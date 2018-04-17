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Китаец женился на кукле
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Китаец женился на кукле 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Свадьба — это очень важный, запоминающийся и желанный момент в жизни каждого человека. Каждая девушка с самого детства ждет наступления того дня, когда она наденет роскошное белое платье и пойдет под венец. Но, как оказалось, что некоторые мужчины тоже мечтают о свадьбе. Например, этот парень из Китая.
На своей страничке в социальной сети он написал, что мечтает ощутить всю красоту и великолепие бракосочетания перед тем, как уйдет из этого мира. Дело в том, что недавно 28-летнему китайцу поставили страшный диагноз — рак, а это значит, что у него осталось очень мало времени. При этом он не хочет, чтобы молодая девушка из-за него осталась вдовой. После долгих раздумий парню приходит в голову неординарная идея.
Карельские вести
Он решает жениться на кукле… На эту свадьбу не приглашали гостей. Но в остальном она была достаточно правдоподобной. Жених нанял визажиста для невесты, фотографа, купил красивое белое платье, костюм и т.д.
Фотограф старался сделать снимки максимально эмоциональными, чтобы молодой человек смог почувствовать атмосферу этого особенного дня. Искусственная сказка получилась очень трогательной. Сердце сжимается, когда смотришь на эти снимки… так жалко совсем юного китайца.
Следует заметить, что интернет-пользователи не осудили юношу, а старались максимально его поддержать, ведь парень просто хотел исполнить свою мечту, не причиняя при этом боль другому человеку.
Карельские вести
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