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Бенитес: «Хорошо, что слухи связывают меня с „Арсеналом“
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Бенитес: «Хорошо, что слухи связывают меня с „Арсеналом“ 

SPORT24.ru 23 минуты назад
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намекнул, что намерен остаться в клубе, несмотря на слухи о переходе в лондонский «Арсенал».
”В целом мы расслаблены. У нас еще год контракта и совет директоров хочет поговорить о будущем, потому, что сейчас все разговоры идут о «проектах». При таких инвестициях это невероятно трудно, но они хотят связать нас с клубом на больший срок, чтобы мы сделали команду сильнее.
То, что тебя связывают [с работой в «Арсенале»], это хорошо, это заставляет тебя гордиться карьерной траекторией", — цитирует Бенитеса Telegraph.
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