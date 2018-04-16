Секу Конде: «Про Пермь узнал из „Универа“ и „Реальных пацанов“

Защитник «Амкара» Секу Конде сказал, что в изучении русского языка ему помог просмотр программ о футболе и сериалов. Также 24-летний гвинеец рассказал, с чем ассоциируют его родину.

— У Брайна Идову есть много историй, когда люди не подозревали, что он знает русский и их понимает. Много таких случаев было у тебя?

— Да, конечно, — цитирует пресс-служба «Амкара» Конде. — Сейчас я всегда провожу каникулы в Европе. Когда видят африканца, который разговаривает по-русски, с удивлением смотрят и спрашивают, откуда я знаю этот язык. А потом говорят: «Брат, можно фотографию с тобой?» (улыбается).

— Кто помогал тебе изучать русский язык?

— Никто. В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.

— По каким?

— Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал.

— Как еще учил русский?

— Всегда смотрел футбольные передачи на русском языке. А потом познакомился с девушкой из Днепропетровска, она тоже помогла. Всегда, когда я делал ошибку, она меня исправляла, как надо правильно говорить. Ещё пользовался диктофоном. Записывал что-то на французском, потом переводил на русский. У меня есть маленькая книга-переводчик с французского на русский. Сейчас я еще не могу писать, но могу читать на русском.

— До русского языка ты ведь изучал украинский?

— Чуть-чуть. Украинский язык тяжёлый, я на нём несколько слов всего знаю. В Днепропетровске в основном все на русском разговаривали. Украинский язык — это Львов, Луцк. Там люди вообще не любили русский язык. Когда там говорил по-русски, на тебя плохо смотрели. Люди понимали его, но никто на нём не говорил. А я ведь этого не знал, мне было всё равно.

— Россию ассоциируют с водкой и медведями, Украину — с салом и горилкой. А с чем ассоциируют Гвинею?

— Рис. А, и ещё, (не может вспомнить по-русски. — Прим. «СЭ») elephant. Вот у вас медведи, а у нас elephant. Да-да, слоны. Рис и слоны.