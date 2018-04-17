Ещё
Африканский футболист «Амкара» узнал о Перми из сериала «Реальные пацаны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Африканский футболист «Амкара» узнал о Перми из сериала «Реальные пацаны» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Гвинейский футболист пермского «Амкар» Секу Конде поделился воспоминаниями о переезде в Россию. Слова футболиста приводит официальный сайт клуба.
"В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.
Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал", — заявил гвинейский футболист.
"Всегда смотрел футбольные передачи на русском языке. Записывал что-то на французском, потом переводил на русский. У меня есть маленькая книга-переводчик с французского на русский. Сейчас я еще не могу писать, но могу читать на русском", — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Конде женился.
Газета.Ru: последние новости
Студия Disney "похоронила" Пиноккио Александр Збруев: я не лучше или хуже других, просто многое уже прошел Александр Збруев: если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу136
Дрон снял призрака в британском замке10
Священник провел телефонный сеанс экзорцизма и рад4
Откуда на самом деле была Роксолана32
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Видео
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение