Футболист российского клуба узнал о существовании Перми из «Реальных пацанов»

Гвинейский защитник пермского футбольного клуба «Амкар» Секу Конде поделился воспоминаниями о переезде в Россию. Его слова приводятся на сайте команды.

«В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык. Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал», — заявил Конде.

Футболист также рассказал о трудностях в изучении русского языка. «Всегда смотрел футбольные передачи на русском языке. Записывал что-то на французском, потом переводил на русский. У меня есть маленькая книга-переводчик с французского на русский. Сейчас я еще не могу писать, но могу читать на русском», — отметил гвинеец.

24-летний Конде перешел в «Амкар» в 2016 году из донецкого «Олимпика» и стал первым гвинейцем, выступающим в РФПЛ. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче российского чемпионата.

Реальные пацаны выходят в эфир с ноября 2010 года. Сериал, рассказывающий о жизни гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована, официально признан культурным достоянием Пермского края.