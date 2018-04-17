Кого называли русскими до русских

С 1917 года русскими называется только тот народ, который до революции официально именовался великороссами (великорусами). В Российской империи русскими считались как нынешние русские, так и украинцы (малороссы), и белорусы. Форма «русский» как самоназвание народа — довольно поздняя, впервые появляется не ранее XVII века. До этого времени слово русский было прилагательным, производным от названия страны Русь. Например, «русская (первоначально — руськая или роуськая) земля», «русское государство» и т.д. Но русский человек звался русином (русинкой).

В Белоруссии, которая стала называться так официально с конца XVIII века (когда Екатерина II переименовала земли бывшего великого княжества Литовского, вошедшие в Россию по результатам разделов Речи Посполитой), в предыдущие столетия самоназвания, производные от Руси, были практически вытеснены самоназванием «литвин». На Украине же самоназвание «русин» держалось значительно упорнее. Это было связано, прежде всего, с тем, что во времена Киевской Руси именем Русь обозначались преимущественно земли нынешней Украины.

На это обратили внимание ещё российские историки XVIII-XIX веков. В летописях, когда они рассказывают о событиях XI-XIII веков, часто встречаются выражения «поехали в Русь», «вернулись в Русь» и т.п., причём под Русью подразумевается тут только часть территории, заселённой древнерусской народностью. Советский историк Б. А. Рыбаков очертил эту летописную Русь как левобережье Среднего Днепра, бассейны Десны и Сейма, а также небольшой участок правобережья Днепра с Киевом. На этом основании он построил гипотезу, что название государства Русь происходит от племенного союза с этим именем, который населял указанные земли ещё в VI-VII вв., и связывал с ним название реки Рось. Но большинство историков, а также почти все лингвисты не поддержали данную гипотезу.

Как бы то ни было, во времена войн Украины за независимость, в XVII веке, название «русский» было здесь распространено не менее, чем «украинский», и между ними не было никакого противоречия. Одно другого не исключало. Когда гетман Выговский подписывал с поляками в 1658 году гадячский договор об унии, то в нём украинское государство официально именовалось «Гетманство Русское Украинское». Когда Россия присоединила левобережную Украину и город Киев, то назвала эти земли «гетманством Малороссийским». Малой Русью или Малой Россией назвали Украину (Южную Русь) на Западе в XIV-XV веках, а затем это название было воспринято, как и многое с Запада, в России. Среди же самих украинцев (русинов) оно совсем не было в ходу.

Дольше всего, как ни парадоксально, самоназвания «Русь, русины» держались на Западной Украине. Когда в 1848 году в Австрийской империи начались революционные события, то, по примеру других славянских народов, самоорганизовался и народ Западной Украины. Его недолго просуществовавший политический орган, заседавший во Львове, назывался Главной Русской Радой. До начала ХХ века многие жители Галиции называли себя русинами, а в Закарпатье это самоназвание господствовало до присоединения этой области к Украинской ССР в 1945 году.

Итак, понятно, что имена «русин», «русский» и т.п., от позднего Средневековья до нашего времени, это наследие времён Киевской Руси. Но откуда первоначально взялось это название? Самая распространённая гипотеза гласит, что Русью звались те норманны (скандинавы), или варяги, которых восточные славяне призвали к себе княжить (согласно летописной версии), или которые сами завоевали восточных славян (как многие историки трактуют это летописное известие) в конце IX века. Подтверждение этому находят не только в словах летописей, но и в том, что шведы до недавнего времени назывались финнами Ruotsi, что переводилось как «гребцы»: значит, приходили они когда-то на гребных флотилиях. Однако обратим внимание, что даже согласно этой версии норманны никогда не называли сами себя Русью! Кроме того, ни одно известное в истории скандинавское племя так тоже себя не называло, и нигде в Скандинавии нет топонимов с корнем Rus! Каким же образом тогда это имя могло стать самоназванием (якобы) подчинённого им огромного народа?

Зато крайне показательно, что многие средневековые источники называют русов, правивших в Киеве, ругами или ругиями. А названий, однокоренных с этим, в Европе тех времён насчитывается несколько! Во-первых, это остров Рюген у балтийского побережья Германии, он же остров Руяна поморских славян. Именно оттуда, согласно многим исследователям, и были призваны варяги — Рюрик с братьями (если они не были совсем уж вымышленными персонажами). Руги вплоть до Х века жили и в пограничной области между нынешними Австрией и Венгрией (та ещё долго носила название Ругенланд). Наконец, в именах исторических областей Руэрг и Руссильон на юге Франции тоже слышатся похожие созвучия… Совпадения ли это?

Столь широкое распространение имени Русь—Ругия на карте раннесредневековой Европы породило версию, согласно которой это было названием не какого-то конкретного народа, а воинской, дружинной касты. Само же это название происходит от общего индоевропейского корня «яркий» («красный») или «светлый», что опять-таки, по мнению сторонников такой гипотезы, указывает на воинские занятия данной группы. Впрочем, не исключено, что изначально это мог быть и один народ, разбросанный Великим переселением народов по обширным пространствам. Ведь очутились же приазовские аланы в V веке аж в Северной Африке! А вот где народ Русь жил изначально, а также непосредственно перед тем, как основать государство со столицей в Киеве, и с какими другими народами он находился в родстве — это пока загадка. Возможно, её никогда и не удастся уже разрешить полностью.