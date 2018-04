«Подъём» с Сергеем Доренко от 17 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 40 минут. Вторник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва! Говорит Москва! Дарья Кнорре, ведущая этой программы.

Д. КНОРРЕ: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Стивидор… знаете, кто такой Стивидор, это грузчик, говоря по-другому. Слушайте, я читаю Викисловарь, он еще не запрещен пока. „Лесовозы, как муравьи, бегают, прижимая к железному брюху пакеты смолистых досок, краны подхватывают эти пакеты и передают на баржи, а там уже русые лохматые парни в рваных майках, почему-то именуемые звучным иностранным словом стивидоры“, укладывают их правильными рядами». Это Ада Левина, «Слава и без», 1965 год. В 1965 году она уже использовала это слово. Означает оно грузчик, портовый грузчик.

Д. КНОРРЕ: Мерчендайзер, менеджер по отгрузке.

С. ДОРЕНКО: Конечно. И как это… уважали Костю-моряка… была песня такая, про это, я забыл ее, не обязан помнить.

Слушайте, что с этим самым… Да, про «Тотальный диктант». Сейчас мы про Telegram поговорим. Что у вас с «Тотальным диктантом», товарищи? Мне очень понравился человек, который во Владивостоке написал диктант, он написал объяснение в любви своей девушке. Не читала?

Д. КНОРРЕ: Нет.

С. ДОРЕНКО: 720 населенных пунктов, тысячи, тысячи людей… плохо «чересчур» писали, «струганный» и «палисадник». Палисадник не очень удался. На самом деле, этот диктант был, конечно, на знаки препинания, на синтаксис.

Д. КНОРРЕ: Начнем с того, что вы диктовали.

С. ДОРЕНКО: Я диктовал. Данте Алигьери. Слушай. Он написал признание в любви своей девушке. Причем хорошо написал, красиво. Он написал, что в то время как все пишут диктант, я люблю ее со школьной скамьи, и всегда ее любил, и я любуюсь сейчас ее профилем, она сидит рядом со мной и пишет диктант. Она выводит эти ваши буквы, а я просто любуюсь ею. Послушайте. Сержант Михаил, он написал. Фамилия или псевдоним. «Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем. Я люблю ее давно, еще со школьной парты, и рад, что мы сейчас вместе. Это здорово — исполнит мечты любимой женщины, видеть искорки счастья в ее глазах, читать в них ответное чувство любви. Ради таких моментов я готов отдать жизнь, не то чтобы приехать на диктант. Алена, я люблю тебя, и хочу быть с тобой навсегда. Ты моя маленькая жемчужина»… и так далее. И он сдал это.

Д. КНОРРЕ: Зачем?

С. ДОРЕНКО: Для романтики. Девкам нравится, я тебе хочу сказать, продирает их.

Д. КНОРРЕ: Это же надо было рассчитывать на то, что это прочитают, где-то в прессе…

С. ДОРЕНКО: Конечно. Так он мог сфоткать и ей перекинуть фотку, ты не забывай, в Telegram.

Д. КНОРРЕ: Это не так интересно, когда сам сфоткал, сам прислал.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, он запустил эту мулечку, прочитают — не прочитают, а сам сфоткал. И через два дня… сегодня бы не было этой публикации в прессе, он бы сказал ей: вот, я такую вещь запулил, посмотри, и скинул бы ей в Telegram.

Д. КНОРРЕ: Мужчины, да, они любят эти широкие жесты, куда-нибудь написать…

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, это правильно. Мужчины любят куда-нибудь запузырить, предварительно сфотографировав неоднократно. В бутылку сургучом залить, бросить в Тихий океан. На самом деле, это любят женщины. Мы угадываем, мать, просто. Ты пойми, мы не любим никаких этих всех игр. У нас все понятно. Мы все в душе где-то Слуцкие, рука тянется в промежность. Но мы думаем, что девочкам нравится, чтобы поиграть, и тогда мы начинаем играть. На самом деле, нам не то чтоб сильно нравится.

Д. КНОРРЕ: То есть он через силу все это делал.

С. ДОРЕНКО: Не через силу. Он просто угадывает, что ей это по кайфу.

Д. КНОРРЕ: А ей по кайфу? Мне кажется, уже немножко изменились женские вкусы и представления…

С. ДОРЕНКО: А она кричит: дурак…

Д. КНОРРЕ: Господи, где ж ты это прочитал! В 19 веке последний раз такое было… И надо улыбнуться, сказать «спасибо, как это мило». Стыдоба-то какая!

С. ДОРЕНКО: Кто практичнее и прямее? Кто вульгарнее, мужчины или женщины?

Д. КНОРРЕ: Я не люблю как раз обобщения. Мне кажется, это зависит от человека.

С. ДОРЕНКО: Давай обобщим. Кто практичнее в отношениях? Кто практичнее и вульгарнее в отношениях, мужчина или женщина? Очень простое голосование. Практичнее и вульгарнее в отношениях мужчины — 134-21-35. Женщины — 134-21-36. Ну, как бы без вытанцовываний. Никакий вытанцовываний, все грубо, четко и понятно. У мужчин все грубо, четко и понятно — 134-21-35. У женщин — 134-21-36. Практичнее, суше, четче в отношениях, грубее, вульгарнее мужчины — 134-21-35.

Д. КНОРРЕ: Это как из мультфильма «Я подарю тебе звезду». А потом все заканчивается тем, что она сидит и чистит сковородку.

С. ДОРЕНКО: Да. Женщины практичнее, вульгарнее, четче, точнее, не любят всех этих вытанцовываний — 134-21-36. У меня 38 на 62. Все считают все-таки, что мужчины романтичнее, а женщины практичнее.

Д. КНОРРЕ: Женщине все это нравится первый раз, когда это происходит. Потом, когда второй и третий, она уже понимает, что это работает буквально пару дней, за собой это вообще ничего…

С. ДОРЕНКО: Неправда. Другое дело, что у женщин короче влюбленность. Это научно известно. Например, происходит влюбленность, я имею в виду химический процесс, когда не жрешь, не пьешь, не спишь, как полный додик. У женщин влюбленностей в жизни в среднем, я говорю сейчас про научные данные, одна-две. Такие, чтобы колошматило, нельзя спать, ничего. А у мужчин три-четыре. В среднем, потому что есть чаще. Три-четыре, у женщин — одна-две, то есть у мужчин в два раза больше влюбленностей бывает. Эти состояния у мужчин продолжаются от 6 до 36 месяцев. Есть один ученый, я читал недавно, 48 месяцев, то есть четыре года. От полугода до четырех лет у мужчины влюбленность, именно он пылинки сдувает, вокруг ходит, порхает, не дай бог кто-то посмотрит.

Д. КНОРРЕ: А дальше что?

С. ДОРЕНКО: Все. Ну, нет, начинается зрелая любовь такая

Д. КНОРРЕ: Он пишет диктант, сочинение вместе диктанта.

С. ДОРЕНКО: Такая влюбленность бешеная может быть… она может быть циркуляторная, можно влюбляться в жену каждую весну, или на Новый год, еще как-то. Циркуляторная такая влюбленность. Но у женщин она, во-первых, короче, она где-то два месяца, такая чтобы совсем штырило просто не по-детски, чтобы не жрать и не спать. Женщина раньше приходит в сознание. Когда влюбилась, она раньше приходит в сознание.

Д. КНОРРЕ: Это если они уже в отношениях. А если они не в отношениях, а просто влюблены? Женщина может очень долго.

С. ДОРЕНКО: Выпасать.

Д. КНОРРЕ: И страдать.

С. ДОРЕНКО: Я останавливаю это голосование. 42 на 58. Мужчины практичнее и суше в отношениях с противоположным полом — 42 процента. Женщины практичнее и суше — 58 процентов. Большой знаток женского пола Денис звонит. Денис большой знаток вашей сестры. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Это Денис. Я, конечно, голосовал за женщин. Если можно, я не по теме. Я в Сирию уезжаю.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите! В качестве кого?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Консультанта. По профессии.

С. ДОРЕНКО: Я думал, вы приняли ислам и двигаетесь через турецкую границу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, через две недели. Это выбирали…

С. ДОРЕНКО: И вы станете там штопать кого-то?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Консультировать, по крайней мере. Не в этом дело.

С. ДОРЕНКО: А мы сможем с вами как-то связываться? Вы дадите знать, где вы и что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я пока не знаю.

С. ДОРЕНКО: Вы будете штопать арабов или русских солдат?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не знаю. Я еду из Бурденко некоторые люди. Отбирали одиноких. Денежку хорошую дают, 250-300 в месяц, плюс питание и все, это тем, которым все равно, разгильдяи такие. На самом деле, желающие есть, я все-таки прошел отбор. Связываться, я не знаю, Сергей…

С. ДОРЕНКО: Мы найдем способ какой-то, мы пришлем ворона.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если Telegram будет работать, я вам чего-нибудь скину.

С. ДОРЕНКО: Куда он денется. В Сирии-то его не заблокировали. Там же нет Роскомнадзора, там свобода. Территория свободы. Удачи вам.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Спасибо.

Д. КНОРРЕ: Я отвлеклась, прошу прощения, на сообщения. Денис там чем будет заниматься?

С. ДОРЕНКО: Штопать людей. Он хирург. Он станет их разрезать, потом зашивать. Но не знает, кого. Арабов? Говорит, не знает. Кого положат перед ним, того разрежет. Чего ему, жалко, что ли?

Д. КНОРРЕ: Хирургам вообще лишь бы резать.

С. ДОРЕНКО: Поехали дальше.

С. ДОРЕНКО: Граждане, битва за Telegram идет в стране. И главное, что я ее не понимаю. Я не понимаю, на чьей я стороне, если честно. Я должен быть на стороне свободы как бы. Но я понимаю, что свобода философски необязательно означает созидание. Например, свободный кирпич. Если он уложен в стену, он уже не свободный. Мы имеем здание как место несвободы. Это несвобода кирпичей. Свобода — это разрушение. Поэтому я не знаю в этом смысле, свобода хороша или нет. Сам я приверженец свободы, но я стесняюсь этого. Мне стыдно, я серьезно говорю. Мне кажется, мое стремление к свободе это деструкция, или по крайней мере, деконструкция.

Д. КНОРРЕ: Тогда все понятно. Вы должны быть тем более на стороне Telegram.

С. ДОРЕНКО: Я на стороне Telegram, но я стесняюсь, вот в чем дело. Я чувствую, что это плохо. Я приверженец деконструкции, деконструктивизму.

Д. КНОРРЕ: Вам придется преодолеть стеснение в какой-то момент.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю. Давай проголосуем. У вас есть Telegram и вы продолжаете им пользоваться это первый телефон. Второй телефон — у вас был Telegram, но перестал работать. И третий телефон — у вас никогда не было Telegram. Итак, поехали. У вас есть Telegram и он работает — 134-21-35. Потому что 2 млн IP-адресов заглушил Роскомнадзор. Заодно Viber приглушили и так далее. Мы уже здесь были с огнеметом — помнишь эту фразу?

Д. КНОРРЕ: Нет.

С. ДОРЕНКО: Два немца ходят во Франции, во французской войне, и выжигают. А мальчик там прячется. Мы здесь были с огнеметом. И уходят. Мальчик выживает.

У вас есть Telegram и вы продолжаете им пользоваться — 134-21-35. У вас есть Telegram и он гавкнулся — 134-21-36. И у вас никогда не было Telegram и не будет, в смысле, теперь, куда теперь догонять — 134-21-37. У меня уже 400 телефонных звонков проголосовавших. Мы продолжаем. 74 процента продолжают пользоваться из позвонивших. Это может быть антинаучное голосование. Вот подтянулись люди, у которых никогда не было, теперь их 29 процентов. 29 процентов дезактуализированных лохов. Такие бывают, они должны быть, кто-то же должен чистить унитазы. А? Я всегда считаю, что кто-то должен чистить унитазы. Не может быть, чтобы все были светлые. А кто за нами будет чистить?

Д. КНОРРЕ: А сам за собой никак?

С. ДОРЕНКО: Нет, ну унитазы просто чтобы мыли специальные…

Д. КНОРРЕ: Я мою унитаз.

С. ДОРЕНКО: Правда? Молодец.

Д. КНОРРЕ: И не стыжусь.

С. ДОРЕНКО: Кто-то должен делать, какие-то пакеты с мусором выносить. Мы вниз ставим, и какие-то добрые люди уносят. А кто эти люди, мы не знаем. Но я думаю, у них нет Telegram. Там специальные какие-то юноши, такие хрупкие, с видом потомков Александра Македонского…

Д. КНОРРЕ: Страдания юного Вертера…

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Они уносят мусорные пакеты куда-то, на специальных таких… у них саночки, с колесиками какие-то странные колясочки, и они увозят куда-то к мусорному баку. Эти добрые люди без Telegram. Это нормально, я же не навязываю.

134-21-35 — у вас есть Telegram, вы продолжаете им пользоваться. 134-21-36 — у вас был Telegram, но чего-то гавкнулось. И 134-21-37 — у вас никогда не было Telegram.

Д. КНОРРЕ: Некоторые Telegram-каналы отметили наоборот всплеск активности, просмотров, и проток читателей.

С. ДОРЕНКО: Я как законопослушный человек не пользуюсь Telegram иначе, как забравшись под одеяло. Теперь под одеялом читаю, в надежде, что меня арестуют. У меня Оруэлл такой в голове все время.

Д. КНОРРЕ: Он уже не в голове, он уже здесь.

С. ДОРЕНКО: Оруэлл «1984». И этот самый, не читал по-русски, не знаю, как будет, Хаксли «Прекрасный новый мир» или как будет?

Д. КНОРРЕ: Да-да.

С. ДОРЕНКО: Я почему-то читаю эту книгу на португальском, в расчете, что в КГБ не узнают, что я ее читал.

Д. КНОРРЕ: «Дивный новый мир».

С. ДОРЕНКО: Я читаю по-португальски в надежде, что никто не донес. Потому что если кто-то увидит, что у меня есть книга, могут донести. И сказать, что я неправильно думаю, у меня неправильный образ мыслей.

Д. КНОРРЕ: Наоборот, вы португальский шпион.

С. ДОРЕНКО: Думаю о начальстве с ненадлежащим чувством. Это из русских текстов — ненадлежащие чувства в отношении начальства — их русских текстов 19 века. Так что мы возвращаемся в 19 век в этом смысле, это очень хорошо и принято, будет приветствоваться. Надлежащие надо чувства к начальству испытывать.

Останавливаем. 57, 10, 33. 900 человек проголосовали. 57 процентов — есть Telegram и продолжают пользоваться. 10 процентов — что-то гавкнулось в Telegram. То есть был, но гавкнулось. И 33 процента никогда не было Telegram. Это как раз добрые люди, которые выносят наши мусорные пакеты. Товарищи, мы вас очень любим. Давайте поговорим об этом после девяти. Договорились?

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 5 минут. В Архангельске только что загорелся торговый центр «Фокус». Возгорание произошло по адресу: Вологодская, 8. Посмотрим, что горит, как горит, хорошо ли горит? Информации о пострадавших нет. Пятый канал. Новости. И сразу не работает… Товарищи, говорят, что не работает «ВКонтакте», не работает Viber, не работает почти ничего, потому что охотятся на Telegram, и поэтому все вырубается. А, вот что мы видим. Мы видим торговый центр, он красивый, над ним много черного дыма и две струйку жалобные такие, никчемушные, две струйки, пожарные службы поливают это сверху. Мне кажется, что пожар от этого не становится меньше. Может быть, это кажущийся эффект, нам кажется. На самом деле, пожар ежится весь, кукожится, ему неприятно от этих струек.

Д. КНОРРЕ: Может быть, дыма становится больше в какой-то момент, а самого огня становится меньше.

С. ДОРЕНКО: Мы надеемся, что от этого хорошо становится людям и плохо — пожару. Горит торговый центр «Фокус» сейчас в городе Архангельске, это Россия.

Я хотел вернуться к Telegram. Мне кажется, это закономерно. Движуха всегда радует. Я вернусь к ГКЧП. Когда была ГКЧП, нам казалось, мы были победные, молодые и клевые. А все, кто был против нас, они были старые, противные и нелепо антиэстетичные. Ну, вот Янаев был антиэстетичный. Понимаешь, да? Я помню, когда мы боролись с ГКЧП, все, что противостояло свободе, было антиэстетично. Неприятные они с виду были, какие-то странные.

Д. КНОРРЕ: Растянутые пиджаки бежевые, полосатые рубашки с коротким рукавом и с галстуком.

С. ДОРЕНКО: Как-то да. И была победа наша написана на их лицах. Ты знаешь, Суньцзы сказал: твоя победа в руках неприятеля. Потому что неприятель должен захотеть проиграть, в сущности. Ты можешь вничью сыграть с неприятелем, если он не решил проигрывать. Если он решил проиграть, тогда ты можешь, конечно, выиграть.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЯНАЕВА

С. ДОРЕНКО: Ну, ладно. А где тут вопросы? Были же вопросы с мест, когда Янаев трясся, когда девчушечка эта задавала, очень красивая была. Она сейчас в эмиграции, уехала. Была девчонка, которая задавала вопросы, которая не побоялась задать Янаеву вопрос резкий какой-то. И потом… сейчас я вспомню… секундочку.

ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЯНАЕВА

С. ДОРЕНКО: Это не то. Была девчушка какая-то хорошая. Потом когда-то мы с ней сидели рядом в студии «Эха Москвы», и она была в прозрачной блузке без бюстгальтера. И я ее запомнил скорее с этой… лицо не помню, а помню скорее в профиль без бюстгальтера.

Все не то. Я анфас не могу признать ни одной из них. Только в профиль мог бы, если бы она сидела так же, как в прошлый раз. Ну, ладно. Неважно. Все были молоды тогда и прочее. Боролись с ГКЧП. Но было понятно по самой ГКЧП, то есть в их глазах была тоска поражения. И на самом деле, эта тоска, может быть, предопределила их судьбу. И в этом смысле, мне кажется, что современная ситуация существенно отличается. Потому тоска поражения сейчас в глазах поборников либерализма.

Д. КНОРРЕ: Павла Дурова?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, сейчас тоска поражения у другой стороны. То есть наоборот, ГКЧП сейчас в силе как бы. Я не знаю, мне кажется, я говорю об ощущениях. Но глаза у ГКЧП как бы наполнены силой, настоящей силой такой державной, а у этих наоборот, они такие жалкие все, какие-то противные. Хочется подойти и высморкаться им в пиджак. Нет?

Д. КНОРРЕ: Нет. Совершенно нет такого ощущения. Наоборот, что бы ни делали власти, скажем так, с Telegram, все равно…

С. ДОРЕНКО: Ну а что Telegram? Чем он хорошо, этот Telegram?

Д. КНОРРЕ: Telegram все хорошо, он просто лучший. Мы сегодня с вами зашли в этот Wire. Потом в Facebook. От Facebook чуть не стошнило…

С. ДОРЕНКО: Мы пытались законопослушно и верноподданно перейти из Telegram куда-нибудь. И мы пробовали разные вариант: один, два, три…

Д. КНОРРЕ: Не законопослушно, а вынужденно.

С. ДОРЕНКО: Я лично верноподданнически предан, на самом деле. Как Переверзнев, по-моему, был в «Мелком бесе». Я абсолютно верноподданнически предан власти, все, что они говорят, я пытаюсь выполнить. Но мне не всегда всё удается. Потому что иногда не получается. «Мелкий бес» Сологуб. Я боюсь, что я неправильно сказал фамилию героя. Я мог, я такой. Федор Сологуб. Передонов, конечно. Ардальон Борисович Передонов. Я как Ардальон Борисович чувствую веяния власти… ты помнишь Мицкевича в клозет, а Пушкина на стену? Он все время одного из них отправлял в клозет. Не помнишь? Там было очень смешно. Передонов испытывал смутные боязливые мысли. Это как у меня сейчас. Смутные боязливые мысли медленно чередуются в моей голове. Он думает: Мицкевич поляк, а поляки, они люди подозрительные. И тогда надо его все-таки в клозет, а Пушкина на стену. А у него всего два портрета было. И он вешает Пушкина. А почему Пушкин-то на стену? Он все-таки был камер-юнкер при дворе Его Величества, не хрен собачий. Повесим-ка его на стену. Потом, он все-таки были смутьян и за что-то отправлен в Бессарабию, мы забыли. Все-таки нет, Мицкевича на стену, а Пушкина в клозет. Потом через день опять… И у меня то же самое. В душе моей верноподданнической происходит смятение. Я не знаю, кого отправить в клозет все время. «Его подружка Вершина окликнула его: что это вы, Ардальон Борисыч? Передонов тупо посмотрел на нее и наконец сказал: а, это вы, я вас не узнал. — Это хорошая примета, значит, я скоро буду богатой, — сказала Вершина».

Хорошо. Давайте вернемся от Ардальона Борисыча к нашей ситуации.

Д. КНОРРЕ: Вот Мих-Мих спрашивает: а что, за VPN могут прессануть?

С. ДОРЕНКО: Прессануть могут VPN за VPN. А нас нельзя, потому что мы безграмотные овцы. Нам надлежит быть лишенными разума, как справедливо сказал об этом Лао-Цзы, наш великий учитель. Он сказал: народ должен иметь желудки полными, а сердца пустыми. И все. Это очень правильно, я считаю. Вы же знаете, что я приверженец Лао-Цзы. Так и надо. Поэтому мы не знаем про VPN, слова такого не знает вредительского. Какой такой VPN? Слова такого вредительского не знаем, это все паскудство какое-то, западное, небось. Англосаксы придумали. VPN не по-русски даже звучит, а? Что это такое еще? За это прессануть не могут, потому что считаемся, мы котируемся как имбецилы. Мы же имбецилы, мы послушные, добрые имбецилы, у нас полдник потом в четыре часа, дают компот и три печенюшки «Мария».

