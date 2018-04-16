Ещё
Секу Конде: «Про Пермь узнал из „Универа“ и „Реальных пацанов“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секу Конде: «Про Пермь узнал из „Универа“ и „Реальных пацанов“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Амкара» Секу Конде сказал, что в изучении русского языка ему помог просмотр программ о футболе и сериалов. Также 24-летний гвинеец рассказал, с чем ассоциируют его родину.
— У Брайна Идову есть много историй, когда люди не подозревали, что он знает русский и их понимает. Много таких случаев было у тебя?
— Да, конечно, — цитирует пресс-служба «Амкара» Конде. — Сейчас я всегда провожу каникулы в Европе. Когда видят африканца, который разговаривает по-русски, с удивлением смотрят и спрашивают, откуда я знаю этот язык. А потом говорят: «Брат, можно фотографию с тобой?» (улыбается).
— Кто помогал тебе изучать русский язык?
— Никто. В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.
— По каким?
— Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал.
— Как еще учил русский?
— Всегда смотрел футбольные передачи на русском языке. А потом познакомился с девушкой из Днепропетровска, она тоже помогла. Всегда, когда я делал ошибку, она меня исправляла, как надо правильно говорить. Ещё пользовался диктофоном. Записывал что-то на французском, потом переводил на русский. У меня есть маленькая книга-переводчик с французского на русский. Сейчас я еще не могу писать, но могу читать на русском.
— До русского языка ты ведь изучал украинский?
— Чуть-чуть. Украинский язык тяжёлый, я на нём несколько слов всего знаю. В Днепропетровске в основном все на русском разговаривали. Украинский язык — это Львов, Луцк. Там люди вообще не любили русский язык. Когда там говорил по-русски, на тебя плохо смотрели. Люди понимали его, но никто на нём не говорил. А я ведь этого не знал, мне было всё равно.
— Россию ассоциируют с водкой и медведями, Украину — с салом и горилкой. А с чем ассоциируют Гвинею?
— Рис. А, и ещё, (не может вспомнить по-русски. — Прим. «СЭ») elephant. Вот у вас медведи, а у нас elephant. Да-да, слоны. Рис и слоны.
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "Травлю не испытываю, но раздражает, когда тебя одно и то же спрашивают" Роберт Левандовски: "Неважно, с кем играть, нужно быть готовым на 150 процентов" Сергей Тараканов: "В Ленинграде были самые злые болельщики"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На шлеме астронавта разглядели странное существо66
Ученые восстановили ДНК египетских мумий
Тест: переживете ли вы конец света?17
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила21
Кошка устроила шоу в мясной лавке8
Видео
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
00:31
Схватку вопящих коал записали на видео
Безумный мир
03:27
На шлеме астронавта разглядели странное существо
Безумный мир
00:36
Уставший от зимы косит снег газонокосилкой
Безумный мир
00:57
Кошка устроила шоу в мясной лавке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение