Кажется, мы нашли самый первый мем! 

Думаешь мемы и комиксы появились только в эпоху Instagram и Twitter? А вот и нет! Они были и до появления Интернета.
Жительница Канады листала журнал Judge 1921 года и обнаружила в нём комикс, очень похожий на мем. «Как ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь», — написано в описании.
В Сети картинка произвела настоящий фурор! Сразу всплыли и другие примеры комиксов 1921 года.
1921-2017 We’re pretty much the same 😂😅🧐🤦🏻♀️ pic.twitter.com/kuyPiFlZaq
— Ingrid (@iManrik) April 16, 2018
Хотя её находку технически нельзя назвать мемом, в социальных сетях все заметили сходство с популярными картинками 21 века: в комиксе угадываются сразу и «ты и тот парень, о котором не стоит беспокоиться» и «если не любишь меня таким, то не заслуживаешь меня таким».
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kazhetsya-my-nashli-samyj-pervyj-mem/