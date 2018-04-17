Что делать, если счастлива в отношениях, но тоскуешь по свободе

В этих мыслях сложно признаться даже самой себе. Ты давно в отношениях, дорожишь ими, но начинаешь все чаще вспоминать время, когда была одинока. Ностальгия по свободе знакома практически всем, кто долгое время живет с партнером. Нужно ли с ней бороться, и значит ли это, что ваши отношения себя исчерпали? Я поговорила с девушками и парнями о том, испытывают ли они тоску по одинокой жизни и как справляются с этим чувством. Вот несколько советов тем, кто счастлив в отношениях, но хочет побыть один.

Помни, что любишь своего парня больше, чем новизну знакомств

Марина, 24 года Мне нравятся свидания. Люблю чувство нового и мысли о том, что из этого может выйти. Нравится с нетерпением ждать сообщения или думать о том, каким будет первый поцелуй. Это невероятно будоражит, я чувствую себя совсем другим человеком, необыкновенной, смелой, привлекательной. Больше всех этих вещей я люблю только своего парня. У меня много теплых воспоминаний о свиданиях, но пусть они останутся только в памяти.

Иногда это может быть просто желание побыть одной, а не стать одинокой

Анастасия, 27 лет Порой я хочу поспать одна или украсить дом на свой вкус безо всяких компромиссов. Я по-прежнему люблю своего мужа и хочу с ним быть, но порой нуждаюсь в личном пространстве. Не столько хочу быть свободной девушкой, сколько провести время наедине с собой. Хотя иногда эти чувства легко спутать.

Помни, что ты сегодняшняя отличаешься от той, кем ты была в момент последнего одиночества

Павел, 32 года У нас с женой все хорошо, но все равно накатывает тоска по одинокой жизни, тусовкам с друзьями без обязательств и ограничений. Причем мы оба так думаем и даже обсуждали, как здорово было бы стать снова свободными. Однако когда мы поговорили, то пришли к выводу, что не хотим жить без отношений. Мы хотим быть одинокими и 20-летними, вернуться в то время и прожить основные моменты. Скучаем по временам, когда были моложе. Студенческие годы ассоциируются у нас с холостой жизнью, вот почему она кажется такой заманчивой. Хотя, если представить, что сейчас я останусь один, то уже явно не буду получать былого удовольствия от вечеринок и свободы.

Берите раздельный отпуск

Лилия, 25 лет Испытываю ли я тоску по времени, когда была одинока? Я бы не назвала это тоской, скорее порыв, как желание поесть шоколадного мороженого. Нахождение в отношениях очень отличается от свободной жизни. Каждый вечер я прихожу с работы домой к мужу, просыпаюсь с ним, разговариваю ежедневно. Ты не можешь просто пойти и делать что угодно. Хочешь купить машину — обсуди это с другим человеком. Задумала обновить мебель — поговори об этом с партнером. Любое действие — это дискуссия. Да, ты все еще отдельный человек, но каждое событие в жизни требует командной работы. С одной стороны, это приносит много спокойствия и комфорта, когда ты преодолеваешь все трудности с кем-то. Но порой у меня возникает желание не иметь никаких связей и отвечать только за себя. Раз в год мы оба берем раздельный отпуск минимум на две недели. В это время мы притворяемся одинокими и договариваемся, что вообще не будем общаться друг с другом. Хотя обычно все равно прерываем молчание раньше положенного срока.

Расстояние в отношениях помогает вспомнить о своих чувствах

Алексей, 29 лет Я бы не назвал это тоской, но я женат уже 10 лет, и у меня бывают моменты, когда я скучаю по одинокой бездетной жизни. Я могу сказать жене, что мне нужно побыть одному, и она отправляется с детьми отдохнуть куда-нибудь на выходные. Рад, что она понимает меня, хоть и не испытывает такого же желания. В любом случае мне хватает одного дня, чтобы начать скучать по ним.

Иногда проблема только в тебе, а не в том, что ваши отношения плохи

Евгения, 23 года Мне грустно от ощущения, что я не должна больше обращать внимания ни на кого другого. Иногда я мечтаю о каких-нибудь приключениях, опасных ситуациях или новых знакомствах — это то, что помогало чувствовать себя живой. Кроме того, меня пугает мысль, что я больше никогда не испытаю чувство влюбленности. Конечно, я могу влюбляться в своего парня снова и снова, но это не сравнится с самыми первыми эмоциями. В то же время я понимаю, что это погоня за адреналином, которая ни к чему не приведет. Мне нравятся наши отношения, и если бы не мой несдержанный характер, у меня бы не возникло мысли о прелестях одиночества. Вывод: Первое, что стоит знать о желании снова побыть свободной девушкой, — это совершенно нормально. Находясь длительное время в одном положении одиночки или партнерства, люди неизбежно начинают тосковать по противоположному состоянию, и в этом нет ничего плохого. Важно не следовать этому чувству импульсивно и не игнорировать его, а хорошо проанализировать и понять, что тобой движет. Это тяга к новым эмоциям, недостаток пространства в отношениях или неудовлетворенность ими? Если желание побыть одной не отпускает, может, вам с партнером стоит сделать паузу, чтобы расставить приоритеты. Иногда, чтобы понять, как тебе дорог человек, достаточно раздельного отпуска. Статус «в отношениях не значит, что ты автоматически не должна скучать по одиночеству или обращать внимания на других мужчин. Порой желание снова стать свободной говорит лишь о том, что рядом с тобой не тот человек.