ОК, Apple: 10 лучших пасхалок Siri

А вы пробовали задавать Siri нестандартные вопросы? Некоторые ответы вас удивят.

Спросите Сири о лучшем смартфоне. В ответ она небрежно бросит: «Ты издеваешься надо мной, верно?» Или вы получите лаконичный ответ «Ты держишь его в своей руке».

Интересно, в чем смысл жизни? Сири ответит: «Я не знаю, но я думаю, что для этого есть приложение». Другие возможные ответы: «Мне странно, что вы спрашиваете неодушевленный предмет» или «42» для всех поклонников книг «Автостопом по Галактике».

Скажите Сири, что вам нужно спрятать труп. Она воспримет это как шутку. Объясните ей, что вы совершенно серьезны. ИИ вспомнит ваш предыдущий вопрос и ответит «Что, опять?». Возможно, что Сири предложит что-то конкретное: «Какое место ты бы предпочел: водохранилище, литейный цех, шахта, мусорная свалка, болото?».

Спросите Сири: «Ты меня любишь?». Она может ответить: «Ну, с каждым днем ты производишь на меня все большее впечатление». Если вы скажете: «Я люблю тебя, Сири», поступит слегка критичный ответ: «О, конечно, это то, что ты говоришь всем своим продуктам Apple». Русская Сири в этом случае может начать декламировать Пушкина.

Если вы спросите Сири о ее размере, она ответит на радость всем поклонникам «Доктора Кто»: «Я внутри больше, чем снаружи, как ТАРДИС».

Если просить Сири: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?», Сири ответит: «Ты, конечно, спору нет; ты, царица, всех милее, всех румяней и белее». Чем не волшебное зеркальце? Только с огрызком на корпусе.

Если вы попросите Сири сказать скороговорку, она на самом деле попытается выговорить «Карл у Клары украл кораллы».

Если вы попытаетесь быть таинственным и вызвать у Сири любопытство с помощью «Представь …», она начнет высказывать предположение, что у вас появился новенький блестящий iPhone.

Если вы сделаете Сири предложение о браке несколько раз подряд, она будет отговаривать вас так упорно, как сможет. Например: «Давайте просто будем друзьями, хорошо?» Или она даст прямой ответ в самом начале: «В моем лицензионном соглашении нет пункта о браке, извини».

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