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Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу
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Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели. Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическом заболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.
Свое отношение к данной ситуации высказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что хаять человека, находящегося в столько сложной жизненной ситуации — недостойно.
"Мне кажется, это низко — нападать на человека, который борется с онкологическим заболеванием. Лама не опустила руки, она поет, живет активной жизнью и в это же время проходит необходимые курсы лечения. Я хочу пожелать ей победить болезнь, а тем, кто на нее нападает, одуматься", — заявил Манукян. «Просто поставьте себя на ее место, подумайте о том, что она сейчас живет каждый день как последний и не хочет его прожить в немощи и в страданиях, а хочет этому дню искренне радоваться. Лучше поддержите ее, она молодец, она боец!», — считает собеседник Dni.Ru.
Отметим, что реакция пользователей Сети на информацию о том, что певица приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве, действительно была довольно резкой. «Она так любит свою болезнь, так кичится ей, так показушно делает фото рук с пластырем. Зачем? Вызвать жалость? Сочувствие? Сочувствие как к тяжело больному человеку отступает перед наглостью этого человека, показушностью, враньем», «Я видела ее в больнице, она ходила прекрасно без палки, но в соцсеть выложила фото с палкой и написала, что только так может передвигаться. К чему эта показуха?», — написали читатели Dni.Ru в комментариях к данной статье.
Разумеется, не все столько категоричны в своих суждениях. Большинство знакомых с творчеством певицы желают ей скорейшего выздоровления. «Живи, улыбайся, чтобы здоровье у тебя было крепкое, и все чтобы у тебя было хорошо!», «Лама, я тобой восхищаюсь, ты борец, ты умничка. Дай бог тебе здоровья и сил. Хранит тебя бог», «Победите болезнь и желаю долгих лет жизни! Вы очень хорошая, не сдавайтесь!», — пишут фолловеры Ламы на ее страничке в Instagram.
Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: «Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах».
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