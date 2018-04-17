Африканский футболист «Амкара» узнал о Перми из сериала «Реальные пацаны»

Гвинейский футболист пермского «Амкар» Секу Конде поделился воспоминаниями о переезде в Россию. Слова футболиста приводит официальный сайт клуба.

"В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.

Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал", — заявил гвинейский футболист.

"Всегда смотрел футбольные передачи на русском языке. Записывал что-то на французском, потом переводил на русский. У меня есть маленькая книга-переводчик с французского на русский. Сейчас я еще не могу писать, но могу читать на русском", — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Конде женился.