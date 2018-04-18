Ещё
Священники могут признать порнографию дьявольщиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Священники могут признать порнографию дьявольщиной 

МедикФорум 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Монах и бес"
Является ли порнография творением рук дьявола? На курсах по экзорцизму священники будут изучать роль демонического влияния этой разновидности индустрии развлечений.
Психологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, оказывает ли просмотр порнографии положительное или отрицательное влияние на психику людей. Существует предположение о том, что разного рода «острые» видео и фото могут укрепить отношения и прибавить «перчинки» к интимной жизни супругов, расширяя их сексуальные горизонты и избавляя от скуки, которая появляется после долгих отношений. Есть мнение о том, что под влиянием порнографии люди вырабатывают нереалистичные ожидания от секса, а поэтому ее просмотр вреден.
Но у церкви, судя по всему, к «клубничке» выработалось особое отношение. На ежегодной конференции по экзорцизму в Риме будет обсуждаться, является ли порнография творением рук дьявола и обладает ли она демоническим влиянием на человечество.
Среди 250 участников конференции не только священники и теологи, но также криминалисты и психологи из 51 страны мира. Конференция проводится под эгидой римско-католической церкви, которая ведет борьбу с порнографией не первый десяток лет. Ее представители полагают, что распространенность порно в современном обществе стала современным культурным феноменом, а сама порнография является злом, которое наносит вред человеку. Причём этот вред бывает настолько значительным, что речь может идти уже о демоническом влиянии порно.
Организаторы конференции надеются, что смогут с ее помощью выяснить, подвержена ли порнография прямому влиянию дьявола. Среди других тем, которые будут обсуждаться на конференции по экзорцизму (напомним, что так называют обряд по изгнанию дьявола из человека) можно упомянуть магию, сатанизм, зависимость от наркотиков, оккультизм и педофилию.
МедикФорум: последние новости
В клиниках красоты бум спроса на пластику сосков Составлен рейтинг самой полезной в мире еды Психологи: розовый стал цветом девочек после войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»93
Парень сменил пол, чтобы завоевать возлюбленного14
Школьница без белья призвала к протестам228
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Юная девственница продает себя ради круиза195
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение