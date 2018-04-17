7 советов для борьбы с зависимостью от работы

Момент, когда к здоровому азарту от выполнения рабочих задач примешиваются постоянная неудовлетворенность и чувство вины за праздное времяпрепровождение, неуловим. Эйфорию от удачного проекта или продуктивного дня быстро сменяет тревога. Вся жизнь за пределами работы кажется второстепенной, проходит скомкано, в спешке и с нервозным желанием поскорее вернуться к делу.

Проблема трудоголизма не только в том, что это состояние трудно распознать. В отличие от других зависимостей — алкогольной, наркотической, азартных игр — тяга к работе поощряется обществом, поэтому мало кому придет в голову бороться с ней. Трудно перестать загонять себя, когда постоянно получаешь по затылку культом успешности и продуктивности. Никто из нас не мечтает в 30 лет умереть за компьютером от сердечного приступа, но о том, что эта перспектива вполне реальна, тоже мало кто думает. Если чувствуешь, что тебе сложно полностью абстрагироваться от профессиональных задач, где бы ты ни находилась, испытываешь вину за то, что не интересуешься работой в свободное от нее время, — это один из первых признаков трудоголизма. Вот несколько советов, которые помогут тебе контролировать тягу к работе.

1. Признай проблему

Работа вымещает все остальные сферы жизни незаметно. Зато, чтобы избавиться от зависимости, потребуется сознательное усилие. Первое, что ты должна сделать, признать, что в твоих отношениях с карьерой есть проблемы. Оправдать задержки в офисе и сверхурочную работу несложно — «меня попросил начальник», «я хочу вложить больше усилий в этот проект», «я не могу отказаться». Нужно выработать привычку признавать, что это не норма, и такие вещи должны быть исключением, а не правилом.

2. Найди хобби

У меня не было никакого разграничения между работой и остальной жизнью, пока я не занялась йогой. Поначалу сомневалась, смогу ли вклинить какие-то другие занятия в свой график. Новое увлечение помогло понять, что завершать рабочий день должна я сама, потому что дела не закончатся никогда. Три дня в неделю я точно знала, что вечером должна быть в зале, просто закрывала компьютер и шла на тренировку. И знаешь, мир не рухнул, меня не уволили, я даже не стала менее продуктивной. К одержимости работой склонны те, кого дома ничего не ждет, кроме ужина и постели. Найди интересы за пределами офиса, и тебе будет ради чего во время завершать трудовой день. Может показаться, что работа спасает тебя от скуки, при этом она полезнее обычных развлечений. Правда в том, что постоянная погруженность в процесс изматывает и может привести к эмоциональному выгоранию.

3. Не отменяй социальные планы из-за работы

Сколько раз ты отменяла вечер с подругами или поездку к родителям из-за работы? Во время напряженной недели кажется, что у тебя не должно быть времени на личную жизнь, но чем качественнее ты будешь переключаться и отдыхать, тем лучше сможешь трудиться. Старайся не перечеркивать свои социальные планы из-за работы. Лучше перенести встречу на полчаса, чем на следующую неделю.

4. Найди то, что поможет тебе справиться с беспокойством

Проблема трудоголика не в том, что он не может взять выходной, а в том, что ему сложно не мучиться угрызениями совести во время безделья. Человек буквально не умеет отдыхать, поэтому не важно, сколько дней отпуска у него будет. Старайся находить в выходные дни то, что тебя успокаивает. Для меня — это уборка по дому. Я люблю наводить порядок, и после того, как вымою квартиру, чувствую, что день уже прошел не зря и могу спокойно расслабиться. Это может быть что угодно: чтение книги, хороший фильм, встреча с друзьями — любое из этих занятий не менее важное и полезное, чем карьера. Старайся не думать, что за пределами работы ты тратишь время впустую.

5. Ограничь свой максимализм

Трудоголик почти всегда склонен к перфекционизму. Мало того, что работа над тем, чтобы делать все идеально, отнимает много времени, до этих усилий часто вообще никому кроме тебя нет дела. Ты не можешь работать по максимуму семь дней в неделю. Ограничивай свои перфекционистские наклонности и не жди момента, когда будешь полностью довольна собой.

6. Начинай день с чего-то приятного

Мы уже приводили тебе 6 причин вставать в шесть утра, если ты трудоголик, можешь добавить к ним еще одну. Правильное начало дня поможет грамотно распределять задачи, уменьшить тревожность и даст повод лишний раз вспомнить, что за пределами офиса тоже есть жизнь. Старайся делать что-то приятное с самого утра, а не заполнять это время только сборами на работу.

7. Обратись к психотерапевту

В основе любой зависимости лежат более глубокие проблемы, которые человек замещает работой, едой или алкоголем. Постоянная занятость позволяет не думать, что у тебя нет семьи, или избегать конфликтов, которые в ней происходят. Одержимость карьерой может говорить о серьезных комплексах и неуверенности в себе. Разобраться в истинной причине зависимости тебе поможет только опытный специалист, поэтому не стесняйся обращаться к психотерапевту. Нет такой болезни «трудоголик», но есть реальные проблемы, которые приводят к этому состоянию.