Д. КНОРРЕ: А вообще это гениально — прикидываться все время имбецилами и овцами.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Товарищи, перечитайте «Швейка» Гашека. «Похождения бравого солдата Швейка». Вы же не читаете это, думаете, что вам не понадобится. А это, безусловно, понадобится.

Д. КНОРРЕ: «VPN — это Владимир Путин наш», — Алекс Рэй.

С. ДОРЕНКО: Недотыкомка. Все вокруг меня вьется да вертится. То не вихрь со мной очертится, недотыкомка серая истомила коварной улыбкою… он потом порол стены, ища недотыкомку, мне кажется. Передонов очень правильный персонаж.

7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Николай. Таня Малкина в цветастом сарафане, их вызвали с дня рождения.

С. ДОРЕНКО: Таня Малкина? Тогда это не она сидела с бюстом. Тогда я перепутал. Они у меня слились.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ей 18 лет, по-моему, исполнилось, или 19, в тот день.

С. ДОРЕНКО: Ах, простите меня, Малкина, я вас оклеветал. Продолжаем дальше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я считаю, что это если не договорняк и месть Дурову за то, что он такой удачливый, такой умный, такой гениальный и прочее, то все-таки это … когда сейчас они заблокируют все возможные, вплоть до Amazon и прочее.

С. ДОРЕНКО: Apple, Google и Amazon блокируют сейчас. Пока сейчас жалуются слушатели на то, что из Европы невозможно войти в «ВКонтакте». Верноподданнический «ВКонтакте», который на самом деле филиал ФСБ, в него нельзя войти почему-то. Не знаю, может быть, это будет преодолено через короткое время. И Viber не работает у некоторых.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они заблокировали более миллиона.

С. ДОРЕНКО: Заблокировано почти два миллиона.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Снится то, что после работы не пошли, а касса не работает, так голодные и остались. Чего утром будут делать? Наверное, плохо будут работать.

С. ДОРЕНКО: Это же все временные трудности, поймите. Страна преодолеет эти трудности.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Преодолеет. И второе, зачем это все сделано. Дуров, если это договорняк или не договорняк, выкрутиться. Он хотел без VPN сделать, чтобы мы прямым ходом через Amazon и другие поисковики работали. Но если им не удастся до конца его заблокировать или удастся заблокировать, и мы сможем через VPN заходить, то следующий ход — это запрещение VPN на всей территории России.

С. ДОРЕНКО: Это ударит по праву людей на Pornhub. Это будет очень обидно. Люди без Pornhub будут перенапряжены, интенсивно нервные и захотят что-нибудь отчебучить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Почему вы ушли с Opera и что делает Opera?

С. ДОРЕНКО: Я вернулся на Opera.

Д. КНОРРЕ: Они просто VPN закрывают.

С. ДОРЕНКО: VPN они закрыли… Opera VPN отдельное приложение в App Store. Послушай меня, это не то. Ребят, дайте я вам объясню всем. Opera VPN — отдельное приложение, которое существовало в App Store, они его закрывают. А внутри браузера стоит VPN, который чешет все. Почему это было — потому что VPN отдельное в App Store который он вообще не им принадлежал. Когда-то они союзничали, но потом союз распался, и они говорят теперь: в гробу мы их видали. Вот и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Еще один момент. И Tor тоже закрывается, как-то отзывает свой браузер, заканчиваются бесплатные привилегии.

С. ДОРЕНКО: Все, свобода схлопывается. Пора сосредоточиться. Ведь терроризм нам угрожает. Без терроризма это все было бы трудно сделать, согласитесь. А с терроризмом намного проще.

Д. КНОРРЕ: Ну, да. Telegram может рассылать пользователям новые адреса для обхода блокировок. Чтобы помешать этом, говорится в заметке, Роскомнадзору придется заблокировать пуш-уведомления для мобильных платформ целиком. Сегодня Telegram прислал пуш-уведомление: нажмите это уведомление, чтобы обновить настройки приложения. Мне такого не присылал. Но у нас есть коллеги, которым было такое пуш-уведомление. И работает без всяких прокси и отдельных VPN.

С. ДОРЕНКО: А я не знаю, что я получил или не получил уведомление. Просто подписался на SOCKS5 proxy бота. И он мне сам, без всякого пуша, делает правильно. Я не знаю, как он это делает. Короче, я доверился негодяям.

Д. КНОРРЕ: По незнанию.

С. ДОРЕНКО: По наивности абсолютной. Я должен был довериться хорошим, но хороших не сыскал. У всех какие-то глаза с прищурцем, черт поймет, кто хороший. Приходится доверяться негодяям. 7373-94-8. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здрасьте. Я мусор не выношу. Телеграммы получаю на почте. Так что мне ничего не грозит.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Надо тогда еще дальше уходить. До открытия телеграмм на почте, существовали там-тамы, огненные знаки какие-то. Знаете, как действуют пигмеи в лесах Центральной Африки? Во всяком случае, мои друзья из племени бобанзы. Ты знаешь, что я бобанзы?

Д. КНОРРЕ: Да, конечно.

С. ДОРЕНКО: Я бобанзы. Вот бобанзели, когда они убьют слона, а они славятся тем, что без лицензии это делают, когда они убьют какое-то крупное животное, они должны сообщить женщинам, чтобы те разжигали костер и начинали кипяток кипятить.

Д. КНОРРЕ: Они варили слона?

С. ДОРЕНКО: Варили мясо, конечно. Что ж, сырое есть?

Д. КНОРРЕ: Жарить. Гриль.

С. ДОРЕНКО: Ты не представляешь, сколько искусны тамошние народы. Они варят мясо в кожаных курдюках. Объяснить, как это происходит? Они раскаляют камни на огне и кидают из в курдюк, и камни делают воду все горячее и горячее, старый камень вытаскивается, а новый камень кидается. Старый вытаскивается, новый кидается. Там есть специально обученный старик, которого не жалко, который вытаскивает старые камни.

Д. КНОРРЕ: Обугленными руками?

С. ДОРЕНКО: Обваренными, в пузырях. Они кидают новые и новые камни раскаленные. Вода начинает журчать, бурлить, и варится превосходный супчик. Как же сделать так, чтобы женщины уже узнали о том, что мы убили животные? Бобанзели начинают петь. Они поют так, чтобы проснулись птицы, которые слышат этот голос, и включили других птиц… то есть женщины слышат птиц, но каких птиц? Тех, которых включили мужчины. И тогда женщины знают, кого убили даже. Они могут включить тех птиц, которых нужно. Например, они начинают… правильные птицы просыпаются и начинают орать. Следующие птицы просыпаются, начинают орать. Следующие птицы… за 20-30-50 километров женщины сидят и говорят: опаньки, наши-то слона завалили. Видать, за дровами надо идти. Понимаете? Вот так они будят птиц. П девки назад отвечают, что воду пошли варить. Я не шучу, ребят. Конкретно это поют бобанзели. Это что мы пошли за дровами и уже тащат воду. А мужики такие: о, наши-то ставят воду, глянь чего. И никакой Telegram действительно не нужен. Потому что все работает вот так. Вот который позвонил сейчас дяденька, который туалеты не чистит, тем не менее, ходит на почту за телеграммами. Вы могли бы перейти к языку бобанзелей. Это еще проще.

Д. КНОРРЕ: Кого нам надо разбудить, чтобы передать, что мы завалили слова?

С. ДОРЕНКО: Мы его не завалили, для начала.

Д. КНОРРЕ: Воробьев?

ЗВУЧИТ МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Вот так люди общаются. А вы ходите на почту за телеграммами. Но это неправильно. Вы слишком передовой человек, это я бы сказал, оскорбительный отход от природы. Переходите к языку бобанзелей, намного умнее будет с вашей стороны.

7373-94-8. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. На фоне вашего рассказа про это племя они выглядят намного приспособленее к жизни, чем те, которые без iPhone жить не могут, и Telegram.

С. ДОРЕНКО: Согласен. Это все язвища и рубища цивилизации. Что мы надеваем штаны. И когда почешешь, приходится совать через ремень руку. Хочется почесать, правильно? Это же неудобно. А в старые времена, когда мы были более приспособлены к жизни, почесать можно было полегче. А сейчас через ремень суешь, другой раз ремень тупой, думаешь: да что ж ты будешь делать, так неудобно. Правильно? Цивилизация вообще неудобная фигня. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вчера пытался дозвониться до вас по теме русского народа… Проведя параллели с Telegram и чего не хватает русскому народу, могу сказать так. Наши все беды огромные — от лености, от лени космической.

С. ДОРЕНКО: Нет. Наши беды от того, что мы философы, и мы понимаем, что эта жизнь дана нам в испытание. А жизнь истинная — это царствие небесное. Поэтому зачем здесь ломаться, когда мы уже рядом с богом в душе. Зачем нам строить города, торговые центры, которые не горят? Вы не понимаете русского народа. Вы почитайте Константина Победоносцева. Он как раз это описывает. Зачем строить торговые центры, которые не горят, зачем строить приличные интернет, зачем все это делать, говорит Победоносцев, совершенно справедливо указывая на то, что русский человек уже рядом с богом. Ему не нужно трудиться, чтобы оказаться рядом с богом, как протестанту. Протестант трудится, чтобы доказать господу свою близость, служение господу. Протестант для этого должен трудиться. А русский человек уже рядом с богом, он в каждый данный момент уже рядом с богом. Отсюда необходимость трудиться отпадает начисто, говорит Константин Победоносцев. Мы уже там, уже на пороге царствия небесного.

Д. КНОРРЕ: Ну и слава богу.

С. ДОРЕНКО: Слава богу надо говорить, здесь надо по-старославянски лудить, вот так. Слава богу!

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Вот сейчас новое сообщение идет о том, что ночью была мощная DDoS-атака на официальный сайт Роскомнадзора. В настоящее время у части пользователей сайт работает с перебоями. Ведомство пока это никак не комментирует. Дело в том, что сайт Роскомнадзора нам, верноподданным людям, нужен для того, чтобы мы оттуда секли номера IP-адресов, которые забанены. Чтобы мы верноподданнически могли забанить их тоже.

Д. КНОРРЕ: Проверяли, какими адресами пользуемся мы, и проверяли, можно ли ими пользоваться.

С. ДОРЕНКО: Нет, не так. Роскомнадзор сам сажает каких-то орлов, которые идут в прорыв, как сказать, штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут Роскомнадзоры. И все. Они идут в прорыв, и сами секут, как они прошли в Telegram. И записывают. Машенька, запиши номера. Нет, они копипастят. Прошли? Ага, иди сюда. И так уже два миллиона набрали. Мне кажется, полстраны будет заниматься как раз этим. Миллионов 70 человек придется посадить на поиск многих миллионов, десятков, сотен миллионов адресов, в которые будет просачиваться Telegram. 70 миллионов человек их будет ловить непрерывно, остальные 70 миллионов выполнять эти решения. Второй сезон «Служанок» скоро выйдет. Ну, ладно. Про счастливое будущее. Посмотри «Служанок», хороший сериал, про счастливое будущее. Такое тоталитарное общество.

Я к чему клоню. Что они в результате всех поймают, мне кажется. Весь интернет закроется и на этом все. Ну и слава тебе, господи. Перейдем к языку бобанзелей. И в этом мы вас научим. Мы умеем трением разжигать костер. Пожалуйста, когда начнутся голодные игры здесь, в Москве, победим мы все равно. Не молодые, потому что молодые все изнеженные, они привыкли, что все в «Азбуке вкуса» продается, правильно?

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: А мы, старые волчары, которые могут потереть рожь на поле, и сжевать зерна, отлущить зерна. Понимаешь, какие мы волки страшные? Мы знаем, какой гриб можно есть, а какой можно, но не нужно. И так далее. Мы все знаем. Мы знаем, как есть пшеницу прямо на поле, воровать у крестьян. Мы можем украсть у крестьян курицу и так далее. Когда начнутся голодные игры, старики поведут людей. А вы не сможете. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Забыл, как зовут девочку…

С. ДОРЕНКО: Девочка Даша.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пусть будет Ольга.

С. ДОРЕНКО: Нет, не пусть.

Д. КНОРРЕ: Ах, так?

С. ДОРЕНКО: Мне нравится то, что вы сделали. Вы пытались из вашей неловкой шутки выйти неуважительно. Я веду здесь передачу с напарницами, которые здесь неслучайные люди и не кофе подают. Это мои редакторы. Я говорю, что они ведущие, а на самом деле это люди, от которых зависит программа, это мои редакторы. Здесь редактор Кнорре, мой редактор передачи. Она приходит в шесть утра, и готовит передачу с шести утра. И редактор Хасаншина, редактор Оношко. Они приходят и готовят с шести утра. Если бы вы захотели такую работу, я думаю, у вас бы не получилось. А если бы получилось, то вы бы очень устали, и вы бы сломались через короткое время. Потому что это адская работа. Я бы девочкам не позавидовал. Я бы сказал, что в шахте работать легче, рубить уголек. Они здесь рубят уголек с шести утра. Просто чтобы вы понимали. Поэтому когда вы говорите о моих напарницах и соведущих и редакторах передачи сколько-нибудь пренебрежительно, вы должны понять, что вы всегда встретите мое непонимание, недоумение и отвращение.

7373-94-8. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья. Александр, Москва. Я тот самый ассенизатор и водовоз, который не пользуется Telegram, а вывозит, как Сергей выразился хорошо.

С. ДОРЕНКО: А чем же вы пользуетесь?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне по работе действительно нужен закрытый канал в общении с моими клиентами. Я пользуюсь WeChat много лет. Telegram не ставил ни дня.

С. ДОРЕНКО: Вас не смущают китайцы?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Они в этом плане не смущают, потому что пока еще хоть как-то, криво-косо, но это все-таки союзники. Америкосы больше напрягают.

С. ДОРЕНКО: А почему? Я думаю, что союзники больше напрягают. Давайте обсудим. Нам надо, например, что-то деликатное делать. Обсуждать деликатные вещи, которые неприступные, но деликатные. Я знал одного адвоката, которому надо было беседовать с клиентами в бегах. Он действительно легально их защищал. Но как адвокат он не мог летать постоянно к клиенту в бегах, а клиент должен ему доверять, вы понимаете, в том числе сами деликатные вещи. И он с клиентом в бегах в то время, старинное, это был 2001 год, он покупал на мертвого узбека телефон, и тому покупал на мертвого узбека телефон. И этот телефон звонил только одному абоненту. Никогда в жизни этот телефон не звонил никому, потому что можно было бы вычислить. Специально для замминистра какого-то беглого. Еще что-то. А сейчас он беседует в чатах, по-моему, в Signal он беседует с такими деликатными клиентами.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Signal тоже шикарная штука. Тоже китайская.

С. ДОРЕНКО: Нет. Signal американская.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я был уверен, что она китайская. У меня, кстати, стоит Signal как резервный, но я им мало пользуюсь.

С. ДОРЕНКО: Или американский, или английский.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не готов спорить. Но поводу чисто американских…

С. ДОРЕНКО: Если бы я должен был говорить с кем-то о деликатном — я ни с кем не говорю о деликатном — но если бы вдруг понадобилось, я бы искал что-то новозеландское или бразильское. То есть должны быть люди, которым на нас плевать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я с вами согласен. Но смотрите, WhatsApp, например, чистое произведение заокеанское. Если я буду с клиентом говорить по WhatsApp, то завтра клиента тупо возьмут где-нибудь в Папуа Новой Гвинее и отвезут в США. Такое же тоже может быть?

С. ДОРЕНКО: Бывает. Нужно найти людей, которым на нас наплевать. У меня стоит, например, Twitter, где есть чат, в Twitter же есть обмен сообщениями. Я группу не создавал ни разу, не знаю. У меня стоит Instagram, где есть тоже чат. Я могу общаться с людьми в Instagram. У меня стоит Facebook, где есть мессенджер Facebook. У меня стоит WhatsApp, у меня стоит Telegram. У меня стоит Trima, Wire — это парень, который из Skype ушел, нарисовал. У меня стоит Signal, у меня стоит iMessage. И это только на первой странице. Позвольте мне перейти на вторую страницу. У меня стоит Hangouts Google, Vkrme, очень серьезная система, у меня стоит Yahoo! Messenger. FaceTime, Skype, Viber и Confider. Я не буду перечислять все, мы оставим несколько в секрете, чтобы гэбушка не знала.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Можно личный вопрос? Вы вообще спите? Или вы даже ночью отвечаете на мессенджеры?

С. ДОРЕНКО: Нет. Я ухожу со связи полностью. Умиранье — маленькая смерть, спела… как ее? Пугачева. Я умираю во сне.

7373-94-8. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. По-быстрому, чтобы не занимать время. Я готов разгребать ваше…

С. ДОРЕНКО: Не надо, не надо, не фиксируйтесь на своих ошибках и заблуждениях. Ладно. Проходите дальше. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Меня вот чего волнует. Буквально через полтора месяца начинается огромный, большой праздник. Приедут сотни тысячи иностранцев. Если забабахают интернет… приедут же еще журналисты, там же секунда на секунду, этот как повернулся, этот как поздоровался, тренер что-то сказал. А как с этой информацией они будут? Потому что без информации…

С. ДОРЕНКО: Они должны с огнеметом сейчас пройти и обрушить к чертовой матери весь интернет, это будет очень правильно, таким образом, чтобы иностранцы поняли, куда приехали, на самом деле. С порога, причем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Плюс еще, мы же зарабатывать будем на рекламе телеканалов, там вообще будет труба…

С. ДОРЕНКО: Это очень правильно. Потому что духовность превыше материальности. Мы в интересах русской духовности должны обрушить интернет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если мне что-то надо отправить кому-то, вызываю…, даю день сто баксов, через час клиент получает. И никто не знает, что я отправил.

С. ДОРЕНКО: Сто баксов дорого. По-нашему, дорого. Мы, крестьяне…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если дело такое…

С. ДОРЕНКО: Зависит. У меня как грязи этих мессенджеров.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это же… даже соседка Марья Васильевна вызовет, она подпишет… что это за пакет? Никто даже не узнает, куда, кому и чего ты отправил. Они работают очень хорошо, конфиденциально. Вся гэбэшка никогда не узнает.

С. ДОРЕНКО: Абдул, когда мне нужно… я вам скажу, все, что я говорил сейчас в эфире, это все неделикатные видя связи. Хотя они очень сильно разработаны. Когда мне нужно по-настоящему, я в эфире не назову. И когда мне нужно по-настоящему, я ухожу в Латинскую Америку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Подходит девушка: не скажете, который час, а что вы сегодня вечером делаете?

С. ДОРЕНКО: Когда мне нужен по-настоящему серьезный конфидент, я ухожу в Латинскую Америку. Я знаю тропы… светящаяся тропа. Ты знаешь, эти террористы, которые в Перу действовали, «Сендеро Луминосо» она называется. И там множество, множество тропок. Я когда-то давно научился этому, сам притом. В 1998 году мне как-то… можно рассказать какие-то вещи, которые, может быть, меня очернят как человека, до известной степени…

Д. КНОРРЕ: Вас ничто не может очернить.

С. ДОРЕНКО: Стали проверять кукисы, программные администраторы, в 1998 году. Я думаю, да пошли вы на фиг, и перешел целиком на испанский. Там, где можно написать sex, porn по-английски, это же английские слова, ты пишешь… chicas тоже нельзя, потому что это все знают. надо что-то такое, я помню, у меня была прекрасная поисковая строка, я опять попробую это. Я написал «кулитос арьдьенте», и на меня столько всего выскочило, и это было так прекрасно, что я с тех пор перехожу в испанский. Когда мне нужно действительно деликатные вещи, я ухожу туда, в их игры, в их чаты, в их фильмы, в обсуждения, в их блоги. Туда, в Латинскую Америку. Не надо здесь быть, зачем это.

Д. КНОРРЕ: Вы испаноязычный, вы знаете язык.

С. ДОРЕНКО: Пожалуйста, можно по-русски писать. Например, они запрещают что-то. (Говорит по-испански).

Д. КНОРРЕ: Что такое «кулитос»?

С. ДОРЕНКО: Горящие попки. Что ты хочешь.

Д. КНОРРЕ: А вы знаете, что французское правительство начинает тестирование собственного мессенджера с шифрованием, который будет хранить все данные. Это делается для того, чтобы отучить Макрона от Telegram.

С. ДОРЕНКО: Я знаю. Но мы с вами должны сделать следующее. Сейчас все, что мы болтаем по радио, слышат люди, которые могут заинтересоваться информацией. Поэтому все, что мы болтаем по радио — я не то, чем кажусь, скажу я как Сова из «Твин Пикса». Мы не то, чем кажемся. Сейчас болтаем ерунду. Когда нам надо реально серьезно закрыться…

Д. КНОРРЕ: Мы это делали и до блокировки Telegram.

С. ДОРЕНКО: Можно я скажу?

Д. КНОРРЕ: Не надо, зачем?

С. ДОРЕНКО: Лао-Цзы. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Нет, это не Лао-Цзы! Как я облажался! Это же первая стратагема из 36. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь.

Д. КНОРРЕ: Понятно, хочешь что-то скрыть, положи на видное место.

С. ДОРЕНКО: Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Первая стратагема. Обмани императора, она же, первая стратагема. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Дарья. Доброе утро, Сергей. Вы нам тоже «Сендеро Луминосо». Между прочим, это были мауристы. Они, к сожалению, вешали крестьян.

С. ДОРЕНКО: Да, было такое, падки были до крестьян.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И на груди у них вешали щит «Ден сяо пи». Так что ориентацию этих ребятишек мы хорошо знаем. Марио Льосо почитайте. Сергей, мы опять говорим о какой-то технике ухода, вот это «недеяние». Искать что-то, что может сделать… дело не в этом. Запретительство как философия тирании известно, сколько существует мир. Ведь запрещают не те, которые искренне верят в запреты, они составили кодексов, которые навязываются узкой группой лиц всегда. Людовик Шестнадцатый воскликнул однажды, когда Антуанетта… опять же, это по воспоминаниям Мирабо, когда Антуанетта вдруг заговорила о беспорядках в сословиях, он сказал: ну, мы позовем министров и запретим сословия.

С. ДОРЕНКО: Михаил, если позволите, я продолжу ваш философский дискурс вот какой фразой. Дело в том, что любая система стремится к контролю, это очевидно. Мы не можем допустить, иначе начнется омертвление и распад системы. Но есть системы, которые согласны со сверхсложным миром и сверхсложной игрой, а есть системы, которые готовы к контролю только в условиях упрощения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно. Они даже не ведают, что делают. Они не понимают этого.

С. ДОРЕНКО: Они понимают, что они хотят упростить управление. Для того чтобы упростить, нужно количество сегментов и движение это броуновское молекул сделать меньше. То есть замедлить движение и уменьшить количество молекул. Вот и все. Тогда легче контролировать. Это просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: То есть пытаться сделать невозможное. Потому что солипсизм, который философская мысль давно приписала… есть изрядный солипсизм, гипертрофированный, всем правителям… мы знаем, что газета «Искра», несмотря на весь анекдотизм вообще прихода Ленина к власти, сыграла огромную роль. Ее пытались запретить. Третье отделение говорило так: зачем убивать людей, все-таки они граждане. Давайте этот страшный листок. И они гонялись за той чертовой «Искрой». А вы это время…

С. ДОРЕНКО: А почему она получала широчайшее распространение, вы же не скажете слушателям. Потому что люди хотели курить, и ее использовали на самокрутки.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Это тоже.

С. ДОРЕНКО: Ее использовали на самокрутки. Поэтому ее хранили на сердце, под гимнастеркой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Моя бабушка в страшный конфликт вступила с дедом, она была очень правоверной. Когда он, подчиняясь ее диктату, сделал вид, что ему интересна Библия. Потом она увидела, что нескольких страниц… это простонародная Библия была, с такой бумагой, что нет листов, и застала его за курением самокрутки из этих листочков. Так что вот это все распространяется в жизни очень глубоко.

С. ДОРЕНКО: Суммируя. Наши управители стремятся управлять. Как это и правильно, и естественно. Они пытаются управлять, с трудом справляясь со сложностью, они пытаются систему упростить. Это очевидно правильно. Другое дело, что это, как бы сказать, возможно и очень эффективно на короткие периоды, например, на 70 лет. А потом то рушится.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Даже это неэффективно. Советский Союз именно погиб из-за тотальной философии запретительства.

С. ДОРЕНКО: Упрощения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да-да. Мы не могли с вами, например, построить дачу из кирпича. Кирпич считался стратегическим материалом, его нельзя было купить.

С. ДОРЕНКО: И каждая «Волга» заносилась в военкомат. Помните, когда мы покупали «Волгу», мы шли в военкомат, чтобы сдать документы. Ребят, смотрите, все очень просто. Михаил подбросил очень важную мысль, которая у меня и без этого развивается в голове. Если я руковожу системой, то очевидно, что я пытаюсь ее контролировать. Это правильно же? Если я не контролирую, значит, я не руковожу. Я контролирую процессы. Если я контролирую процессы, и когда их становится слишком много для моего мозга, я должен настроить либо правильный, управляемый полухаос, я должен его настроить. Если мне не хватает для этого, я должен его упростить, мне проще управлять простой системой.

Д. КНОРРЕ: Если делегировать часть своих полномочий другим людям…

С. ДОРЕНКО: Не могу, я их боюсь, я им не доверяю. Значит, я должен упростить. Если я упрощу, то должен сказать следующее: чем больше я упрощу, тем ближе это к смерти, в сущности, и понятно, что это система наберет ригоризм и развалится. Советский Союз 70 лет просуществовал.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 5 минут. Я хотел про доллар рассказать. Мы так по старой памяти. Слово «доллар» забыто, да и что это значит, забыто. Знаете, такие жреческие упражнения были, где-то в Среднем Египте, например, сохранились некоторые культы Верхнего Египта какие-то. Они говорили слова, но не знали, что эти слова значат. Мы говорим слова, которые не знаем, что значат. Но в нашем жреческом искусстве мы обязаны их повторять, на незнакомом нам языке, на шумерском. Например, 60,96 мы говорим. Это доллар к рублю, что бы это ни значило. И 75,55 к евро. 60,94. Это значит почти 61, но лучше. 71,79 Brent. Это не русское слово, товарищи. Это ихняя плохая, вонючая, склизкая на ощупь жидкость, черная такая. Фу на нее. И 1.2397, почти 1.24 главная пара. Главная пара это вообще непонятно, что значит, что-то нерусское тоже. Тьфу на нее. Поехали дальше.

С. ДОРЕНКО: Страны G7… это все опять и опять одно и то же. Давай не будем про это. Страны G7 поддержали нас, наоборот. Они хотят, чтобы мы срочно дали ответ по делу Скрипаля, и срочно поддержали удар по Сирии. Они хотят, чтобы мы поддержали удар по Сирии. Не дождутся. Мы будем биться до последнего. Я должен вот то, что я хотел сказать про велосипед. Уподобим для математического понимания, физико-математического понимания, уподобим жизнь и процессы управления езде на велосипеде. На велосипеде все умеют ездить. Мы скажем следующее: при езде на велосипеде достигается динамическая стабильность в силу физических эффектов. Там гироэффект, на самом деле. То есть за счет вращения колеса хотят встать прямо, это их идея. Поэтому когда ты сильно крутишь, они не хотят поворачивать вбок, надо контррулением заводить, все равно он будет стремиться встать прямо. За счет этого достигается динамическая стабильность. Представь, что ты управляешь сложной системой, например, государством или велосипедом. Это одно и то же. Ты управляешь государством или велосипедом — закон, который я пытаюсь здесь вывести, он единый. Динамическая стабильность достигается за счет того, что ты постоянно крутишь педали. В силу этого ты теряешь, в сущности, горизонт планирования и контроль. Ты понимаешь? Больше того, ты не знаешь, что за поворотом, ты не знаешь, вот этот пьяный шагнет или нет. Ты не знаешь, побежит ребенок или не побежит. Может быть натянута цепь. Поворачиваешь во двор — там натянута цепь, может быть, тоненькая, но достаточная, чтобы тебя свалить. И так далее. Всякие подлости. Есть пьяная компания, которая кинет в тебя пластиковую бутылку из-под пива. Начнут кидать пластиковые бутылки и матом кричать, так бывает. И ты такой едешь на велосипеде, а они матом на тебя. А ты думаешь, то ли разобраться, то ли уехать поскорее. Всякое бывает.

Одним словом, управляя государством и управляя велосипедом, ты получаешь один и тот же результат. За счет движения ты, в сущности, поддерживаешь динамическую стабильность и перемещаешься, но перемещаешься от опасности к опасности. Если ты тут же во дворе, вот здесь, около крыльца, я тебе скажу: Дашенька, ну давай с богом, просто положишь велосипед… ты скажешь: Сереж, а какова цель: Я скажу: контролировать велосипед. Ты скажешь: а зачем ехать, если надо контролировать? Ты правильно спрашиваешь. Если мне надо контролировать, зачем тогда ехать? Ты положишь велосипед на газон, расстелешь рядом какую-то тряпочку, сядешь и станешь есть чебуреки.

Д. КНОРРЕ: Сначала будет уютно греться на солнышке, все будет хорошо. А потом через год велосипед заржавеет, и уже не сможет никуда поехать.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. Но с целью контроля лучше не ехать. Если я собираюсь охранять велосипед, то зачем мне на нем ехать? Главная цель какая? Ехать или охранять? Охранять. Если я собираюсь охранять и осуществлять контроль над велосипедом, то должен ли я ехать? Нет.

Д. КНОРРЕ: Чтобы сохранить велосипед как предмет, вы можете его положить. Какое-то время этот предмет будет существовать, пока он не заржавеет и не сгниет. Но чтобы машина работала, любая машина, она должна двигаться.

С. ДОРЕНКО: Солидольчиком…

Д. КНОРРЕ: Даже если вы будете смазывать маслом лежащий велосипед, он все равно через какое-то время перестанет работать.

С. ДОРЕНКО: Что-то случиться, неприятность, да. Но контроль не уменьшится. Мой контроль не уменьшится.

Д. КНОРРЕ: Но зачем вам контролировать гнилой велосипед? Кому он нужен уже?

С. ДОРЕНКО: Никому не нужен. Но мне-то он нужен, это ведь мой велосипед. Я и есть велосипед. Как велосипед, я отказываюсь ехать. Потому что контроль осуществляется легче, если не ехать.

Д. КНОРРЕ: Это как старые развалившиеся «Запорожцы» без колес, без покрышек, без всего, которые занимают парковочное место несколько лет.

С. ДОРЕНКО: Теперь мы должны сообщить правящему классу России, что ситуация усложняется. Вы не можете просто положить велосипед. Я задаю задание, оно становится все более сложным. Мы вам, правящий класс России, мы вам пристегиваем к педалям ноги. Пристегнуты ноги, вы обязаны теперь двигаться. Вы упадете просто. Мы пристегиваем ноги к педалям, все, вы не можете лежать рядом с велосипедом, вы должны двигаться. Такие есть… но отстегнуть нельзя. Значит, вы управляете государством, велосипедом, в котором у вас ноги пристегнуты к педалям, вы обязаны двигаться. Хоть как-то, пожалуйста, медленно можно, можно по кругу, вот на площадочке, чтобы охранник наблюдал. Но уже все, ноги пристегнуты, вы не можете бросить движение, вы обязаны двигаться. И вы придумываете свои правила. Мы знаем, что если по кругу двигаться, то все равно не упадем. Давайте по кругу двигайтесь. И они начинают двигаться по кругу. Мы говорим: давайте, это ужасно интересно. Это и есть велосипед. Глядя на велосипед, познаем природу сущего. Мы как даосы. Достаточно капли росы на травинке, чтобы познать природу сущего, говорят даосы. Не надо никуда двигаться. Мы знаем сущее, глядя на велосипед. И мы знаем, что велосипед кружится кругами. Стабильность его, может быть, и не уменьшается, но, как бы это сказать получше, езды-то особой нет, если разобраться.

