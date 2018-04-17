Просто и со вкусом: 10 способов добавить в миссионерскую позу остроты

Миссионерская позиция — это первая буква сексуального алфавита, но иногда она кажется нам… скучноватой, если ты понимаешь, о чем мы. Рассказываем, как превратить обычную миссионерскую позу в незабываемое сексуальное приключение.

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Заберись повыше. Подложив под ягодицы подушку, ты тем самым немного изменишь угол проникновения — он будет глубже, а потому подарит новые ощущения как тебе, так и твоему партнеру.

Сдвинь бедра. Сжав ноги, ты заставишь мышцы тазового дна напрячься, а его член сможет стимулировать твой клитор.

Посмотри на него. Миссионерская позиция хороша еще и тем, что она способна подарить любовникам ту интимность, которой никогда не будет, например, в догги-стайл. Если обычно ты закрываешь глаза, концентрируясь на своих ощущениях, измени своим принципам — взгляни на своего партнера, прямо ему в глаза. Смотри на него, пока он движется в тебе, покажи ему, что тебе нравится. И не отводи взгляд, если почувствуешь, как тебя накрывает оргазм.

Обними его. Как мы и писали — просто и со вкусом. Миссионерская позиция может быть очень многогранной, она может передавать почти любое настроение. Если в этот вечер ты настроена романтически, почему бы не подарить своему любовнику еще больше теплоты и ласки? Объятия в миссионерской позиции придадут еще больше интимности ситуации.

Будь жесткой. То, что ты лежишь на спине, а он — сверху, еще не значит, что тебе обязательно быть пассивной. Начни с классики: немного оцарапай ему спину, укуси за плечо или даже шлепни по ягодицам. Не нужно действовать чересчур — попробуй и следи за его реакциями. Не делай ничего в полную силу, твоя задача — лишь обозначить жесткость, создать игривое настроение, а не довести партнера до травмпункта.

Пошепчи ему на ушко. Что шептать? Честное слово, тут все зависит только от тебя! Ты можешь прошептать «я люблю тебя так сильно», если настроена романтично, или же попросить его быть жестче, двигаться быстрее или глубже. Это не только раскрепостит тебя, но и заведет его — твое горячее дыхание в его ухе, твои губы касаются ушной раковины. Иногда эти прикосновения могут быть гораздо интимнее того, что у вас происходит «внизу».

Дыши! Если хочешь быть больше «в моменте» и перестать думать о посторонних вещах, используй старую-добрую медитативную технику. Сделай несколько глубоких вдохов и медленных выдохов и «погрузись» в собственное тело: почувствуй каждое движение, каждый толчок, ощути свое тело во всей его полноте.

Двойная радость. Никто не может запретить тебе мастурбировать во время секса! Более того, тебе не нужно делать это, пытаясь тереться о партнера. Напротив, покажи ему, как ты доставляешь себе еще больше радости.

Не забывай целоваться. Поцелуи в миссионерской позиции относятся к тому же набору, что и шепот на ухо или взгляд глаза в глаза. Это нежно, чувственно и мило.

Попробуй бондаж. Мягкое связывание в духе «50 оттенков серого» — почему бы и нет? Правда, нет никакой необходимости идти за всем добром в строительный магазин, можно легко воспользоваться его галстуком.

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