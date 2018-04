Кажется, мы нашли самый первый мем!

Думаешь мемы и комиксы появились только в эпоху Instagram и Twitter? А вот и нет! Они были и до появления Интернета.

Жительница Канады листала журнал Judge 1921 года и обнаружила в нём комикс, очень похожий на мем. «Как ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь», — написано в описании.

В Сети картинка произвела настоящий фурор! Сразу всплыли и другие примеры комиксов 1921 года.

1921-2017 We’re pretty much the same 😂😅🧐🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/kuyPiFlZaq

— Ingrid (@iManrik) April 16, 2018

Хотя её находку технически нельзя назвать мемом, в социальных сетях все заметили сходство с популярными картинками 21 века: в комиксе угадываются сразу и «ты и тот парень, о котором не стоит беспокоиться» и «если не любишь меня таким, то не заслуживаешь меня таким».