Д. КНОРРЕ: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю…

С. ДОРЕНКО: Это песня такая?

Д. КНОРРЕ: Да. Вы не знаете?

С. ДОРЕНКО: Я не знал этой песни. Как мы плохо знаем… я, во всяком случае.

Д. КНОРРЕ: Рубцов. Подождите. Наберите просто «я буду долго гнать велосипед», тогда это песня…

С. ДОРЕНКО: Мы должны ознакомиться. Там есть мат? Я говорю уже почти с надеждой.

Д. КНОРРЕ: Исполняет Александр Барыкин.

С. ДОРЕНКО: «Букет».

Д. КНОРРЕ: Все правильно, «Букет» называется.

С. ДОРЕНКО: Боже милостивый. Назовут же песню. Вот это про управление страной.

Д. КНОРРЕ: Вы знаете эту песню.

С. ДОРЕНКО: Пока нет. Вот бобанзелей знаю, а это нет.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «БУКЕТ»

С. ДОРЕНКО: А она уже в лугах будет находиться? Девушка уже в лугах. Ах, вот оно что. Он заранее девушку привез туда, на Мерседесе. Высадил и говорит: а теперь я приеду на велосипеде. А зачем он так ногами сучит?

Вот этот мужчина сучит ногами так, как будто у него тесные трусики. Он в стрингах, я знаю. Застряли в жопе, он не может, поэтому сучит ногами. Я вижу, что он делает ногами. Это какого года?

Д. КНОРРЕ: Какого-то 80 лохматого.

С. ДОРЕНКО: Становится страшно. Я думаю, что эта песня полное копирование «На дальней станции сойду», чтобы вы понимали.

Д. КНОРРЕ: А вот это уже я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Это полное копирование песни «На дальней станции сойду», «трава по пояс» и вся хрень… отдам девушке и никогда… Я тебе прямо говорю, это один в один «На дальней станции сойду». Во всяком случае, тема та. Вот послушай.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ»

С. ДОРЕНКО: Они могли бы и на велосипеде туда шарахнуть. Это разбудило во мне какую-то чувственность…

Д. КНОРРЕ: Мы все время стремимся в поле, русское поле.

С. ДОРЕНКО: Мы стремимся в нерусское поле, маньчжурское поле. По крайней мере, для себя, у меня эти две песни вызвали шикарные ассоциации, когда мне 13 лет, я несусь на велосипеде «Урал» по колдобинам, и потом я бросаю велосипед на обочине, и я бегу, если кто понимает — но мало кто понимает — в поля саранок. Знаешь, что такое саранки? Набери «саранка».

Д. КНОРРЕ: У меня интернет закончился.

С. ДОРЕНКО: А интернет закончился, потому что здесь с огнеметом прошел Роскомнадзор. Они здесь с огнеметом прогулялись, молодцы какие. Я бегу в поля саранок, это дикая дальневосточная лилия. На Дальнем Востоке просто как трава растут лилии, их никто не сажает, ничего с ними не делают, они просто как трава там растут. И ты бежишь в поля саранок, и они бесконечны. Видишь саранки?

Д. КНОРРЕ: Да. Симпатичные.

С. ДОРЕНКО: Желтые или красные?

Д. КНОРРЕ: Белые я вижу. Лилия кудреватая.

С. ДОРЕНКО: Не надо нам кудреватую. Саранка должны быть либо желтая, либо красная. Причем желтых километры. Ты бежишь километры через желтые саранки.

Д. КНОРРЕ: А вот, да, розовая такая.

С. ДОРЕНКО: Есть желтая саранка, а есть красная.

Д. КНОРРЕ: Эти лилия растут и у нас в болотистых местах.

С. ДОРЕНКО: Не могут они у нас расти. Вы не настоящие люди. Настоящие люди живут на Дальнем Востоке.

Д. КНОРРЕ: Они еще воняют жутко, да?

С. ДОРЕНКО: Нет. Лилия пахнет как лилия. Настоящие люди живут на Дальнем Востоке. Вы здесь, в этой клоаке мира, в этом антигуманном городе, вы не можете быть людьми. Вы здесь не люди. Люди на Дальнем Востоке живут настоящие. И ты бежишь сквозь саранки, по полю саранок, и ты бежишь за красной, потому что все желтые, и ты рвешь их и даришь маме.

Д. КНОРРЕ: Ей.

С. ДОРЕНКО: Маме. Когда тебе 13 лет, кому еще подарить? Ты чувствуешь присущую этим цветам красоту, необходимость их испаскудить срыванием. Тебе кажется, что любая красота должна быть испаскужена. Ты должен ее сорвать. В этом сущность мужчины, омерзительная, на самом деле. Сорвать, потом девать ее некуда, ты отдаешь маме. А что еще делать?

Хорошо. Лидеры стран Большой семерки, если уж мы говорим про велосипеды, выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку авиаударам, и призвали Россию тоже поддержать авиаудары. Ну, нет, этого они не дождуться. И тоже срочный ответ по делу Скрипаля. Мы не примем сторону Запада. Мы цивилизационно должны принять сторону правды. А правда — это Северная Корея, Асад и Мадуров венесуэльский, вот где правда.

Д. КНОРРЕ: Еще филиппинский Дутерте.

С. ДОРЕНКО: Дутерте до известной степени правда, все-таки иногда находит на него правда, а иногда правда его покидает.

Д. КНОРРЕ: Нестабильная правда.

С. ДОРЕНКО: Нестабильная правда Дутерте. А стабильная правда Мадуро, Северной Кореи. И все. Союзников у нас не осталось. Я тебе серьезно говорю, Казахстан, сейчас когда мы голосовали против, пытались забанить инициативу США в ООН, Казахстан воздержался. Казахстан в гробу видал. То есть они за нами не пошли.

Д. КНОРРЕ: Ничего удивительного.

С. ДОРЕНКО: Казахстан за нами не пошел. Мы забанили. А Казахстан сказал: вы знаете, мы чего-то недопоняли здесь… и так они воздержались аккуратненько. А нас зато Боливия поддержала. Боливия, обрати внимание, за нас. Это очень важно. Настоящие кечуа за нас, а? Это потом обсудим. Сейчас 10:21, мы ничего не успеем.

Дональд Трамп отложил санкции, что все радуются, на самом деле, что санкции будут отложены, и потом только. На этой неделе, мы ожидали, что в понедельник санкции будут введены против нас очередные. И мы мужественно уже как-то крякнули, что сейчас будет больно. И оказалось, что напрасно и ничего не было, потому что Трамп решил отложить. Так что можем пока пожить.

Еще из американской жизни. Рэпер Кендрик Ламар завоевал Пулитцеровскую премию. Я сегодня читал с огромным удивлением. Товарищи, это первый неклассический музыкант, который получил Пулитцеровскую премию. Американские рэпер Кендрик Ламар стал первый неклассическим или джазовым исполнителем, удостоенным престижнейшей Пулитцеровской премии. Жюри отметило последний альбом музыканта Damn, который еще летом прошлого года был сертифицирован Recoding Industry Association of America в двойном платиновом статусе. Альбом Ламара и вообще его музыка называется виртуозной коллекцией песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатление зарисовки множества составляющих современно жизни афроамериканцев. Я просто прусь! Я стал слушать. Думаю, чего поет? И не понял ни слова. Ты понимаешь его?

МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Он что-то просит. Может, хлебушка просит, не знаю. Но надо отметить, что ритмичный зарубежный исполнитель.

Д. КНОРРЕ: Качает. На самом деле, он типа рэпера Face, мне кажется. Face ничуть не уступает.

С. ДОРЕНКО: Но почему именно этому дали.

Д. КНОРРЕ: Они просто еще не дошли до Face.

С. ДОРЕНКО: Они изображают тайную вечерю здесь. Сидят чернокожие афроамериканцы…

МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Какой-то огонь у них в волосах. А что это значит, мы не знаем. В общем, дали ему Пулитцеровскую премию. Что ты будешь делать! Поет непонятно, про что. Но вид имеет убедительный. И видно, что денег мало у него. Серьезно. Он такой простонародный. Можно я прочитаю дальше. «Эта виртуозная коллекция песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающей впечатления зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев». Церемония прошла в школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. Награда вручается в 21-й категории. Помимо журналистов жюри отметило также авторов литературных и музыкальных произведений. В номинации «Художественная литература» премию получил роман американского писателя Эдрю Шона Грига «Дешевле». Книга Half-Life американского поэта Франка Видарта была удостоена престижной премии в номинации «Поэзия». Газеты «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» получили Пулитцеровскую премию за освещение скандала вокруг вмешательства Росси в выборы президента Соединенных Штатов. Американские издания «Нью-Йорк таймс» и «Нью-йоркер» стали лауреатами премии за журналистские расследования о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, обвиненном в многочисленных сексуальных домогательствах. Именно на страницах этих газет жертвы домогательств впервые рассказали о своем опыте общения с Вайнштейном. Надо сказать, что он там предосудительное что-то делал. В отличие от нашего. Наш хороший Слуцкий оказался. Делали-то они одно и то же. А наш хороший оказался. Это different approach, мне кажется.

Д. КНОРРЕ: Почему вы решили, что Слуцкий…

С. ДОРЕНКО: Слуцкий хороший. Это решение государственных органов.

Д. КНОРРЕ: А, в этом смысле. Да.

С. ДОРЕНКО: Слуцкий хороший, решили государственные органы, извините, комиссия по этике Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации. Ну, конечно. Дальше. Это сегодняшняя статья. О жалобах на сексдомогательства депутата Слуцкого ничего не слышали почти 80 процентов россиян, как показал опрос. Подавляющее большинство, почти 80 процентов наших сограждан вообще ничего не слышали об обвинениях в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. А те, кто знает об этом, заметная часть, не поверили. Только 4 процента россиян, опрошенных специалистами фонда «Общественное мнение», ФОМ, знают об обвинениях в адрес депутата от ЛДПР и главы международного комитета Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации Слуцкого. Вы помните, он промежность трогал журналисткам, проводя тыльной стороной ладони, то ли внутренней стороной ладони в промежности журналисток. И 17 процентов респондентов что-то слышали об этом. А 77 процентов услышали впервые во время опроса. Из тех, кто слышал… нет, 21 процент всего слышал. 7 процентов считают необоснованными. Ну, у мужчин руки сами по себе висят в покое…

Д. КНОРРЕ: И ветром их просто сдувает.

С. ДОРЕНКО: Ничего подобного! Сучки трутся промежностями об него. Он стоит, Слуцкий, честный человек.

Д. КНОРРЕ: А рука не может пошевелится, окаменела.

