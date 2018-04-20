Главный тренер «Арсенала» Венгер покинет свой пост по окончании сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер , который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18. Об этом сообщает ТАСС.

"После тщательного рассмотрения и после обсуждений с клубом, я чувствую, что это подходящее время для меня, чтобы уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за то, что имел честь служить клубу в течение стольких памятных лет", — заявил Венгер.

Также тренер поблагодарил персонал, игроков, директоров и болельщиков клуба.

"Я призываю наших болельщиков стоять за командой, чтобы финишировать на высоте. Чтобы все любители Арсенала позаботились о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка навсегда", — добавил он.