняющий понимание. Дай понять, что ты хочешь помочь, может, у его поведения есть объективная причина. Если человек продолжает оправдываться и делает вид, что не понимает, в чем проблема, — это тоже ценная информация. Теперь ты знаешь, что перед тобой неисправимый балабол, и полагаться на него не стоит.

Говори о своих чувствах

Когда пытаешься объяснить кому-то, что страдаешь от их ненадежности, используй «Я»-заявления. Сосредоточься на том, как это влияет на тебя. Объясни, каково это, когда человек все время опаздывает, не отвечает на сообщения, игнорирует твои просьбы. Это поможет ему посмотреть на происходящее с твоей точки зрения. Не всегда люди нарушают обещания нарочно, часто во всем виновата легкомысленность.

Напомни ему, что всегда можно сказать «нет»

Некоторые люди просто не умеют отказывать, чем создают себе много проблем и неловких ситуаций. Им проще сказать «да» в личной беседе, а потом придумать причину, почему они не смогли. Если тебе попался именно такой человек, постарайся не давить на него и напомни, что он всегда может отказаться. В наших силах помочь неуверенному человеку прислушиваться к своим желаниям и не стесняться выражать их. Это позволит ему увидеть, как он создает этот разрушительный цикл невыполненных обещаний, и прервать его.

Дай понять, что не намерена это терпеть

Иногда человек постоянно нарушает обещания только потому, что знает — ему это сойдет с рук. Прямо говори, что больше не сможешь доверять тому, кто не держит слово. Ты должна быть решительной, твердой и не вестись на очередные оправдания. Если понимаешь, что дело не в его неуверенности или реальных проблемах, то ты стала жертвой манипулятора. Не стоит нянчиться с ним и позволять использовать эту модель поведения.

Не полагайся на него

Теперь совет, вполне очевидный в теории, но не такой простой на практике: перестань полагаться на ненадежного человека. Мы часто верим в их оправдания, придумываем свои, злимся после очередного разочарования, но продолжаем думать, что в этот раз у него не хватит наглости обмануть тебя. Если ты вынуждена общаться с тем, кто нарушает обещания, старайся строить отношения так, чтобы его ненадежность не влияла на твою жизнь. Он вечно опаздывает — назначай ему время за 15-30 минут до начала встречи. Если тебе нужна его помощь, заручись еще чьей-нибудь поддержкой, чтобы иметь запасной вариант. В любом случае, независимо от причин безответственного поведения, ты не должна постоянно проявлять понимание и оправдывать его тем, что «это просто такой человек». Нет никаких объективных причин не уважать твое личное время и потребности. Не стесняйся прервать общение с тем, кто доставляет тебе проблемы своей необязательностью.