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Тетюхин: «Есть некоторые идеи по поводу того, как остаться близко к спорту»
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Тетюхин: «Есть некоторые идеи по поводу того, как остаться близко к спорту» 

SPORT24.ru 58 минут назад
Победитель ОИ-2012 российский волейболист Сергей Тетюхин высказался о завершении карьеры.
« икакой грусти не ощущаю. Наверное, количество сыгранных матчей заглушает подобные чувства. Грядет новый этап моей жизни, и, думаю, он будет таким же интересным, как и этот. Я не чувствую, что в моей жизни все заканчивается, и не боюсь за свое будущее. У меня есть некоторые идеи по поводу того, как остаться близко к спорту.
Главное правило для достижений в спорте и в любой деятельности — любить то, чем занимаешься. Если ты вкладываешь в работу душу и сердце, готов отдавать ей все, что у тебя есть, то получишь соответствующий результат. Можно говорить о многих других факторах, но для меня этот является главным. Люби то, что ты делаешь, и делай то, что ты любишь», — цитирует Тетюхина CEV.
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