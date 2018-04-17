Комикс о том, как нам нужна поддержка и одобрение близких

Поддержать — это так просто, но так важно. Поддержка и одобрение решают все — они дают человеку крылья или лишают их… Очень сложно создавать что-то впервые. Когда человек выражает в творчестве свои мысли и чувства, он становится очень ранимым и уязвимым к критике. В такие моменты ему больше всего на свете нужно, чтобы кто-то в него верил. Когда тебя поддерживают близкие и родные, это дает силу и вдохновляет на большее, помогает преодолевать все трудности и неприятности. Этот простой, но очень мудрый комикс покажет вам, какую огромную силу имеет простое поощрение, и как оно заставляет человека поверить в себя.

Верьте в своих близких и старайтесь никогда не отбивать у человека желание делать то, что он любит. Поддержка родных — это главное, а точнее — это все! Все, что нужно каждому из нас.