Почему мы не радуемся за других, когда они добиваются успеха

Тебе знакомо это странное чувство грусти, некой зависти, когда коллега купил себе новую машину или сделал отличный ремонт в доме? Его продвинули по карьере, и ты понимаешь, что он много работал ради этого. Но вместо того чтобы порадоваться за человека, ты чувствуешь некую злость и одновременно ненавидишь себя за это. Нам с самого детства внушают, что зависть — одно из самых ужасных чувств, которое может испытывать человек. И оттого, что в душе у тебя зреет что-то столь негативное, ты начинаешь испытывать презрение к самому себе.

Одна из проблем заключается в том, что наш мозг воспринимает чужие победы как личные поражения — отсюда и рождается зависть. Вся наша жизнь — это конкуренция, именно поэтому наш мозг устроен подобным образом. Мы решили углубиться в этот вопрос, чтобы ты больше не съедал себя изнутри из-за непонятного чувства зависти.

1. Какие виды зависти существуют

Депрессивная зависть: «Я чувствую себя неудачником по сравнению с ним». Эта зависть возникает, когда кто-то из твоего близкого окружения добивается больших успехов. В этом случае ты можешь считать, что его успехи отражают твои неудачи. Проблема также заключается в том, что депрессивная зависть может породить неуверенность в себе, в собственных силах, озлобить человека. Враждебная зависть: «Он этого не заслуживает, потому что недостоин». Когда один человек добивается успеха, то может возникнуть зависть, граничащая со злостью. Это чувство разрушительно для личности, ведь ты желаешь не добиться тех же высот, а того, чтобы твой знакомый потерпел неудачу. Если у этого человека случится провал, то ты можешь почувствовать себя гораздо лучше. В дальнейшем такие люди даже не обращают внимания на свои достижения — они живут лишь чужими провалами, муссируя их и получая удовольствие от того, как успешные люди терпят крах.

Благородная зависть: «Это впечатляет». Эту зависть можно назвать нейтральной. Ты наблюдаешь за другими людьми, восхищаешься их достижениями, в тот же момент понимая, что тебе до них еще расти и расти. Эта зависть порождает естественное желание развиваться и тянуться за такими людьми. В ней нет ничего плохого, что может негативно повлиять на твою личность.

К сожалению, большинство людей страдают от депрессивной зависти и желают, чтобы их знакомые, добившиеся успеха, рано или поздно потерпели неудачу. Это как бы может уравнять их, и самое печальное, что они не думают о своем развитии, а мечтают лишь о провале других людей. Кто такой мудак

2. Кому мы завидуем

Как правило, мы завидуем тем, с кем можем себя сравнить. В эту группу входят коллеги, соседи, близкие родственники, друзья. Обычно зависть возникает в тот момент, когда один из этих людей добивается вершин, которые нам кажутся недосягаемыми по тем или иным причинам. Ты не позавидуешь человеку, который получил Нобелевскую премию, так как ваши возможности и интересы не лежат в одной плоскости. Зато позавидовать однокласснику, который в свои годы побывал во многих странах и открыл собственное дело — это легко.

Также одной из причин является то, что ты и люди из твоего круга общения начинали с одинаковых условий. И когда они добиваются успеха, тебя это как минимум удручает, и вот почему: у вас были одинаковые ресурсы, но твой «соперник» проявил себя намного лучше. Он оказался быстрее, умнее, нашел общий язык с теми людьми, с которыми не удалось тебе. Понимание того, что тебя обскакал равный, а то и человек, который был очень недооценен, приводит в отчаяние, а некоторых — в бешенство. 15 признаков того, что твои друзья — дерьмо

3. Как зависть влияет на личность

Как мы писали ранее, зависть приводит к тревоге, депрессии и стрессу. Ты считаешь, что другие люди обретают славу, становятся успешными незаслуженно, а к тебе все относятся предвзято, начальство не замечает заслуг, а в жизни все дается труднее, чем другим. В итоге есть риск того, что ты откажешься от конкуренции, ведь будешь считать, что все твои попытки не увенчаются успехом. Зависть уничтожает личность и в итоге может превратить тебя в озлобленного неудачника, который ненавидит всех и испытывает презрение к самому себе. Избавься от этого чувства, борись с ним, сфокусируйся на своей личности, собственных успехах и слабостях. И, работая над ними, ты никогда не узнаешь горечь поражения. 11 признаков, которые делают из тебя невежду