С. ДОРЕНКО: Окаменела от шока, конечно. Он испытывает моральный шок. Его обступают журналистки, Слуцкого, начинают тереться влагалищами об его руки. Я серьезно говорю сейчас. Распустив, так сказать, половые губы. А он такой стоит, говорит: я маме позвоню, можно я пожалуюсь кому-то? Они говорят: нет, ты прости, ты мужик или педик? Они трутся дальше. А он что, что ему делать? Володин, что делать мужику? Володин не в курсе.

О бойкоте нескольких известных средств массовой информации, объявленным в ответ на решение, знают еще меньше россиян. Из тех 21 процента, кто слышал об обвинениях Слуцкого, о бойкоте знают только два процента. Никто ничего не знает, короче. Да и не надо. Хорошо. Давайте продолжать. Я просто это к примеру привел. А чего? Уже 29 минут, мы не успеем. Я хотел новую тему.

Д. КНОРРЕ: Все знают Кендрика Ламара, и пишут, что это вообще топчик, номер один.

С. ДОРЕНКО: Ребят, мы же не спорим. Мы просто не понимаем, о чем он поет.

Д. КНОРРЕ: Be Humble Sit Down.

С. ДОРЕНКО: А в адрес кого этого? Слуцкого? Я сейчас попробую. В адрес чернокожих американских журналисток, наверное. Новости

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: В Амстердаме поставили капсулу для самоубийцы. Будку самоубийц. Есть какой-то закон русский, насколько я знаю, со всей серьезностью мы относимся к законам. И он запрещает говорить о самоубийстве и способах самоубийства, таким образом чтобы люди не могли быть подтолкнуты, можно так сказать? продвинуты…

Д. КНОРРЕ: Чтобы не подсказывать.

С. ДОРЕНКО: Да. Потому что если рассказать, то люди немедленно начнут свинячить и говнячить. Вообще, люди так устроены, что стоит им подсказать какую-то гадость, как они немедленно к ней переходят. Мне казалось, что люди лучше… ну, хорошо. Тем не менее, в Амстердаме поставили такую будку, не скажем, чего, куда можно залезть, об этом сообщает South China Morning Post, куда можно залезть и там сидеть с азотом и съемной капсулой, теряешь сознание и потом всякие последствия, о которых мы не скажем. И действующий образец якобы будет к концу года. Это свидетельствует о загнивании Запада. И о том, что Европа стоит на пороге смерти, гибели. И от России произойдет счастье, свет. Свет с Востока придет, правильно?

Д. КНОРРЕ: Да, очевидный вывод.

С. ДОРЕНКО: Да. Все чертежи будут выложены в интернете. Поэтому и правильно выжигать интернет.

Д. КНОРРЕ: Надо заблокировать эти сайты.

С. ДОРЕНКО: Я хотел предупредить Роскомнадзор, также Россельхоз, неважно, всех, что будет чертеж лежать, вся информация, необходимая для самостоятельного изготовления будки, голландцами будет выложена. А это, как вы понимаете, безусловно, скверна Запада, нужно с ней как-то бороться. И мне кажется, что надо прямо сейчас их заблочить. Может, их имена есть, какие-то сайты, вы их жахнете, пожалуйста, прям сейчас. Об этом пишет Лента.ру сегодня, мы читаем.

Д. КНОРРЕ: Да и РИА Новости пишут. Все пишут. И картинки прикрепляют.

С. ДОРЕНКО: Вот до чего докатилась Россия-мать.

Д. КНОРРЕ: Можно успокоиться. Это слишком высокотехнологичная капсула. Мне кажется, что по чертежам невозможно.

С. ДОРЕНКО: Азот где используется у нас?

Д. КНОРРЕ: Я знаю, что азот… крио… чего-то прижигают им.

С. ДОРЕНКО: Я знаю, что чувак пошел на ребризере, в озеро, я точно знаю эту тему. Ребризер — это автомат, который перенасыщает, то есть ты дышишь одним и тем же воздухом, он перенасыщает снова кислородом. Химическая смесь, когда воздух твой выдыхается, он выдыхается в ребризер. Ребризер, во-первых, подольше работает, чем баллон, во-вторых, на ребризере ты можешь не пугать, если надо съемки, например, осуществлять какие-то, ты идешь на ребризере, ты можешь не пугать морских животных, дайвер. Потому что от тебя эти струи, пузырей нет, они ничего не видят, ты просто как чувырла какой-то спрятался и все. И он на ребризере пошел. У него сломался ребризер. Потом когда труп нашли, его анализировали, и сказали, что он заснул на 15-процентах. То есть кислород, которым мы дышим, сейчас ты дышишь 21 процентом.

Д. КНОРРЕ: Да, я сейчас это осознаю. Просто как в машине включаю всегда внутренний обдув, потому что я не хочу дышать этой вонью, которая вокруг…

С. ДОРЕНКО: Все равно там 21 процент. Вонь занимает 1 процент.

Д. КНОРРЕ: И хватает мне этого воздуха, чтобы доехать до работы.

С. ДОРЕНКО: В воздухе 78 процентов азота. И 21 процента кислорода. Вся остальная мерзость 1 процент. Все, что есть, это 1 процент. А 21 процент кислород. При 21 проценте кислорода ты бодренькая, у тебя все хорошо. Если ты поднимаешься в горы, то кислород будет падать, соответственно. И на 15 процентах ты заснешь. Вот этот чувак, мы интересовались тогда, на ребризере сломанном, страдал он или нет, говорят, нет, на 15 он заснул. И продолжал падать на дно озера, и потом погиб. Так что в этом смысле ключевая цифра 15. Зависит от порциалки.

Д. КНОРРЕ: Ключевое слово «не мучился».

С. ДОРЕНКО: Зависит от порциалки. Если ты на ста метрах и у тебя всего пять процентов кислорода, ты не помрешь. Потому что у тебя будет на ста метрах шесть атмосфер. Нет, 26… сколько? Каждые десять метров. Соответственно, у тебя будет 11 атмосфер. Умножить 5 на 11, у тебя будет 55 процентов кислорода, то есть более чем в два раза больше, чем на земле, на земной поверхности. Ты будешь совершенно спокойно кайфовать на пяти процентах. Там гелевые смеси, потому что нельзя, чтобы насытил азотом. Короче, со смесями ко мне, товарищи, я хорошо в них разбираюсь. И эти голландцы… но я им не подсказывал ничего, этого мерзкого. Денис знает что-то про это. Здравствуйте. Между нами, дайверами.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте еще раз. На самом деле, азот используется для анестезии детей, когда им зубы лечить надо. Потому что серьезную анестезию нельзя делать, а от азота засыпают. Можно, конечно, умереть.

С. ДОРЕНКО: А если маху дать? Мальца больше дать азота?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вам и сказал. Конечно, можно и кончиться. Это нужен грамотный анестезиолог.

Д. КНОРРЕ: А потом тошнит весь день после этого наркоза, да?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Для детей, насколько я знаю, у меня стоматологи знакомые, отлично они переносят. Но это надо грамотный чтобы анестезиолог был. А если неграмотный, то может и стошнить, а можно и умереть.

Д. КНОРРЕ: А еще азот в «Гиннесе», в стаутах, в пиве используют азотные шарики. Чтобы вот эта пенка была.

С. ДОРЕНКО: Я недолюбливаю азот, если честно. Что в нем хорошего? Мне кажется, лучше кислород, так, между нами. Ладно, поехали.

С. ДОРЕНКО: Скажи на милость. Медийная Россия. Рассказывают, про кого больше говорят у нас в эфире везде. Среди лидеров… давай я найду эту таблицу. Кого упоминают. Путина не котируют, потому что было бы странно котировать его и других. Другие оказались бы тогда муравьями. И для того чтобы каким-то образом рассматривать муравьев, собственно человека вместе с ними не котируют. Среди муравьев, остальных. Кто наверху. Дмитрий Медведев. У него сообщений в СМИ 629 за последний год. В тысячах, наверное, конечно. А? Я не думаю, что это данные в разах. Количество сюжетов, цитируемость в СМИ. Дмитрий Медведев бьет всех. Сергей Собянин на втором месте. Алексей Навальный на третьем месте. Выше даже, чем Сергей Лавров. За Алексеем Навальным идет Сергей Лавров. За Лавровым идет Рамзан Кадыров, затем Павел Грудинин, это совхоз Ленина, за Грудиным идет Шойгу, за Шойгу Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко и наконец Виталий Мутко.

Д. КНОРРЕ: То есть за последний год Собчак, например, не побила Мутко?

С. ДОРЕНКО: Не побила. Мутко побить трудно. Мутко воплощает старый анекдот. Помнишь анекдот про гомосексуалиста? Он говорит: я хочу футбол… ну, мальчик приходит, юноша: я хочу в футбол. Ему говорят: ну, такой хлипкий, трудно сказать, что ты можешь сделать в футболе. Он говорит: знаете, что я наметил — я хочу прославиться как футболист. Я выйду на поле и сразу забью гол в свои ворота. И тогда сто тысяч человек, вздымая руки, вскочат и закричат: «Педераст». Это и будет момент моей славы. Так же и Мутко в этом смысле. Они похожи. В смысле, что он достиг славы, забив мяч в свои ворота.

Д. КНОРРЕ: Это было в начале прошлого года.

С. ДОРЕНКО: Но слава, может быть, до известной степени связана с негативом.

Д. КНОРРЕ: Это статистика по 2017 году. Правильно?

С. ДОРЕНКО: Да. Это все с 1 апреля 2018 года по 8 апреля 2018 года. Так что Мутко просто забил гол в свои ворота и было очень много на него указаний, ссылок, что мол, не до конца он хороший. Был такой анекдот. Я думаю, что это почти неважно. Но важно то, как вы обратили внимание, Собянин на втором месте, и я думаю, что в связи с выборами, вы знаете, что 9 сентября будут выборы мэра Москвы, это место Собянина будет урочиваться, усиливаться и стабилизироваться и так далее.

Еще про элиты. Приобретение недвижимости. Где именно наши элиты покупают недвижимость. Интересная тоже публикация. «Риэлти Ньюсруком», Русская служба ВВС. Они проанализировали, где у русской элиты в основном недвижимость. Ты знаешь, в Испании в основном. Вот это правильный путь. «Сендеро Луминосо». «Светящаяся тропа».

Д. КНОРРЕ: Почему в Испании? Почему не в Италии? Дорого?

С. ДОРЕНКО: В Италии… Мне трудно сравнивать. Я был в Италии, но я не был там на морском отдыхе. Я был в Италии главным образом все время в Риме и главным образом с туристическими целями. То есть я не знаю, хорош ли там…

Д. КНОРРЕ: Но мы знаем точно, что во Франции неплохо.

С. ДОРЕНКО: Но французы имеют лицо, как если бы они учили тебя пользоваться ножом и вилкой.

