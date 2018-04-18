Священники могут признать порнографию дьявольщиной

Является ли порнография творением рук дьявола? На курсах по экзорцизму священники будут изучать роль демонического влияния этой разновидности индустрии развлечений.

Психологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, оказывает ли просмотр порнографии положительное или отрицательное влияние на психику людей. Существует предположение о том, что разного рода «острые» видео и фото могут укрепить отношения и прибавить «перчинки» к интимной жизни супругов, расширяя их сексуальные горизонты и избавляя от скуки, которая появляется после долгих отношений. Есть мнение о том, что под влиянием порнографии люди вырабатывают нереалистичные ожидания от секса, а поэтому ее просмотр вреден.

Но у церкви, судя по всему, к «клубничке» выработалось особое отношение. На ежегодной конференции по экзорцизму в Риме будет обсуждаться, является ли порнография творением рук дьявола и обладает ли она демоническим влиянием на человечество.

Среди 250 участников конференции не только священники и теологи, но также криминалисты и психологи из 51 страны мира. Конференция проводится под эгидой римско-католической церкви , которая ведет борьбу с порнографией не первый десяток лет. Ее представители полагают, что распространенность порно в современном обществе стала современным культурным феноменом, а сама порнография является злом, которое наносит вред человеку. Причём этот вред бывает настолько значительным, что речь может идти уже о демоническом влиянии порно.

Организаторы конференции надеются, что смогут с ее помощью выяснить, подвержена ли порнография прямому влиянию дьявола. Среди других тем, которые будут обсуждаться на конференции по экзорцизму (напомним, что так называют обряд по изгнанию дьявола из человека) можно упомянуть магию, сатанизм, зависимость от наркотиков, оккультизм и педофилию.