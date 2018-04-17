Бенитес: «Хорошо, что слухи связывают меня с „Арсеналом“

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намекнул, что намерен остаться в клубе, несмотря на слухи о переходе в лондонский «Арсенал».

”В целом мы расслаблены. У нас еще год контракта и совет директоров хочет поговорить о будущем, потому, что сейчас все разговоры идут о «проектах». При таких инвестициях это невероятно трудно, но они хотят связать нас с клубом на больший срок, чтобы мы сделали команду сильнее.