Д. КНОРРЕ: Уже нет. Они стали лучше.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Французы имеют такое лицо в отношениях с иностранцами, как если бы они с огорчением пытались научить тебя пользоваться ножом и вилкой. То есть у них вид такой огорченный, как будто ты не дорос.

Д. КНОРРЕ: Испанцы ближе, я согласна.

С. ДОРЕНКО: Испанцы в этом смысле интереснее. Они люди с прямой спиной и в то же время очень веселые. Гордые, веселые и товарищеские. Вот это очень важное качество. В Испании у Андрея Барышева («Единая Россия»), Вадима Белоусова («Справедливая Россия»), боксера Николая Валуева в Испании недвижимость. У Валерия Газзаева («Единая Россия»), Андрей Чернышева («Единая Россия», Умахана Умаханова («Единая Россия»), Александра… Вот и мне надо присоединяться, я чувствую, что-то единоросское во мне есть. У Александра Бырксина тоже есть из «Единой России», Аркадия Пономарева («Единая Россия») и наконец Константина Затулина, это «Русский мир», «Единая Россия!».

Д. КНОРРЕ: А что конкретно, интересно?

С. ДОРЕНКО: Я думаю, это правильный путь.

Д. КНОРРЕ: Это виллы, это особняк или апартаменты?

С. ДОРЕНКО: У меня там друг есть, в Испании, мой друг, он скрывается от русской прокуратуры, он в розыске, и он чудесным образом устроился. И он мне всегда говорит: Сережа, только квартира. Никаких особняков, ничего. Потому что за особняком, надо следить за травой, нанимать какого-то чубрика, чтобы он тебе поливал траву…

Д. КНОРРЕ: А как же здесь? Здесь привыкли, чтобы чубрик следил…

С. ДОРЕНКО: Не годится. У него квартира в Эстепоне, он говорит, я так делаю: иду вниз с чемоданами, когда улетаю… он улетает иногда в Лондон, иногда во Франкфурт, в России он не бывает, потому что в розыске. Говорит, я еду на лифте, отдаю швейцару ключ, на случай если затопит, что-то такое, у меня, говорит, ни одного фикуса, ни одной герани, ничего, ни кошки, ни ежика, ни хомяка, ни аквариума, ни черта. Я улетаю из квартиры, ничего меня не парит. Говорит, теперь смотри ты, Сережа. Ты покупаешь дом в гольф-клубе, начинаешь платить фис, коммьюнити фис, будь здоров, тяжеловато. Или покупаешь виллу, нанимаешь чубрика, который приходит к тебе все это поливать, постоянно траву стричь и так далее. Это целая тема, зачем тебе это? Кошка. Надо отдать кошку соседям. Хомяк. Надо отдать хомяка соседям. Это геморр, зачем этот геморр?

Д. КНОРРЕ: Слишком мудрый этот человек, познавший аскезу. Но наши представители…

С. ДОРЕНКО: Наши представители покупают дома. Маленькую квартиру, ребята. Без единой герани. С одной спальней. Маленький зал, маленькая спальня. В Испании надо жить на улице. Должна быть спонтанная уличная жизнь. Ты должен жить в Испании на улице, тебе не нужно жить в квартире, это ошибка русских. Русские привыкли жить за забором, строить десятиметровый забор и прятаться там с филиппинской няней. Зачем, товарищи? Зачем уродовать жизнь филиппинской няни свои присутствием? Зачем коверкать ей судьбу.

Д. КНОРРЕ: А что нужно купить в Испании? На какую сумму, точнее, нужно купить недвижимость в Испании, чтобы получить вид на жительство?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, я не собираюсь. Какая разница?

Д. КНОРРЕ: Большая. Там же надо вложить… вы смеетесь надо мной!

С. ДОРЕНКО: Я не смеюсь. Я думаю, что можно найти такое дорогое место, где однокомнатная квартира будет стоить 500 тысяч евро. Найди, где жил Сальвадор Дали, найди там квартирку, рядом с домом Дали, она тебе будет стоить миллион за 50 кв. метров. Очень хорошо. Кадакес. Ты соблюдешь свои требования. У тебя будет а) бедненькая квартирка, б) они будет стоить более 500 тысяч евро. Такое трудное сочетание легко решаемо. Кадакес, конечно.

Наши все в Испании, товарищи. Надо собираться туда. Валуев, Умаханов, Брыксин, Газзаев, Чернышев, Пономарев, Затулин, все там. А я как лошара здесь сижу. Этим же летом решу этот вопрос. Все. Куплю маленькую, крошечную квартирку в маленькой европейской стране.

Д. КНОРРЕ: А зачем?

С. ДОРЕНКО: Чтоб быть, как люди.

Д. КНОРРЕ: Вы и так свободны абсолютно. Вам придется ездить все время в эту квартиру.

С. ДОРЕНКО: Это как корова. Ты знаешь, это страшная тяга. Какая ты умная. У меня стояла яхта, моя собственная яхта. У меня была яхта, когда я был богат. Я был богат прежде. Так вот, и я летел, у меня в Garmin, тогда еще не каждый смартфон имел GPS, а у меня был специальный Garmin, такой летный прибор, для летчиков малой авиации. Я его возил в рюкзаке. И я к окну самолета придвигал Garmin на батарейках, и я смотрел, сколько километров до моей яхты. Потому что ровно на причале я забил точку. Я летел на море. Я лечу на Мальдивы, говорю: яхта справа по курсу, доне 2500 км. Потом я лечу в Америку, говорю: моя яхта слева по курсу, до нее столько-то тысяч километров. Потом я лечу в Италию — моя яхта чуть дальше, до нее столько… я замучился вычислять, сколько до моей яхты. И так я делал все время, пока ее не продал.

Д. КНОРРЕ: Вы были заложником своего богатства.

С. ДОРЕНКО: Я говорил об этом, но снова повторю. Сколько же было на яхте моторных часов на моторах? Я тебе скажу, за два года. 40 часов. За два или за три, сколько же лет я на ней ездил? Года четыре, по-моему, не помню. Короче, 40 часов на моторах было. То есть я владел яхтой, потерял, если не ошибаюсь, 80 ли 100 тысяч евро, когда продавал. И это я считаю, хорошо выкрутился. И за сто тысяч евро я проездил 40 часов. Таким образом, 100 тысяч евро делим на 40 часов, и узнаем, сколько же мне стоил час на этой яхте. Это была золотая машина. Зачем она? Не покупайте ни яхты… я просто пытаюсь всех разубедить. Хотите купить яхту? Нет. Бейте себя по рукам. Хотите купить виллу? Нет. Ответ: ни в коем случае. Хотите что-то еще? Нет. Строгим голосом. Иначе эта ахинея будет пожирать ваши средства, пожирать ваши души. Маленькую квартирку.

Д. КНОРРЕ: И вы тоже будете заложником этой квартиры. Зачем же я ее купил, надо ехать туда…

С. ДОРЕНКО: Неправда. Знакомишься с англичанами, там же, в Барселоне.

Д. КНОРРЕ: И сдаешь им.

С. ДОРЕНКО: Follow the white rabbit — всегда иди за англичанами. Мир, который построили англичанине, комфортен, удобен и четко работает. И дальше к англичанам приводишь, они тебе говорят: rent by owner. Ты сдаешь свою квартиру туда. Только говоришь, что тебе нужно две недели в августе и неделя на Новый год. Все. Чтобы кого-то туда отправить из друзей. Все остальное время rent by owner. Англичане ее сдают, на тебя сыпется золотой дождик, маленький такой дождик.

Д. КНОРРЕ: Если что, у тебя есть пути отхода.

С. ДОРЕНКО: Хата смыться, если что, конечно. Но про нее все знают. поэтому наш ход — Латинская Америка, я уже говорил. Если мы по серьезке — Парагвай, тупик Гуарани. Мои друзья гуарани. Я сам гуарани.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю… ограничить получение стипендии, бесплатного высшего образования… в Госдуме хотят ограничить получение бесплатного высшего образования и ввести аналоги советского распределения после вуза. Может быть, это и правильно. Я объясню. В России все, что не госорганы, все, в общем, враги, или потенциальные враги, дешевки. Давай подумаем над этим. Правильно говорит депутат-единоросс Сергей Вострецов. Родина их учит? Учит.

Д. КНОРРЕ: Можно сначала Вострецов распределится куда-нибудь…

С. ДОРЕНКО: Родина учит этих охламонов или нет, прыщавых этих онанистов? Учит. За чей счет она их учит? За счет Родины. Дальше…

Д. КНОРРЕ: Как сказать, за счет Родины…

С. ДОРЕНКО: Экспортирует леса, пеньку, деготь, на эти деньги…

Д. КНОРРЕ: Чтобы поступить в этот ужасный университет, нужно заплатить репетиторам, просто отдать деньги, как если бы их можно было заплатить за платное отделение.

С. ДОРЕНКО: Я сейчас объясню. Это две разные страны. В одной стране, мы сейчас назовем — страна из книжки, где государство живет на налоги граждан. У государства никаких таких государственных денег нет, это деньги все равно граждан. И тогда понятно, что лучших из лучших выбирают путем экзаменов, а не взяток, и этих лучших из лучших на налоги мы учим, как общество, стремящееся заботиться о благополучии. Эти лучшие из лучших после этого идут в победные частные русские корпорации, частные, которые достояние Родины. Например, русские корпорации были бы в моей книжке: Apple, General Motors, Telegram. Они туда идут работать. Это были бы русские корпорации. Goggle была бы русская корпорация. И туда идут выпускники выдающихся русских университетов, которых мы подготовили за налоги, за наши налоги, как общество. И они множат славу Россию в частных корпорациях. Потому что частные корпорации воздвигают имя России на недостижимый пьедестал, высочайший пьедестал. И все народы мира завидуют русским корпорациям и русским выпускникам. Это одна страна из книги. Вторая страна — деньги дает государство, где оно их берет, не ваше свинячье дело. Какие налоги? Кто из вас налоги платит, падаль? Все. Деньги дает государство на стипендии, учит бесплатно. Не ваше свинячье дело, где берутся деньги. Вы, паскуды, потом идете в частные корпорации, и ртом, и жопой там зарабатываете, хапаете, хаваете, скоты, а потом еще и валите за рубеж. Значит, отдайте государству. Все частные корпорации внутри страны — враги либо потенциальные враги, предатели, готовые предаться Западу. Все частные корпорации. Это не гордость России, а наоборот, форма паскудства, которая пока по недосмотру существует еще здесь частная собственность. Тогда действительно правильно, что он должен отработать. Ты получил образование — отработай, скотина, а потом иди уже в частные корпорации. Правильно или нет? Барщину должен отработать. Хватит! Они платят оброк, другие барщину. Все, по-простому. Бедный? Барщина. Богатый? Плати, паскуда! Частные корпорации — предатели Родины. Вот тогда другая страна. И я согласен.

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 18 апреля.