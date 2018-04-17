Секу Конде: О Перми узнал из сериала «Реальные пацаны»

— С кем ты живешь в Перми? — Один.

— Почему не перевозишь сюда семью? — Здесь очень холодно. Тут холоднее, чем в Украине, — приводит слова Конде официальный сайт «Амкара». — У нас в Гвинее жарко, холодов там нет. 18-20 градусов выше нуля там — уже холодно, люди замерзают. А обычная температура — 30-35 градусов выше нуля.

— Как сам справляешься с пермскими морозами? — Я уже как русский, мне все равно (улыбается). Холодно, ну и что? Это моя работа.

— Чем занимаешься в Перми в свободное время? — После тренировки я иду домой, никто меня не видит здесь на улицах. Можно в ресторане покушать или в «Семье» продукты купить. И все. Если погода нормальная, я не буду вызывать такси и пойду домой пешком с музыкой в наушниках.

— А дома что делаешь? — Дома я смотрю передачи на французском и много футбола. У меня же есть пакет каналов, их тысяча. Все каналы есть: русские, украинские, французские. Общаюсь по интернету с мамой, с сестрой, со всей семьёй.

— Кто помогал тебе изучать русский язык? — Никто. В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.

— По каким? — Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал.