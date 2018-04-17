Пугающие истории о пересадке органов

Пересадка органов часто является последней надеждой для пациента. Однако эта сложнейшая операция может привести к необъяснимым последствиям.

Пересадка печени меняет группу крови

Кажется, что это негативные последствия операции, но на самом деле именно благодаря им 15-летняя Деми-Ли Бреннан не будет вс. жизнь принимать те иммунные препараты, которые положены при пересадке органов во избежание их отторжения. Самое интересное, что врачи не имеют ни малейшего представления о том, как это произошло. Они говорят, что обычно иммунная система организма отвергает любые клетки, которые пересаживают, однако в этом случае по какой-то причине пересаженная печень выжила, была быстра принята ее организмом и сейчас работает лучше, чем собственные клетки Деми-Ли Бреннан.

Трансплантация меняет личность

Некоторые получатели органов утверждают, что меняется их личность, она становится похожей на личность донора. Ученые, конечно, уверены, что это совпадения, но есть по-настоящему уникальные истории, которые трудно объяснить.

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Джейми Шерман из Аризоны ненавидела мексиканскую еду, но после трансплантации вдруг почувствовала необъяснимую тягу к энчиладас, буррито и тако. Решив узнать побольше о своем доноре, она выяснила, что он был большим поклонником мексиканской кухни.

Сердце погибшего в автокатастрофе молодого человека, который писал стихи и сочинял музыку, пересадили девушке Дэниэлле. Спустя год родители парня встретились с Дэниэллой и дали послушать ей песню, написанную их сыном. Хотя девушка никогда не слышала этой мелодии и не знала слов, она смогла закончить любую строчку.

Простой рабочий завода обнаружил страсть к классической музыке после того, как ему пересадили печень молодого скрипача.

До трансплантации сердца Сьюзи была известной лесбиянкой, отстаивала права ЛГБТ-сообщества. Однако после операции девушка очень быстро обнаружила радикальные изменения в своем поведении: Сьюзи поняла, что ее привлекают мужчины.

Трансплантация превращает женщину в мужчину

Самый интересный случай, который подтверждает своим существованием идею "клеточной памяти", произошел с женщиной по имени Клэр Сильвия.

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После получения трансплантата сердца и легких от молодого парня, погибшего в аварии на мотоцикле, девушка обнаружила, что стала более мужественной и резкой. Кроме того, некоторые ее вкусы значительно изменились: раньше ей нравился розовый цвет, после операции она полюбила синий; она никогда не пила алкогольные напитки и старалась питаться правильно, но теперь полюбила пиво и фастфуд. Клэр стали сниться кошмары о несчастных случаях на мотоцикле и о молодом человеке с инициалами ТЛ. Вскоре она выяснила, что ее донора звали Тим Ламиранде. Пообщавшись с его родителями, она узнала, что он был заядлый мотоциклист, и кроме того, большой любитель пива и гамбургеров и картофеля фри.