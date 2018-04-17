Тетюхин: «Есть некоторые идеи по поводу того, как остаться близко к спорту»

Победитель ОИ-2012 российский волейболист Сергей Тетюхин высказался о завершении карьеры.

« икакой грусти не ощущаю. Наверное, количество сыгранных матчей заглушает подобные чувства. Грядет новый этап моей жизни, и, думаю, он будет таким же интересным, как и этот. Я не чувствую, что в моей жизни все заканчивается, и не боюсь за свое будущее. У меня есть некоторые идеи по поводу того, как остаться близко к спорту.

Главное правило для достижений в спорте и в любой деятельности — любить то, чем занимаешься. Если ты вкладываешь в работу душу и сердце, готов отдавать ей все, что у тебя есть, то получишь соответствующий результат. Можно говорить о многих других факторах, но для меня этот является главным. Люби то, что ты делаешь, и делай то, что ты любишь», — цитирует Тетюхина CEV.